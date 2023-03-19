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Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 марта 2023, 14:00 - Колос
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 1
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89'
ФК Минай
Минай
Ход матча
10' Юрий Кравчук 19' Владислав Емец 24' Дмитрий Немчанинов 29' Павел Ориховский 40' Денис Безбородько
46' Евгений Исаенко Вышел: Владимир Лысенко 56' Евгений Смирный Вышел: Олег Ильин 65' Никита Кравченко 66' Сергей Болбат Вышел: Сергий Мякушко
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Колос
40%
Ничья
24%
ФК Минай
36%
П1: 2.54 Х: 1.79 П2: 8.25
П1: 2.54 Х: 1.79 П2: 8.25
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 1 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Минай выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-5 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • Игры прошлого года: 2-1 (Колос Ковалёвка дома) и 1-1 (Минай дома).
  • Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 36% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Минай забил 33% голов между минутами 61-75?
  • Минай без побед в последних 5 играх.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Pavlo Orikhovsky лучший бомбардир Колос Ковалёвка с 5 голами. Yegor Tverdokhlib забил 3 раз за Минай
  • Vadym Milko получил больше всего желтых карточек (6) в Колос Ковалёвка. Oleg Gorin получил 8 в Минай.
  • Минай пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 15% матчей, Минай выигрывает в 11% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Минай выигрывает в 11%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 1, команда Минай выиграла 0, 4 ничьи.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.2 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 1 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Минай - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Минай - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Колос Ковалёвка забивает 1.22 гола, играя дома, а Минай забивает 0.78 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
1
Побед
5
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 19:30 Колос 2 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Колос П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершен Актобе Н
Премьер-лига 2022/2023
01.12.2022 - 13:00 Заря 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен Колос В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 ФК Минай 0 - 1 Завершен Мактаарал П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Насаф Н
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Главные события
Сергей Болбат
Вышел: Сергий Мякушко
66'
Никита Кравченко
65'
Евгений Смирный
Вышел: Олег Ильин
56'
Евгений Исаенко
Вышел: Владимир Лысенко
46'
Денис Безбородько
40'
Павел Ориховский
29'
24'
Дмитрий Немчанинов
Владислав Емец
19'
10'
Юрий Кравчук ГООЛ!
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Колос
40%
Ничья
24%
ФК Минай
36%
П1: 2.54 Х: 1.79 П2: 8.25
П1: 2.54 Х: 1.79 П2: 8.25
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 29
    Владислав Емец
    Защитник
    19
  • 3
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 17
    Никита Кравченко
    Полузащитник
    65
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 9
    Евгений Смирный
    Полузащитник
    56
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
    66
  • 10
    Павел Ориховский
    Полузащитник
    29
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
    40
  • 11
    Евгений Исаенко
    46
  • 13
    Бандура Александр
  • 5
    Юрий Кравчук
    Защитник
    10
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Защитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 18
    Buleza, Andrii
    Защитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 76
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Полузащитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
    24
Запасные игроки
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Володимир Шаран
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
9
Штрафные
17
6
Офсайды
11
Фолы
9
2
Удары в створ
4
6
Угловые
3
4
ЖК
1
10
Удары мимо
3
3
Блокировано ударов
2
3
Сейвы
2
Трансляция
79'
Замена
78'
Замена
Попов и Велетень на поле, Безбородько и Ориховский отправились отдыхать.
78'
Кравченко запустил мяч в направлении штрафной, никто не зацепился.
73'
Никто из партнёров не откликнулся на подачу Мякушко, Гончар снял второй этаж.
69'
Лысенко убежал в свободную зону и в касание слёта пробивал по воротам. Немного выше, чем было нужно.
66'
Замена
Мякушко вышел на поле вместо Болбата.
65'
Желтая карточка
Кравченко сбил соперника неподалёку от штрафной.
64'
Опасный момент
Каким-то чудом мяч не оказался в воротах Миная! Лысенко с нескольких метров пробил в штангу, а добивание Ориховского невероятным образом потащил Бандура.
62'
Опасный момент
Отличный момент упускает Минай! Втроём на одного защитника вышли, но Гечев отдал не в темп Твердохлебу, и тот не смог акцентировано пробить.
60'
Богданов пробил со штрафного. Было близко к цели, мяч прошёл в нескольких сантиметрах над перекладиной.
