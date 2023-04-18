Челси - Реал онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Челси" (Лондон) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2022/2023, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 18.04.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Челси" (Лондон) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Челси" в предыдущем футбольном матче 12.04.2023 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команды "Челси" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 15.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Кадис - 15.04.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Реал.
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