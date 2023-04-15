Черноморец - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Черноморец - Ворскла 16.04.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 16.04.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черноморец (Одесса) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Черноморец в предыдущем футбольном матче 08.10.2022 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против ФК Александрия - 09.04.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Ингулец - 07.04.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

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