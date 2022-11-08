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Жирона - Эльче онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 16 апреля 2023, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матча:
Жирона
Жирона
1 - 0
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70'
Эльче
Эльче
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Ход матча
14' Борха Вышел: Алешандре Гарсия 17' Castellanos, Valentin 22' Милла, Пере 42' Bueno, Santiago 45' Castellanos, Valentin
46' Элибельтон Паласиос Вышел: Поль Лирола 46' Raúl Guti Вышел: Колладо, Алекс 47' Ориоль Ромеу 57' Каррера, Хавьер Эрнандес Вышел: Мигель Гутьеррес 57' Лукас Бойе 58' Вилья Тони Вышел: Валери
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
43%
Ничья
29%
Эльче
29%
П1: 2.68 Х: 2.14 П2: 4.82
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Жирона иЭльче, когда Жирона играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Жирона и Эльче 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 9 встреч когда команда Жирона играла дома, команда Жирона выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 5 победы команды Эльче. Разница голов 15-10 в пользу команды Эльче.
  • Во время последних 19 встреч, команда Жирона выиграла 3 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Эльче выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 26-14 в пользу команды Эльче
  • Эльче проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Жирона забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эльче забил 25% голов между минутами 0-15?
  • Эльче проиграл 3 матчей подряд.
  • Эльче без побед в последних 4 играх.
  • Эльче получил 11 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Жирона не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Эльче не забивает в 7 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Эльче в сезоне 1-3-10
  • Cristhian Stuani лучший бомбардир Жирона с 7 голами. Pere Milla забил 6 раз за Эльче
  • Aleix Garcia отдал больше всего передач в Жирона с 5 передачами. Gerard Gumbau лучший распасовщик Эльче (3 передач)
  • Martinez Arnau получил больше всего желтых карточек (9) в Жирона. Gerard Gumbau получил 9 в Эльче.
  • Год назад, Эльче была на 14 месте в таблице с 32 очками. Сейчас они на 20 месте с 13 очками.
  • Жирона пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Жирона выигрывает первый тайм в 21% матчей, Эльче выигрывает в 21% матчей.
  • Жирона выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Эльче выигрывает в 21%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Жирона.
  • В их последнюю встречу команда Жирона победила в 1 гол(а).
  • Когда Жирона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Эльче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Когда Жирона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Жирона% своих матчей.
  • Когда Эльче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Жирона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.
  • Жирона's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.
  • Команда Эльче проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Жирона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Жирона выиграла 1, команда Эльче выиграла 3, 1 ничьи.
  • Жирона забивает 0.4 гола за матч против команды Эльче, а Эльче забивает 1 гола против команды Жирона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Жирона и Эльче - 1.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Жирона и Эльче - 0.6.
  • Жирона забивает 1.52 гола, играя дома, а Эльче забивает 0.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
Личные встречи
Жирона
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Эльче
Чемпионат Испании 2022/2023
08.11.2022 - 20:00 Эльче 1 - 2 Завершен Жирона
Последние матчи - Жирона
Чемпионат Испании 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершен Жирона Н
Чемпионат Испании 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальекано 2 - 2 Завершен Жирона Н
Чемпионат Испании 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершен Жирона П
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Последние матчи - Эльче