57'
Безбородько вывели на удар, но позиция была не лучшая. С острого угла нападающий Колоса запустил мяч на трибуны.
56'
Замена
Смирный уступил место на поле Ильину.
56'
Ещё одну неудачную попытку дальнего удара предпринял Ориховский.
54'
Хорошая позиция была у Ориховского, но мяч срезался с ноги и стал лёгкой добычей для Бандуры.
51'
Интересно развивалась атака Миная, но Твердохлеб и Булеза не поняли друг друга и мяч был потерян.
47'
Богданов нашёл на дальней штанге Гончаренко, но защитнику Колоса неудобно было пробивать.
46'
Замена
В перерыве Лысенко заменил Исаенко.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Резвый поединок, обе команды создают моменты. В первом тайме Минай лучше воспользовался своими шансами.
45+5'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Целую серию стандартов выполнили ковалёвцы, но безрезультатно.
45+1'
Инфо
Добавлено четыре минуты.
43'
Никто не мешал Смирному пробивать после подачи с углового, но полузащитник Колоса не подстроился под мяч.
40'
Желтая карточка
Безбородько отмахнулся от соперника, стопроцентная карточка.
40'
Опасный момент
Болбат и Ориховский обыгрались в стеночку, после чего Павел низом пробил в дальний угол. Штанга спасла Минай от пропущенного мяча.
39'
Булеза здорово прострелил, а Твердохлеб в касание подрезал в створ. Волынец занял правильную позицию и парировал удар.
35'
Всё в порядке, оба футболиста вернулись в игру.
33'
Емец и Гечев столкнулись головами. Врачи уже на поле.
29'
Желтая карточка
И ещё предупреждение. Ориховский на ровном месте потерял мяч и был вынужден срывать атаку.
25'
Опасный момент
Быструю атаку Миная ударом завершил Гечев. Волынец надёжно сыграл, закрыв ближний угол.
24'
Желтая карточка
Немчанинов чуть не оторвал голеностоп Смирному.
23'
Пауза в игре, Ориховскому оказывают медицинскую помощь.
21'
Кравченко не успевал за Воробчаком, пришлось сбивать. Романов простил защитника Колоса.
19'
Желтая карточка
Первое предупреждение на сегодня. Емец наступил сопернику на ногу.
18'
Богданов решил проверить свой дальний удар, в этот раз получилось неточно.
16'
Твердохлеб головой пробивал по воротам Колоса, Волынец взглядом проводил мяч за пределы поля.
15'
Офсайд
Безбородько не уследил за своим положением на поле.
12'
Ориховский пробил со средней дистанции, мяч после небольшого рикошета оказался в руках Бандуры.
10'
Гоооол!!!
Минай открывает счёт! Воробчак классно подал с углового, а Кравчук головой переправил мяч в дальний угол.
9'
Гончаренко успел заблокировать удар Твердохлеба из опасной позиции. Угловой для Миная.
7'
Чуев заблокировал удар Безбородько, будет угловой.
5'
Богданов грубо сыграл против Воробчака, арбитр ограничился устным предупреждением.
4'
Емец навесил в штрафную, до нападающих Колоса мяч не дошёл.
1'
Свисток
Матч начался.
3'
Идёт борьба за инициативу, Колос пока побеждает.
Инфо
Судья в поле — Виталий Романов.
Запасные: Маханьков (в), Фесюн (в), Новак, Черноморец, Золотов, Зозуля, Милько, Ильин, Мякушко, Велетень, Лысенко, Попов.
Инфо
Стартовый состав Колоса: Волынец (к) — Емец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Смирный, Ориховский, Богданов, Болбат — Исаенко, Безбородько. Главный тренер — Ярослав Вишняк.
Запасные: Савченко, Дмитрук, Мельник, Рогозинский, Паламар, Петько, Колесник, Голуб, Байдал.
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура (к) — Кравчук, Чуев, Гончар — Булеза, Витенчук, Шишка, Воробчак — Твердохлеб, Гечев, Немчанинов. Главный тренер — Владимир Шаран.
UA-Football представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го раунда УПЛ между Колосом и Минаем.
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Анонс матча Колос - ФК Минай 19.03.2023, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 19.03.2023
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Колос в предыдущем футбольном матче 05.09.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Минай можно посмотреть 19.03.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Рух - 12.03.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 11.03.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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