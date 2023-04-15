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Черноморец - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 апреля 2023, 15:00 - Черноморец . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
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69'
Ворскла
Полтава
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Ход матча
30' Александр Василиев 40' Дмитрий Юсов Вышел: Voytikhovskiy, Maksym 45' Андрей Бацула
51' Владимир Чеснаков
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
37%
Ничья
26%
Ворскла
37%
П1: 4.41 Х: 2.13 П2: 2.82
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Черноморец Одесса иВорскла Полтава, когда Черноморец Одесса играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Ворскла Полтава 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 17 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 5 раз, 4 сыграла в ничью и 8 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 17-13 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Во время последних 34 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 37-24 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Последняя домашняя победа Черноморец Одесса над Ворскла Полтава была в 2014
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 33% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 22% голов между минутами 16-30?
  • Черноморец Одесса не проигрывает в последних 5 играх.
  • Черноморец Одесса сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Черноморец Одесса не забивает в 5 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 1-4-5
  • Daniil Alefirenko лучший бомбардир Черноморец Одесса с 4 голами. Taulant Seferi Sulejmanov забил 8 раз за Ворскла Полтава
  • Volodymyr Salyuk получил больше всего желтых карточек (5) в Черноморец Одесса. Oleksandr Sklyar получил 7 в Ворскла Полтава.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Черноморец Одесса забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 29% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Ворскла Полтава выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Черноморец Одесса забивает 0.8 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1.2 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Ворскла Полтава - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Ворскла Полтава - 0.6.
  • Черноморец Одесса забивает 0.64 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
6
Побед
23
Игр
13
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2020
25.05.2019 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2020
27.04.2019 - 14:00 Черноморец 1 - 2 Завершен Ворскла
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Ингулец 1 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Черноморец 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершен Заря П
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Главные события
51'
Владимир Чеснаков
45'
Андрей Бацула
Дмитрий Юсов
Вышел: Voytikhovskiy, Maksym
40'
Александр Василиев
30'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
37%
Ничья
26%
Ворскла
37%
П1: 4.41 Х: 2.13 П2: 2.82
Составы команд
Стартовый состав
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 39
    Зигуй Бабибанга
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 5
    Gucek, Luka
    Защитник
  • 7
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 23
    Александр Василиев
    Полузащитник
    30
  • 17
    Дмитрий Юсов
    Полузащитник
    40
  • 29
    Андрей Бацула
    Защитник
    45
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 3
    Василий Кравец
    Защитник
  • 7
    Денис Олейник
    Полузащитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 16
    Сулейманов, Таулянт
    Полузащитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Романс Григорчукс
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
12
Штрафные
3
3
Фолы
11
Удары в створ
2
3
Удары мимо
3
2
Угловые
3
2
Сейвы
1
ЖК
3
2
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
LIVE
Трансляция матча Черноморец - Ворскла
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
62'
Условно спокойный отрезок у нас сейчас в матче. Очередной спокойный отрезок
59'
Желтая карточка
Кузыка в контре снес Павлюк. Желтая
56'
Ворскла сейчас активничает - пробуют полтавчане что-то придумать у чужих ворот
52'
Опасный штрафной для Черноморца - Путря прошил стенку, но прямо в руки Исенко
55'
Сефери отважился на удар метров с 25-ти. Враде и сильно, но прямо в руки Пасту
51'
Желтая карточка
Чеснаков свалил Войтиховского. Желтая
50'
Пробуют поджимать полтавчане в начале второго тайма. Еще один угловой, Павлюк даже головой пробил, но неточно
49'
Уголовой
Угловой для Ворсклы - Ермаков головой выносит
46'
Свисток
Начался второй тайм
46'
Замена
Ермаков вместо Политыло вышел в перерыве у Черноморца
Ничейный первый тайм у нас. Игра соответствует счету. Довольно пресно команды выглядели и немного раскочегарились лишь во второй половине. Ворскла создала пару моментов, ну а в концовке и хозяева активизировались. Впрочем, пока что без голов
45+2'
Свисток
Свисток на перерыв! 0:0 у нас пока что!
45+1'
Опасный момент
Еще моменту моряков! Кузык получил передачу, ворвался в штрафную и неплохо пробил - Исенко тянет! Опасно было!