Чемпионат Испании 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 1 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2022/2023
01.04.2023 - 22:00 Эльче 0 - 4 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2022/2023
19.03.2023 - 17:15 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2022/2023
11.03.2023 - 17:15 Эльче 1 - 1 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2022/2023
04.03.2023 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершен Эльче В
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Главные события
Вилья Тони
Вышел: Валери
58'
Каррера, Хавьер Эрнандес
Вышел: Мигель Гутьеррес
57'
57'
Лукас Бойе
Ориоль Ромеу
47'
46'
Элибельтон Паласиос
Вышел: Поль Лирола
46'
Raúl Guti
Вышел: Колладо, Алекс
ГООЛ! Castellanos, Valentin
45'
Bueno, Santiago
42'
22'
Милла, Пере
Castellanos, Valentin
17'
Борха
Вышел: Алешандре Гарсия
14'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Жирона
43%
Ничья
29%
Эльче
29%
П1: 2.68 Х: 2.14 П2: 4.82
Составы команд
13
Пауло Гассанига
16
Каррера, Хавьер Эрнандес
15
Хуан Педро Рамирез Лопез
22
Bueno, Santiago
4
Arnau, Martinez
18
Ориоль Ромеу
12
Вилья Тони
24
Борха
23
Салливан Мартине
15
Виктор Цыганков
9
Castellanos, Valentin
1
Аксель Вернер
14
Элибельтон Паласиос
21
Маскарелл, Омар
6
Бигаш, Педро
23
Карлос Клерк
11
Morente, Tete
26
Donald, John Nwankwo
20
Жерар Гумбау
8
Raúl Guti
9
Лукас Бойе
10
Милла, Пере
Стартовый состав
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Нападающий
    45 17
  • 12
    Вилья Тони
    58
  • 24
    Борха
    Защитник
    14
  • 23
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 18
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
    47
  • 16
    Каррера, Хавьер Эрнандес
    Защитник
    57
  • 15
    Хуан Педро Рамирез Лопез
    Защитник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Защитник
    42
  • 4
    Arnau, Martinez
    Защитник
  • 13
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 9
    Лукас Бойе
    57
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
    22
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
  • 26
    Donald, John Nwankwo
    Полузащитник
  • 20
    Жерар Гумбау
  • 8
    Raúl Guti
    46
  • 14
    Элибельтон Паласиос
    Защитник
    46
  • 21
    Маскарелл, Омар
    Полузащитник
  • 6
    Бигаш, Педро
    Защитник
  • 23
    Карлос Клерк
    Полузащитник
  • 1
    Аксель Вернер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Мишел
  • Beccacece, Sebastian
Статистика матча
2
Удары в створ
4
12
Штрафные
6
4
Сейвы
1
6
Фолы
12
3
ЖК
2
2
Удары мимо
4
1
Угловые
3
1
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча Жирона - Эльче
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
63'
Гумбау увидел, что Гассанига далеко вышел из ворот и решился на удар из центрального круга. Было близко, но всё-таки мяч пролетел над перекладиной.
62'
Очередной дальний удар от Гумбау и снова точный. Гассанига сместился в угол и забрал мяч в руки.
60'
Кастельянос упёрся в лицевую и не смог прострелить на Цыганкова.
57'
Замена
Валери и Гутьеррес заменили соответственно Вилью и Карреру.
56'
Желтая карточка
Бойе в борьбе сыграл своему оппоненту ногой в голову, железная карточка.
54'
Опасный момент
Гассанига снова выручает свою команду. На этот раз аргентинец парировал неудобный удар Мильи из-за пределов штрафной.
52'
Алейш Гарсия отлично открывался под пас на ход, но Кастельянос не рассчитал силу передачи. Хорошая возможность упущена.
49'
Милья с подачи Гумбау подрезал мяч в дальний угол, в створ не попал.
48'
Желтая карточка
Ромеу совершил тактический фол в центре поля.
46'
Замена
Подвійну заміну провів у перерві Себастьян Беккачече. Лірола та Кольядо вийшли на поле замість Паласіоса та Гуті.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Крайне неубедительный первый тайм от Жироны, но усилиями Вильи и Кастельяноса каталонцам удалось выйти вперёд. Цыганков был малозаметен, ожидаем от него большего во второй половине игры.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлено две минуты.
45'
Гоооол!!!
Жирона открывает счёт! Кастельянос головой вколотил мяч в ближний угол, воспользовавшись подачей Вильи. Вернер сделал всё возможное, но не смог отбить удар в упор.
44'
Желтая карточка
Буэно решил составить компанию Кастельяносу и заработал дисквалификацию на следующий матч.
