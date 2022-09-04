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Ингулец - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 марта 2023, 13:00 - Стадион Ингулец . Трансляция: Setanta Sports +
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
До начала
00 : 00 : 00
Черноморец
Одесса
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Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
26%
Ничья
32%
Черноморец
42%
П1: 2.82 Х: 2.31 П2: 3.48
П1: 2.82 Х: 2.31 П2: 3.48
Интересные факты
  • FC Ingulets Petrove выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, FC Ingulets Petrove одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что FC Ingulets Petrove забил 25% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 31% голов между минутами 76-90?
  • FC Ingulets Petrove имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • FC Ingulets Petrove не проигрывает в последних 7 играх.
  • FC Ingulets Petrove выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Ingulets Petrove в сезоне 4-0-4
  • Vladyslav Klymenko отдал больше всего передач в FC Ingulets Petrove с 3 передачами. Sergiy Politylo лучший распасовщик Черноморец Одесса (2 передач)
  • Sergiy Chenbay получил больше всего желтых карточек (4) в FC Ingulets Petrove. Volodymyr Salyuk получил 4 в Черноморец Одесса.
  • FC Ingulets Petrove забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 31% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 26% матчей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 26%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Ingulets Petrove в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда FC Ingulets Petrove проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда FC Ingulets Petrove выиграла 1, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 3 ничьи.
  • FC Ingulets Petrove забивает 1.25 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.5 гола против команды FC Ingulets Petrove (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Ingulets Petrove и Черноморец Одесса - 1.75.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Ingulets Petrove и Черноморец Одесса - 0.75.
  • FC Ingulets Petrove забивает 1 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Ингулец
1
Побед
4
Игр
0
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец
Первая лига Украины 2021
23.07.2020 - 17:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Черноморец
Первая лига 2019/2020
29.09.2019 - 18:00 Черноморец 0 - 3 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Ингулец 2 - 1 Завершен Металлист В
Премьер-лига 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершен Ингулец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
17.02.2023 - 13:00 Ингулец 1 - 2 Завершен Вечиста П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
06.02.2023 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен Македония Герче Петров В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
02.02.2023 - 14:30 Ингулец 1 - 0 Завершен Подбескидзе В
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 Черноморец 4 - 2 Завершен Нива В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
05.02.2023 - 15:00 Черноморец 4 - 2 Завершен Турон В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:00 Черноморец 2 - 1 Завершен Шахтер В
Показать больше
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
26%
Ничья
32%
Черноморец
42%
П1: 2.82 Х: 2.31 П2: 3.48
П1: 2.82 Х: 2.31 П2: 3.48
LIVE
Трансляция матча Ингулец - Черноморец
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Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Ингульца: Билык, Марусич, Павлов, Поспелов, Коробенко, Сидоренко, Головкин, Мандриченко, Близниченко, Кравчук, Резепов, Козыренко
Инфо
Стартовый состав Ингульца: Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Мельничук, Смоляков, Клименко, Кухарук, Козак, Одарюк, Ситало
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Демченко, Кузык, Бадибанга, Алиференко, Хадида
Инфо
Запасные Черноморца: Варакута, Даскалица, Гладкий, Белый, Задоя, Селин, Политыло, Черткоев, Юсов, Ермаков, Авагимян, Войтиховский
На данный момент Ингулец занимает 10-е место в турнирной таблице. Черноморец на 14-й строчке
Инфо
Матч пройдет в Петрово. Начнется поединок в 13:00, а судить будет Роман Блавацкий
Добрый день! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 18-го тура УПЛ, в котором Ингулец примет Черноморец
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
19.03.2023 в 10:38
ЧО надо выигрывать -ГРИ ставь хороший состав
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Последние матчи
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Анонс матча Ингулец - Черноморец 19.03.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 19.03.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Черноморец и Ингулец в предыдущем футбольном матче 04.09.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Черноморец можно посмотреть 19.03.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Металлист - 11.03.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Металлист 1925 - 11.03.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ингулец - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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