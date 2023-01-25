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Барселона - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 25 января 2023, 22:00
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
До начала
00 : 00 : 00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
55%
Ничья
18%
Реал Сосьедад
27%
П1: 1.93 Х: 2.64 П2: 5.40
П1: 1.93 Х: 2.64 П2: 5.40
П1: 1.98 Х: 2.70 П2: 5.10
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Сосьедад, когда Барселона играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Сосьедад 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 28 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 27 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды Реал Сосьедад. Разница голов 75-17 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 58 встреч, команда Барселона выиграла 38 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Сосьедад выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-52 в пользу команды Барселона
  • Барселона имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Барселона не проигрывает в последних 11 играх.
  • Реал Сосьедад имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Реал Сосьедад имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Реал Сосьедад без побед над Барселона в последних 7 играх.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Реал Сосьедад в последних 28 встречах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Реал Сосьедад забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 55% матчей, Реал Сосьедад выигрывает в 40% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Реал Сосьедад выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Реал Сосьедад (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Реал Сосьедад выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Кубок Короля" против команды Реал Сосьедад.
  • Команда Реал Сосьедад выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Кубок Короля" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 3.2 гола за матч против команды Реал Сосьедад, а Реал Сосьедад забивает 1 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Сосьедад - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Сосьедад - 1.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Барселона забивает 2.19 гола, играя дома, а Реал Сосьедад забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Барселона
19
Побед
28
Игр
4
Побед
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьедад 1 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 22:30 Реал Сосьедад 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершен Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершен Хетафе В
Кубок Испании 2022/2023
19.01.2023 - 21:00 Сеута 0 - 5 Завершен Барселона В
Суперкубок Испании 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершен Барселона В
Суперкубок Испании 2023
12.01.2023 - 21:00 Бетис 2 - 3 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2022/2023
21.01.2023 - 15:00 Райо Вальекано 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Кубок Испании 2022/2023
17.01.2023 - 20:00 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2022/2023
14.01.2023 - 22:00 Реал Сосьедад 3 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2022/2023
08.01.2023 - 15:00 Альмерия 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Кубок Испании 2022/2023
04.01.2023 - 20:00 Логроньес 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
55%
Ничья
18%
Реал Сосьедад
27%
П1: 1.93 Х: 2.64 П2: 5.40
П1: 1.93 Х: 2.64 П2: 5.40
П1: 1.98 Х: 2.70 П2: 5.10
Трансляция
Инфо
Реал Сосьедад до этого обыграл Касалегас (4:1), Корию (5:0), Логроньес (1:0) и Мальорку (1:0).
Инфо
Барселона до этого обыграла Интерсити (4:3) и Сеуту (5:0).
Запасные: Субиаурре, Ильяраменди, Барренечеа, Фернандес, А. Муньос, Наварро, Туррьентес, Мартин, Сарате, Оласагасти.
Реал Сосьедад: Ремиро — Элустондо, Субельдия, Ле Норман, Рико — Субименди — Мендес, Марин — Оярсабаль — Серлот, Кубо.
Запасные: Пенья, Тэнас, Бельерин, Фати, Торрес, Алонсо, Альба, Кесье, Роберто, Рафинья, Гарсия.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде — Гави, Бускетс, де Йонг — Дембеле, Левандовски, Педри.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Кубка Испании. На поле стадиона Камп Ноу (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и Реал Сосьедад.
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Анонс матча "Барселона" - Реал Сосьедад 25.01.2023, Кубок Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2022/2023.

Дата проведения матча: 25.01.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Реал Сосьедад осталась с поражением. Столкновение Реал Сосьедад и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 21.08.2022 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Реал Сосьедад можно посмотреть 25.01.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 22.01.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Райо Вальекано - 21.01.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

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