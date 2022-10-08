  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Жирона - Атлетико Смотреть онлайн
В тренде

Жирона - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 13 марта 2023, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи
Главный судья: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матча:
Жирона
Жирона
До начала
00 : 00 : 00
Атлетико
Мадрид
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
33%
Ничья
33%
Атлетико
33%
П1: 4.00 Х: 2.45 П2: 2.33
П1: 4.00 Х: 2.45 П2: 2.33
П1: 3.85 Х: 2.55 П2: 2.41
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Жирона и Атлетико Мадрид 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 7 встреч, Жирона выиграла 0 раз. также было 5 ничей, и Атлетико Мадрид выиграла 2 раза.
  • Вы знали, что Жирона забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 24% голов между минутами 46-60?
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Жирона не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 3 встречах.
  • Жирона не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Aleix Garcia отдал больше всего передач в Жирона с 5 передачами. Antoine Griezmann лучший распасовщик Атлетико Мадрид (8 передач)
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Жирона выигрывает первый тайм в 25% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 35% матчей.
  • Жирона выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Жирона.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Жирона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 0, команда Атлетико Мадрид выиграла 2, 3 ничьи.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.
  • Команда Жирона выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Жирона забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.8 гола против команды Жирона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Атлетико Мадрид - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Атлетико Мадрид - 1.2.
  • Жирона забивает 1.7 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Жирона
0
Побед
7
Игр
2
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2022/2023
08.10.2022 - 17:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Жирона
Чемпионат Испании 2018
02.04.2019 - 20:15 Атлетико 2 - 0 Завершен Жирона
Кубок Испании 2018
16.01.2019 - 21:00 Атлетико 3 - 3 Завершен Жирона
Кубок Испании 2018
09.01.2019 - 20:30 Жирона 1 - 1 Завершен Атлетико
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетик 2 - 3 Завершен Жирона В
Чемпионат Испании 2022/2023
17.02.2023 - 22:00 Жирона 6 - 2 Завершен Альмерия В
Чемпионат Испании 2022/2023
10.02.2023 - 22:00 Кадис 2 - 0 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершен Валенсия В
Показать больше
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2022/2023
04.03.2023 - 22:00 Атлетико 6 - 1 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2022/2023
19.02.2023 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2022/2023
12.02.2023 - 17:15 Сельта 0 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2022/2023
04.02.2023 - 19:30 Атлетико 1 - 1 Завершен Хетафе Н
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
33%
Ничья
33%
Атлетико
33%
П1: 4.00 Х: 2.45 П2: 2.33
П1: 4.00 Х: 2.45 П2: 2.33
П1: 3.85 Х: 2.55 П2: 2.41
Трансляция
Лучше Жироны дома играют только пять команд Ла Лиги. Из 30 очков этого сезона команда Цыганкова набрала 21 в родных стенах.
Жирона занимает двенадцатую строчку в Ла Лиге и находится в восьми баллах от места, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций, и в четырех от зоны вылета. Атлетико третий и борется за попадание в Лигу чемпионов.
Инфо
Жирона (старт): Гассанига – Мартинес, Буэно, Лопес, Гутьеррес – Ромеу – Цыганков, А. Гарсия, Б. Гарсия, Рикельме – Кастельянос.
Инфо
Жирона (запас): Фуидиас, Карлос, Артеру, Валери, Бернарду, Каррера, Мартин, Рейнир, Стуани, Тони, Хуанпе.
Инфо
Атлетико (старт): Облак – Молина, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско – Льоренте, Коке, Лемар – Депай, Гризманн.
Инфо
Атлетико (запас): Грбич, Барриос, Витсель, Де Пауль, Доэрти, Кондогбия, Корреа, Мората, Сауль.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн заключительного матча 25 тура испанской Ла Лиги. Жирона Виктора Цыганкова принимает Атлетико.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Истанбулспор Истанбулспор 2 Сивасспор Сивасспор 0 Завершен 04:30 - Сегодня Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0 Завершен 22:30 - Вчера Спортинг Спортинг 3 Боавишта Боавишта 0 Завершен 22:00 - Вчера Атлетик Атлетик 0 Барселона Барселона 1 Завершен 21:45 - Вчера Ювентус Ювентус 4 Сампдория Сампдория 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 1500 грн Играть
2 4500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Жирона - "Атлетико" 13.03.2023, Чемпионат Испании

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022/2023, матч начнется на стадионе Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведения матча: 13.03.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Жирона (Жирона) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Жирона в предыдущем футбольном матче 08.10.2022 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жирона - "Атлетико" можно посмотреть 13.03.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Жирона - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команды Жирона был сыгран против Хетафе - 04.03.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Хетафе.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против "Севилья" - 04.03.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча Жирона - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен