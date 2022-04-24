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Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 24 января 2023, 21:45 - Олимпийский стадион
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 0
Обновить
6'
Милан
Милан
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
27%
Ничья
33%
Милан
40%
П1: 3.05 Х: 2.66 П2: 2.92
П1: 3.05 Х: 2.66 П2: 2.92
П1: 3.10 Х: 2.55 П2: 2.95
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Лацио иМилан, когда Лацио играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лацио и Милан 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 32 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 9 раз, 13 сыграла в ничью и 10 победы команды Милан. Разница голов 44-39 в пользу команды Лацио.
  • Во время последних 69 встреч, команда Лацио выиграла 13 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 98-72 в пользу команды Милан
  • В прошлом сезоне Милан выиграл обе игры против Лацио (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Вы знали, что Лацио забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Милан забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Лацио без побед над Милан в последних 3 играх.
  • Лацио не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Милан в сезоне 4-4-1
  • Sergej Milinkovic-Savic отдал больше всего передач в Лацио с 8 передачами. Rafael Leao лучший распасовщик Милан (5 передач)
  • Милан пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 42% матчей, Милан выигрывает в 38% матчей.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Милан выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 1, команда Милан выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Лацио забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2.2 гола против команды Лацио (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Милан - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Милан - 1.8.
  • Лацио забивает 1.86 гола, играя дома, а Милан забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан без побед в последних 4 играх.
Личные встречи
Лацио
6
Побед
26
Игр
11
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
24.04.2022 - 21:45 Лацио 1 - 2 Завершен Милан
Кубок Италии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Милан 4 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 19:00 Милан 2 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
26.04.2021 - 21:45 Лацио 3 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Лацио
Кубок Италии 2022/2023
19.01.2023 - 19:00 Лацио 1 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2022/2023
15.01.2023 - 13:30 Сассуоло 0 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2022/2023
08.01.2023 - 16:00 Лацио 2 - 2 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2022/2023
04.01.2023 - 17:30 Лечче 2 - 1 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Лацио П
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Последние матчи - Милан
Суперкубок Италии 2023
18.01.2023 - 21:00 Милан 0 - 3 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2022/2023
14.01.2023 - 19:00 Лечче 2 - 2 Завершен Милан Н
Кубок Италии 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Милан 0 - 1 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2022/2023
08.01.2023 - 21:45 Милан 2 - 2 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2022/2023
04.01.2023 - 13:30 Салернитана 1 - 2 Завершен Милан В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
27%
Ничья
33%
Милан
40%
П1: 3.05 Х: 2.66 П2: 2.92
П1: 3.05 Х: 2.66 П2: 2.92
П1: 3.10 Х: 2.55 П2: 2.95
Составы команд
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
13
Алессио Романьоли
15
Николо Касале
23
Эльсеид Хюсай
10
Луис Альберто
32
Данило Катальди
21
Сергей Милинкович-Савич
20
Маттиа Дзакканьи
7
Фелипе Андерсон
9
Педро Родригес
1
Чиприан Тэтэрушану
2
Давиде Калабрия
20
Kalulu, Pierre
23
Фикайо Томори
21
Дест, Серджиньо
22
Беннасе, Исмаель
8
Сандро Тонали
30
Messias, Junior
10
Браим Диас
17
Рафаэл Леау
9
Оливье Жиру
Стартовый состав
  • 20
    Маттиа Дзакканьи
    Полузащитник
  • 7
    Фелипе Андерсон
  • 9
    Педро Родригес
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марушич
    Полузащитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 15
    Николо Касале
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 21
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Маурицио Сарри
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Трансляция
3'
1'
Свисток
Инфо
Лацио идет шестым с 10 победами, 4 ничьими и 4 поражениями — 34 очка.
Инфо
Милан идет вторым с 11 победами, 5 ничьими и 2 поражениями — 38 очков.
Запасные: Миранте, Васкес, Боццолан, Габбья, Кьер, Тиав, Адли, Де Кетеларе, Крунич, Побега, Салемакерс, Вранкс, Ориги, Ребич.
Милан: Тетерушану – Калабрия, Калулу, Томори, Дест – Беннасер, Тонали – Мессиас, Диас, Леау – Жиру.
Запасные: Машимиану, Адамонис, Лаццари, Патрик, Раду, Фарес, Башич, Весино, Маркос Антонио, Бертини, Кансильери, Ромеро.
Лацио: Проведель – Марушич, Казале, Романьоли, Хисай – Милинкович-Савич, Катальди, Луис Альберто – Педро, Андерсон, Дзакканьи.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона Стадио Олимпико (Рим, Италия) сыграют римский Лацио и Милан.
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Анонс матча Лацио - Милан 24.01.2023, Чемпионат Италии

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2022/2023, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 24.01.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Лацио и Милан в предыдущем футбольном матче 24.04.2022 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - Милан можно посмотреть 24.01.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Болонья - 19.01.2023, в рамках турнира Кубок Италии 2022/2023 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Интер" - 18.01.2023, в рамках турнира Суперкубок Италии 2023 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Лацио - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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