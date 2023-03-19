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Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 марта 2023, 15:00 - Арена Львов . Трансляция: Setanta Sports +
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 0
Обновить
44'
Рух
Львов
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Ход матча
14' Edson Fernando 27' Николай Матвиенко
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
44%
Ничья
20%
Рух
36%
П1: 1.32 Х: 4.10 П2: 14.20
П1: 1.32 Х: 4.10 П2: 14.20
Интересные факты
  • Шахтер Донецк выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 18% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 32% голов между минутами 46-60?
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • FC Rukh Lviv без побед над Шахтер Донецк в последних 3 играх.
  • FC Rukh Lviv получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Шахтер Донецк в сезоне 6-3-0
  • Danylo Sikan лучший бомбардир Шахтер Донецк с 8 голами. Talles забил 6 раз за FC Rukh Lviv
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 30% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 29% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 30% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 3, команда FC Rukh Lviv выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк забивает 1.5 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 0.25 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и FC Rukh Lviv - 1.75.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и FC Rukh Lviv - 0.25.
  • Шахтер Донецк забивает 1.94 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 4 играх.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 21% голов между минутами 76-90?
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Фейеноорд 7 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбасс 0 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Европы 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Фейеноорд Н
Премьер-лига 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металлист 1925 0 - 7 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металлист 1 - 2 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
04.02.2023 - 12:00 Рух 2 - 3 Завершен Домжале П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Рух 0 - 0 Завершен ДАК 1904 Н
Премьер-лига 2022/2023
07.12.2022 - 13:00 Рух 2 - 2 Завершен Черноморец Н
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Главные события
ГООЛ! Николай Матвиенко
27'
14'
Edson Fernando
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
44%
Ничья
20%
Рух
36%
П1: 1.32 Х: 4.10 П2: 14.20
П1: 1.32 Х: 4.10 П2: 14.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Защитник
  • 18
    Kelsy, Kevin
    Нападающий
  • 18
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
    27
  • 44
    Ярослав Ракицкий
    Защитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 17
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 26
    Фабрисио Альваренга
    Полузащитник
  • 35
    Edson Fernando
    Полузащитник
    14
  • 6
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Защитник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Защитник
  • 11
    Вив Соломон-Отабор
Запасные игроки
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матча
4
Удары мимо
4
Угловые
ЖК
1
3
Удары в створ
2
Блокировано ударов
1
6
Штрафные
Офсайды
1
Сейвы
2
Фолы
5
LIVE
Трансляция матча Шахтер - Рух
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В эфире
Setanta Sports +
Трансляция
39'
37'
35'
Желтая карточка
33'
Жесткое столкновение Гочолеишвили, Ляха и Климчука на правом фланге защиты Шахтера.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мощный удар Криськива из центра штрафной по ниспадающему мячу от подачи с левого фланга от Судакова.
29'
От Руха заметно продвижение к чужой половине, но соперники контролируют.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ракицкий с глубины левого фланга забросил в штрафную на Келси, который сбросил на Криськива, а тот сразу головой отдал на пробившего под дальнюю стойку Матвиенко.
25'
Плохая динамика от Руха, который осталось без мяча.
23'
Ракицкий со штрафного мощно пробил в стенку.
22'
Обнял руками Криськива Довгий, когда соперник прошел мимо него перед штрафным.
20'
Довгий не дал Джурасеку продвинуться дальше по левому флангу, после отыгрывания Романа финтом.
18'
Интересно сыграл Судаков в стенку с Бондаренко во время смещения с правого фланга, но низом пробил прямо в руки Панькива.
16'
Задерживается мяч в ногах игроков хозяев без продвижения поля.
14'
Желтая карточка
Карточку дали Эдсону за фол против Бондаренко в подкате в центральном круге.
13'
Опасный момент
Над ближайшей девяткой запустил дальний выстрел с левого фланга Судаков.
11'
Пробежался к левому флангу штрафной Климчук, где его просто оставил без мяча Бондарь.
10'
Получил по ногам Судаков на левом фланге защиты.
8'
Опасный момент
Келси пробил низом с левого фланга штрафной после паса Бондаренко, но Панькив сыграл ногами!
7'
Активно прессингуют гости на чужой половине. Неплохо.
5'
Степаненко подставился под удар Ляха с левого фланга штрафной после передачи в оттяжку от Соломона.
4'
Угловой на правом фланге штрафной заработал дриблингом Криськив.
3'
Прочитал на дальнем выходе Трубин заброс на ход Климчука.
1'
Достаточно ожидаемое начало от Шахтера с розыгрыша мяча.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч был начат!
Инфо
Рух идет тринадцатым с 4 победами, 5 ничьими и 7 поражениями — 17 очков.
Инфо
Шахтер идет вторым с 12 победами, 3 ничьими и 1 поражением — 39 очков.
Запасные: Ледвий, Герета, Рунич, Карабин, Таллес, Квасница, Кителла, Подгурский, Джеферсон, Веремиенко.
Рух: Панькив – Роман, Холод, Слюбик, Лях – Довгий – Альваренга, Притула, Эдсон, Соломон-Отабор – Климчук.
Запасные: Шевченко, Пятов, Михайличенко, Тейлор, Конопля, Тотовицкий, Топалов, Очеретько, Назарина, Тоиров, Траоре, Сикан.
Шахтер: Трубин — Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко — Джурасек, Бондаренко, Судаков, Криськив — Келси.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николай Балакин (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Арена Львов (Львов, Украина) сыграют донецкий Шахтер и львовский Рух.
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Анонс матча Шахтер - Рух 19.03.2023, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 19.03.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Шахтер в предыдущем футбольном матче 02.09.2022 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Рух можно посмотреть 19.03.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Фейеноорд - 16.03.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2022/2023 и закончился победой команды Фейеноорд.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Колос - 12.03.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Шахтер - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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