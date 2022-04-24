Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Лацио иМилан, когда Лацио играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Лацио и Милан 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.

За последние 32 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 9 раз, 13 сыграла в ничью и 10 победы команды Милан. Разница голов 44-39 в пользу команды Лацио.

Во время последних 69 встреч, команда Лацио выиграла 13 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 98-72 в пользу команды Милан

В прошлом сезоне Милан выиграл обе игры против Лацио (2-0 дома и 2-1 на выезде)

Вы знали, что Лацио забил 26% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Милан забил 23% голов между минутами 76-90?

Лацио без побед над Милан в последних 3 играх.

Лацио не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Выездная статистика Милан в сезоне 4-4-1

Sergej Milinkovic-Savic отдал больше всего передач в Лацио с 8 передачами. Rafael Leao лучший распасовщик Милан (5 передач)

Милан пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Лацио выигрывает первый тайм в 42% матчей, Милан выигрывает в 38% матчей.

Лацио выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Милан выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.

Лацио's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лацио (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 1, команда Милан выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.

Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Лацио забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2.2 гола против команды Лацио (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Милан - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Милан - 1.8.

Лацио забивает 1.86 гола, играя дома, а Милан забивает 1.64 гола, играя на выезде (в среднем).