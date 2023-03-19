Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - ФК Минай 19.03.2023, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 19.03.2023

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Колос в предыдущем футбольном матче 05.09.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Минай можно посмотреть 19.03.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Рух - 12.03.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 11.03.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.