Челси - Реал онлайн трансляция матча

Во время последних 7 встреч, Челси выиграла 2 раз. также было 1 ничей, и Реал Мадрид выиграла 4 раза.

Игры прошлого года: 1-3 (Челси дома) и 1-3 (Реал Мадрид дома).

Челси без побед в последних 6 играх.

Результат первой игры Реал Мадрид - Челси 2-0.

Челси не забивает в последних 4 матчах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Челси выигрывает первый тайм в 28% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

У команды Челси серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Челси.

Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Челси (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Реал Мадрид - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Реал Мадрид - 1.6.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Челси забивает 1.27 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.

Челси проиграл 3 матчей подряд.