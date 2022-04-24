Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2022/2023, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 24.01.2023
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой Милан (Милан):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Лацио и Милан в предыдущем футбольном матче 24.04.2022 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Болонья - 19.01.2023, в рамках турнира Кубок Италии 2022/2023 и закончился победой команды Лацио.
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Интер" - 18.01.2023, в рамках турнира Суперкубок Италии 2023 и закончился победой команды "Интер".
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