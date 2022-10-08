Жирона - Атлетико онлайн трансляция матча

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2022/2023, матч начнется на стадионе Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведения матча: 13.03.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Жирона (Жирона) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Жирона осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Жирона в предыдущем футбольном матче 08.10.2022 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Предыдущий поединок команды Жирона был сыгран против Хетафе - 04.03.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Хетафе.
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против "Севилья" - 04.03.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Атлетико".
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