Барселона - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Сосьедад, когда Барселона играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Сосьедад 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 28 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 27 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды Реал Сосьедад. Разница голов 75-17 в пользу команды Барселона.

Во время последних 58 встреч, команда Барселона выиграла 38 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-52 в пользу команды Барселона

Барселона имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Барселона не проигрывает в последних 11 играх.

Реал Сосьедад имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Реал Сосьедад имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Реал Сосьедад без побед над Барселона в последних 7 играх.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Реал Сосьедад в последних 28 встречах.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Реал Сосьедад забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 55% матчей, Реал Сосьедад выигрывает в 40% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Реал Сосьедад выигрывает в 40%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Сосьедад лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Реал Сосьедад проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Реал Сосьедад выиграла 0, 0 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Кубок Короля" против команды Реал Сосьедад.

Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Кубок Короля" против команды Барселона.

Барселона забивает 3.2 гола за матч против команды Реал Сосьедад, а Реал Сосьедад забивает 1 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Сосьедад - 4.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Сосьедад - 1.6.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.