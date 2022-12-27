Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Во время последних 9 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 30-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Ноттингем Форест не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Ноттингем Форест без побед над Манчестер Юнайтед в последних 6 играх.

Ноттингем Форест забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 41% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 43% матчей.

Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 43%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 3 гол(а).

Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ноттингем Форест в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ноттингем Форест's.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ноттингем Форест (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 5, 0 ничьи.

Ноттингем Форест забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 4.4 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед - 4.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед - 2.2.

Ноттингем Форест забивает 1.89 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).