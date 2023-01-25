Барселона - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2022/2023.
Дата проведения матча: 25.01.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 21.08.2022 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 22.01.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Барселона".
Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Райо Вальекано - 21.01.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Реал Сосьедад.
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