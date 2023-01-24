Динамо - Рапид онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Рапид 24.01.2023, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023.

Дата проведения матча: 24.01.2023

Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Металлист - 30.11.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Рапид (Вена)

Год основания Рапид (Вена): 1898

Страна: Австрия

Тренер: Зоран Баришич



Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против "Вадуц" - 25.08.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды "Вадуц".

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