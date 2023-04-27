  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Эвертон - Ньюкасл Смотреть онлайн
В тренде

Эвертон - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 27 апреля 2023, 21:45 - Гудисон Парк
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
35%
Ничья
25%
Ньюкасл
40%
П1: 4.74 Х: 2.55 П2: 2.06
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Ньюкасл Юнайтед 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 27 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 42-28 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 56 встреч, команда Эвертон выиграла 22 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-77 в пользу команды Эвертон
  • Игры прошлого года: 1-0 (Эвертон дома) и 3-1 (Ньюкасл Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Эвертон без побед в последних 5 играх.
  • Эвертон не забивает в 4 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 6 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Alex Iwobi отдал больше всего передач в Эвертон с 6 передачами. Kieran Trippier лучший распасовщик Ньюкасл Юнайтед (6 передач)
  • Amadou Onana получил больше всего желтых карточек (7) в Эвертон. Joelinton получил 11 в Ньюкасл Юнайтед.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 25% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 36% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ньюкасл Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Ньюкасл Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Ньюкасл Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 1, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Эвертон забивает 0.6 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Ньюкасл Юнайтед - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Ньюкасл Юнайтед - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Эвертон забивает 1.1 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
11
Побед
20
Игр
6
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
17.03.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
08.02.2022 - 21:45 Ньюкасл 3 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
30.01.2021 - 14:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Ньюкасл
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Эвертон 1 - 3 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Эвертон 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челси 2 - 2 Завершен Эвертон Н
Показать больше
Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Ньюкасл 6 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2022/2023
15.04.2023 - 14:30 Астон Вилла 3 - 0 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 5 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
35%
Ничья
25%
Ньюкасл
40%
П1: 4.74 Х: 2.55 П2: 2.06
Трансляция
Запасные: Дубравка, Ласеллс, Манкильо, Берн, Ритчи, Мерфи, Андерсон, Гордон, Исаак.
Ньюкасл: Поуп — Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт — Лонгстафф, Гимараес, Уиллок — Альмирон, Уилсон, Жоэлинтон.
Запасные: Бегович, Паттерсон, Мина, Коуди, Дэвис, Гарнер, Грей, Мопе, Симмс.
Эвертон: Пикфорд — Годфри, Тарковски, Кин, Миколенко — Онана, Гуйе, Дукуре — Ивоби, Макнил — Калверт-Льюин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Ньюкасл идет третьим с 16 победами, 11 ничьими и 4 поражениями — 59 очков.
Инфо
Эвертон идет предпоследним с 6 победами, 10 ничьими и 16 поражениями — 28 очков.
Инфо
Андре Марринер (Бирмингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
"Ньюкасл" в прошлом туре красиво разгромил "Тоттенхэм" со счетом 6:1. "Эвертон" удовлетворился безголевой ничьей с "Кристалл Пелас" (0:0).
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия) сыграют Эвертон и Ньюкасл.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Риека Риека 2 Локомотива Локомотива 0 Завершен 23:00 - Вчера Райо Вальекано Райо Вальекано 2 Барселона Барселона 1 Завершен 23:00 - Вчера Сельта Сельта 1 Эльче Эльче 0 Завершен 22:30 - Вчера Фамаликан Фамаликан 1 Порту Порту 2 Завершен 22:01 - Вчера Интер Интер 1 Ювентус Ювентус 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Эвертон - "Ньюкасл" 27.04.2023, Чемпионат Англии

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ньюкасл" (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2022/2023, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 27.04.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ньюкасл", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение "Ньюкасл" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 19.10.2022 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - "Ньюкасл" можно посмотреть 27.04.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - "Ньюкасл", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Кристал Пэлас - 22.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Год основания "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий матч команды "Ньюкасл" был сыгран против "Тоттенхэм" - 23.04.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился победой команды "Ньюкасл".

Следите за результатами матча Эвертон - "Ньюкасл" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.