Жирона - Атлетико онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Жирона и Атлетико Мадрид 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 7 встреч, Жирона выиграла 0 раз. также было 5 ничей, и Атлетико Мадрид выиграла 2 раза.

Вы знали, что Жирона забил 26% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 24% голов между минутами 46-60?

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 6 играх.

В домашних матчах Жирона не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 3 встречах.

Жирона не забивает в 2 из их 12 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 12 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Aleix Garcia отдал больше всего передач в Жирона с 5 передачами. Antoine Griezmann лучший распасовщик Атлетико Мадрид (8 передач)

Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Жирона выигрывает первый тайм в 25% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 35% матчей.

Жирона выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 35%.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).

Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Жирона.

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Жирона's.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Жирона (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 0, команда Атлетико Мадрид выиграла 2, 3 ничьи.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Жирона.

Команда Жирона выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Жирона забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.8 гола против команды Жирона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Атлетико Мадрид - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Атлетико Мадрид - 1.2.