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Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 25 января 2023, 22:00
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Ноттингем Форест
Ноттингем
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
24%
Ничья
38%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 5.20 Х: 2.64 П2: 1.94
П1: 5.20 Х: 2.64 П2: 1.94
П1: 5.20 Х: 2.70 П2: 1.97
Интересные факты
  • Во время последних 9 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 30-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Ноттингем Форест не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Ноттингем Форест без побед над Манчестер Юнайтед в последних 6 играх.
  • Ноттингем Форест забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 41% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 43% матчей.
  • Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 3 гол(а).
  • Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ноттингем Форест в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ноттингем Форест's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ноттингем Форест (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 0, команда Манчестер Юнайтед выиграла 5, 0 ничьи.
  • Ноттингем Форест забивает 0.4 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 4.4 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед - 4.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед - 2.2.
  • Ноттингем Форест забивает 1.89 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 8 играх.
Личные встречи
Ноттингем Форест
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2022/2023
27.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершен Ноттингем Форест
Последние матчи - Ноттингем Форест
Чемпионат Англии 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершен Ноттингем Форест Н
Чемпионат Англии 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Ноттингем Форест 2 - 0 Завершен Лестер Сити В
Кубок английской лиги 2022/2023
11.01.2023 - 21:45 Ноттингем Форест 1 - 1 Завершен Вулверхэмптон Н
Кубок Англии 2022/2023
07.01.2023 - 17:00 Блэкпул 4 - 1 Завершен Ноттингем Форест П
Чемпионат Англии 2022/2023
04.01.2023 - 21:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершен Ноттингем Форест В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2022/2023
14.01.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2022/2023
10.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершен Чарльтон Атлетик В
Кубок Англии 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Эвертон В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
24%
Ничья
38%
Манчестер Юнайтед
38%
П1: 5.20 Х: 2.64 П2: 1.94
П1: 5.20 Х: 2.64 П2: 1.94
П1: 5.20 Х: 2.70 П2: 1.97
Трансляция
Инфо
Судья – Майкл Оливер.
Инфо
Это первый матч полуфинала из двух.
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Мартинес, Маласия – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Вегхорст.
Ноттингем: Хеннесси – Орье, Воррелл, Маккенна, Лоди – Данилу, Фройлер, Гиббс-Вайт – Густаво – Сарридж, Джонсон.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд:
Приветствуем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовую онлайн трансляцию матча полуфинала Кубка лиги, в котором Ноттингем сыграет против Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Ноттингем Форест - "Манчестер Юнайтед" 25.01.2023, Кубок английской лиги

Матч между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2022/2023.

Дата проведения матча: 25.01.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Ноттингем Форест осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Ноттингем Форест в предыдущем футбольном матче 27.12.2022 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ноттингем Форест - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 25.01.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Ноттингем Форест - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Год основания Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Страна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против Борнмут - 21.01.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Арсенал - 22.01.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча Ноттингем Форест - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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