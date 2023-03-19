Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Рух 19.03.2023, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 19.03.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Шахтер в предыдущем футбольном матче 02.09.2022 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Фейеноорд - 16.03.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2022/2023 и закончился победой команды Фейеноорд.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Колос - 12.03.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Колос.

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