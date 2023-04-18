  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челси - Реал Смотреть онлайн
В тренде

Челси - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 18 апреля 2023, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
23'
Реал
Мадрид
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
94 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
26%
Реал
36%
П1: 3.10 Х: 2.66 П2: 2.88
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, Челси выиграла 2 раз. также было 1 ничей, и Реал Мадрид выиграла 4 раза.
  • Игры прошлого года: 1-3 (Челси дома) и 1-3 (Реал Мадрид дома).
  • Челси без побед в последних 6 играх.
  • Результат первой игры Реал Мадрид - Челси 2-0.
  • Челси не забивает в последних 4 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 28% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • У команды Челси серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Челси.
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Реал Мадрид - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Реал Мадрид - 1.6.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Челси забивает 1.27 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Челси.
  • Челси проиграл 3 матчей подряд.
  • Челси сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
2
Побед
5
Игр
2
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челси 1 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Лига Чемпионов 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челси 0 - 2 Завершен Астон Вилла П
Показать больше
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2022/2023
15.04.2023 - 22:00 Кадис 0 - 2 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Челси В
Чемпионат Испании 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Вильярреал П
Кубок Испании 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2022/2023
02.04.2023 - 17:15 Реал 6 - 0 Завершен Вальядолид В
Показать больше
Кто победит?
94 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
26%
Реал
36%
П1: 3.10 Х: 2.66 П2: 2.88
Составы команд
1
Кепа Аррисабалага
33
Уэсли Фофана
6
Тьяго Силва
14
Трево Чалоба
32
Кукурелья, Марк
8
Матео Ковачич
24
Fernandez, Enzo
7
Н'Голо Канте
24
Джеймс Моррисон
23
Конор Галлахер
29
Хавертц, Кай
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
3
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
21
Эдуардо Камавинга
15
Федерико Вальверде
8
Тони Кроос
10
Лука Модрич
21
Родриго
9
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 23
    Конор Галлахер
  • 32
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Полузащитник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 33
    Уэсли Фофана
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 21
    Эдуардо Камавинга
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
LIVE
Трансляция матча "Челси" - Реал
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
20'
Джеймс с фолом налетел на Камавингу на правом фланге атаки.
19'
Опасный момент
Штанга! Резкий и мощный выстрел от Родриго с правого фланга штрафной попал в ближнюю стойку.
18'
Уголовой
Навес от углового с левого фланга на дальней стойке в руках Куртуа сбросил Карвахаль грудью.
16'
Контроль от Челси на чужой половине.
14'
Хаверц от лицевой на левом фланге штрафной подал на Джеймса, а тот остановил мяч рукой.
13'
Пас на ход к левому флангу атаки для Галлагера был сильным.
12'
Камавинга перед собственным штрафным стал обыгрывать Джеймса, и тот едва его не обокрал.
11'
Опасный момент
Прострел с правого фланга от Джеймса не дали завершить Гаверцу на ближний, однако отскок пошел на Канте, который сразу пробил мимо ближней стойки.
10'
Челси тяжело, но продвигается к собственным атакам.
8'
У центральной линии Винисиуса сбил Фофана.
7'
Перелетел над головой Бензема мяч при подаче от Винисиуса с левого фланга.
5'
На правом фланге атаки сбили Родриго, но арбитр заиграл момент.
3'
Очень спокойная игра от Реала под давлением.
2'
Хаверц прошелся шипами по ноге Карвахаля на левом фланге атаки.
1'
Прогнозируем активный старт встречи от Челси на чужой половине.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч был начат!
Запасные: Лунин, Лопес, Начо, Одриосола, Чуамэни, Себальос, Рюдигер, Васкес, Мариано, Вальехо, Асенсио, Азар.
Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Кроос, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус.
Запасные: Менди, Чуквуэмека, Стерлинг, Мудрик, Пулишич, Маунт, Лофтус-Чик, Зиеш, Закария, Фелиш, Голл, Аспиликуэта.
Челси: Кепа - Чалоба, Силва, Фофана - Джеймс, Канте, Энцо, Ковачич, Кукурелья - Галлахер - Хаверц.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
В первом матче Реал на своем поле победил со счетом 2:0.
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия) сыграют лондонский Челси и мадридский Реал.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Визела Визела 1 Боавишта Боавишта 1 Завершен 22:00 - Вчера Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 1 Ливерпуль Ливерпуль 6 Завершен 22:00 - Вчера Сельта Сельта 0 Мальорка Мальорка 1 Завершен 21:45 - Вчера Фиорентина Фиорентина 1 Аталанта Аталанта 1 Завершен 20:00 - Вчера Сталь Сталь 1 Медзь Медзь 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча "Челси" - Реал 18.04.2023, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Челси" (Лондон) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2022/2023, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 18.04.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Челси" (Лондон) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Челси" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Челси" в предыдущем футбольном матче 12.04.2023 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Челси" - Реал можно посмотреть 18.04.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Челси" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Челси" (Лондон)
Год основания "Челси" (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды "Челси" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 15.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Кадис - 15.04.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Челси" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен