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Динамо - Рапид онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 24 января 2023, 16:05
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
1'
Рапид
Вена
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
32%
Рапид
27%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2022/2023
30.11.2022 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен Металлист В
Премьер-лига 2022/2023
26.11.2022 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Ингулец 1 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - Рапид
Лига конференций 2022/2023
25.08.2022 - 22:00 Рапид 0 - 1 Завершен Вадуц П
Лига конференций 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 Вадуц 1 - 1 Завершен Рапид Н
Лига конференций 2022/2023
11.08.2022 - 21:30 Рапид 2 - 0 Завершен Нефтчи В
Лига конференций 2022/2023
04.08.2022 - 20:00 Нефтчи 2 - 1 Завершен Рапид П
Лига конференций 2022/2023
28.07.2022 - 20:45 Лехия 1 - 2 Завершен Рапид В
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
32%
Рапид
27%
Трансляция
Свисток
Игра началась!
Инфо
Начало матча у нас задерживается.
Инфо
"Динамо" (состав): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Забарный, Кензора, Сидорчук, Лонвейк, Ванат, Караваев, Кабаев
Уже третьего февраля коллектив Зорана Баришича будет играть важный матч кубка Австрии против "Вольфсбергера", а после их еще и ждет поединок против "Штурма". Учитывая это, соперники украинцев должны быть в лучших кондициях.
Добрый день. Приглашаем вас на текстовую трансляцию первого в 2023 году контрольного матча "Динамо". Киевляне будут играть против венского "Рапида". Игра начнется в 16.00.
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Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Фулхэм Фулхэм 0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1 Завершен 22:15 - Вчера Боавишта Боавишта 1 Шавиш Шавиш 1 Завершен 22:00 - Вчера Валенсия Валенсия 2 Альмерия Альмерия 2 Завершен 21:45 - Вчера Интер Интер 0 Эмполи Эмполи 1 Завершен 20:30 - Вчера Маккаби Маккаби 3 Маккаби Маккаби 0

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Анонс матча Динамо - Рапид 24.01.2023, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Рапид (Вена) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023.

Дата проведения матча: 24.01.2023
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Рапид можно посмотреть 24.01.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Рапид, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Металлист - 30.11.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Рапид (Вена)
Год основания Рапид (Вена): 1898
Страна: Австрия
Тренер: Зоран Баришич

Предыдущий поединок команды Рапид был сыгран против "Вадуц" - 25.08.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды "Вадуц".

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