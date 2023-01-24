Динамо - Рапид онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023.
Дата проведения матча: 24.01.2023
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Металлист - 30.11.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.
Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич
Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против "Вадуц" - 25.08.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды "Вадуц".
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