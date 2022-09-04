Ингулец - Черноморец онлайн трансляция матча

FC Ingulets Petrove выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

В Премьер-лига, FC Ingulets Petrove одержала 3 домашних побед подряд.

Вы знали, что FC Ingulets Petrove забил 25% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 31% голов между минутами 76-90?

FC Ingulets Petrove имеет выигрышную серию из 4 матчей.

FC Ingulets Petrove не проигрывает в последних 7 играх.

FC Ingulets Petrove выиграл 3 домашних матчей подряд.

FC Ingulets Petrove не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Ingulets Petrove в сезоне 4-0-4

Vladyslav Klymenko отдал больше всего передач в FC Ingulets Petrove с 3 передачами. Sergiy Politylo лучший распасовщик Черноморец Одесса (2 передач)

Sergiy Chenbay получил больше всего желтых карточек (4) в FC Ingulets Petrove. Volodymyr Salyuk получил 4 в Черноморец Одесса.

FC Ingulets Petrove забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 31% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 26% матчей.

FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 26%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Ingulets Petrove в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Команда FC Ingulets Petrove проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 3 ничьи.

FC Ingulets Petrove забивает 1.25 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.5 гола против команды FC Ingulets Petrove (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Ingulets Petrove и Черноморец Одесса - 1.75.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Ingulets Petrove и Черноморец Одесса - 0.75.

FC Ingulets Petrove забивает 1 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).