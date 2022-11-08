Жирона - Эльче онлайн трансляция матча

Анонс матча Жирона - Эльче 16.04.2023, Чемпионат Испании

Поединок между командой Жирона (Жирона) и командой Эльче (Эльче) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2022/2023, матч начнется на стадионе Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведения матча: 16.04.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Жирона (Жирона) и командой Эльче (Эльче):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Жирона, тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и Жирона в предыдущем футбольном матче 08.11.2022 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Мишел и Beccacece, Sebastian разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жирона (Жирона)

Год основания Жирона (Жирона): 1930

Страна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший поединок команды Жирона был сыгран против "Барселона" - 10.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эльче (Эльче)

Страна: Испания

Тренер: Франциско Родригес



Предыдущий матч команды Эльче был сыгран против Осасуна - 08.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Осасуна.

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