42'
Опасный момент
Гумбау классно приложился с левой, Гассанига потащил мяч из угла. Это уже можно назвать голевым моментом, хоть и с натяжкой.
39'
Вилья подал на Цыганкова, который готовился замыкать дальнюю штангу. Клерк не отпустил украинца и выбил мяч.
37'
Алейш Гарсия нашёл в штрафной Карреру, который неожиданно подключился к атаке, но переправить мяч в ворота левый защитник Жироны не смог.
34'
Цыганков здорово комбинировал с партнёрами, но последнюю передачу под удар перехватил Дональд.
30'
Гумбау неудачно исполнил штрафной, не удалось перебить ближнего игрока.
26'
Алейш Гарсия решился на прямой удар с дальнего штрафного. Вернер всё контролировал и взглядом проводил мяч за лицевую.
22'
Желтая карточка
Кастельянос получил по ногам от Мильи, предупреждение для капитана Эльче.
20'
Тете Моренте резко сместился с фланга в центр и крутил в дальнюю девятку. Удар не получился, мяч ушёл на трибуны.
17'
Желтая карточка
Кастельянос получил жёлтую за отмашку и пропустит следующий тур чемпионата.
15'
Перспективно развивалась атака Эльче, но футболисты не смогли как следует распорядиться мячом. Удар Гумбау был уже не таким опасным.
14'
Замена
Алейш Гарсия заменил Борху Гарсию.
13'
Борха Гарсия получил травму во время рывка. Обычно такие повреждения самые опасные, так что Мичел побережет своего игрока.
12'
Пока что Эльче выглядит даже интереснее, чем Жирона. Несколько быстрых атак провели гости.
9'
Бойе получил передачу на линии штрафной, но слишком долго готовил удар и потерял мяч.
4'
Гассаниге пришлось вступить в игру после удара Гумбау.
3'
Неплохой навес в штрафную выполнил Тете Моренте, но Бойе не зацепился за верховой мяч.
3'
Жирона сразу забрала мяч под свой контроль.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Хорхе Фигейроа Васкес.
Запасные: Фуидиас (в), Хуан Карлос (в), Артеро, Коуто, Валери, Бернарду, Алейш Гарсия, Гутьеррес, Рикельме, Стуани.
Инфо
Стартовый состав Жироны (4-1-4-1): Гассанига — Каррера, Хуанпе (к), Буэно, Арнау — Ромеу — Вилья, Борха Гарсия, Мартен, Цыганков — Кастельянос. Главный тренер — Мичел.
Запасные: Лопес (в), Шейх, Хосан, Нтека, Бланко, Верду, Кольядо, Лирола, Магальян, Понсе, Роко, Меркау.
Инфо
Стартовый состав Эльче (4-4-2): Вернер — Клерк, Бигас, Маскарель, Паласиос — Гути, Гумбау, Дональд, Тете Моренте — Милья (к), Бойе. Главный тренер — Себастьян Беккачече.
Эльче уже одной ногой в Сегунде, до спасительного 17-го места целых 17 очков. Жирона — уверенный середняк, в активе каталонцев 35 баллов и 11-я позиция.
Возможность для Цыганкова. UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го раунда Ла Лиги между Жироной и Эльче.
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Анонс матча Жирона - Эльче 16.04.2023, Чемпионат Испании

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой Эльче (Эльче) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2022/2023, матч начнется на стадионе Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведения матча: 16.04.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Жирона (Жирона) и командой Эльче (Эльче):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Жирона, тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и Жирона в предыдущем футбольном матче 08.11.2022 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Мишел и Beccacece, Sebastian разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жирона - Эльче можно посмотреть 16.04.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Жирона - Эльче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)
Год основания Жирона (Жирона): 1930
Страна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команды Жирона был сыгран против "Барселона" - 10.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания
Тренер: Франциско Родригес

Предыдущий матч команды Эльче был сыгран против Осасуна - 08.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Осасуна.

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