45'
Инфо
1 минута добавлена к первому тайму
45'
Желтая карточка
Бацула срубил Бадибангу. Желтая
44'
Опасный момент
Ох, после скидки Бадибанги Путря пробил метров с 15-ти, но намного выше! Не подстроился банально под удар
42'
Алефиренко в проход ушел, пробил, но Кравец заблокировал попытку
40'
Замена
Войтиховский вместо Юсова вышел у Черноморца. Интересно, это травма или просто недовольство тренера?
39'
Опасный момент
Ух Бацула на фланге разобрал Бадибангу, навесил на дальнюю так, что мяч попал в штангу! Спонтанный момент у Ворсклы!
37'
Политыло вроде и неплохо со штрафного забил, но мимо
36'
Свалюк заработал опасный штрафной. Метров 25 до ворот
34'
Григорчук очень недоволен происходящим на поле. Видимо, в первую очередь, игрой своей команды
31'
Офсайд
Неплохой розыгрыш штрафного от Ворсклы с фланга, вторым темпом пошла подача на обострение, но там фосайд
30'
Желтая карточка
Васильев зацепил Челядина - первая желтая в матче
29'
Как-то излишне вальяжно оборона Черноморца на своей половине играет
28'
Вот после ошибки Гучека (пробовал пяткой на своей половине поля сыграть) Сефери пробил метров с 20-ти. Но паст на месте
24'
Брагару вот ошибся на своей половине поля, но Челядин после обрезки не смог обработать мяч
22'
Вроде и больше владеет мячом Черноморец, но вот Ворскла создала пока что единственный момент в матче
20'
Опасный момент
Охохо! Момент у Ворсклы! Розыгрыш углового, навес от Олейника, и удар Степанюка головой в перекладину! Первый момент в матче!
19'
Путря очень неаккуратно отдавал назад пасту. Хорошо что он в створ, а то моли быть проблемы
18'
Уголовой
Угловой для моряков. Но навес спокойно разрядили защитники полтавчан
15'
И снова Исенко играет далеко на выходе. Еще и Юсов на нем сфолил.
13'
Степанюк рукой за плечо зацепил Салюка. Без желтой, но устное предупреждение судья сделал
12'
А вот хороший заброс из глубины на Юсова, но Исенко вовремя вышел, разрядил ситуацию
10'
Совершенно "нулевая" игра пока что. Хозяева немного больше владеют мячом, но все это в центре поля
7'
Сефери упустил мяч в аут в простой ситуации
6'
Пока что довольно вязкая игра у нас
4'
Ворскла пробует работать высокий прессинг. Но пока что это проблем морякам не создает
3'
Паст не очень уверенно вынес - сопернику на фланг. Хорошо, что Пердута после прострела не смог обработать мяч. Хорошо для хозяев
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Ворсклы: Домолега, Крупский, Л. Рамирес, Яворский, Кане, Фелипе, Кулаковский, Лопес, Нестеренко
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко, Кравец, Пердута, Скляр, Олейник, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин
Инфо
Запасные Черноморца: Даскалица, Варакута, Белый, Селин, Задоя, Авагимян, Ермаков, Гладкий, Штогрин, Черткоев, Войтиховский
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Паст, Путря, Брагару, Салюк,Васильев, Гучек, Кузык, Политыло, Бадибанга ,Юсов, Алефиренко
Отметим, что перед отчетным матчем команды разделяют три очка в таблице. Ворскла находится на 8-м месте, Черноморец - на 12-м.
Инфо
Судить игру будет Юрий Иванов
Инфо
Матч начнется в 15:00 и пройдет в Одессе! Надеемся, пройдет без проблем и воздушных тревог
Добрый день! UA-Футбол поздравляет всех с праздником Пасхи и предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 21-го тура УПЛ Черноморец - Ворскла
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
16.04.2023 в 14:54
Войтиховского или Авагимяна ставьте вместо Политило --нужны скоростные игроки
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Анонс матча Черноморец - Ворскла 16.04.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 16.04.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Черноморец в предыдущем футбольном матче 08.10.2022 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Ворскла можно посмотреть 16.04.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против ФК Александрия - 09.04.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Ингулец - 07.04.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Черноморец - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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