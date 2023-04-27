Эвертон - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Эвертон и Ньюкасл Юнайтед 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 27 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 42-28 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 56 встреч, команда Эвертон выиграла 22 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-77 в пользу команды Эвертон

Игры прошлого года: 1-0 (Эвертон дома) и 3-1 (Ньюкасл Юнайтед дома).

Вы знали, что Эвертон забил 25% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 22% голов между минутами 31-45?

Эвертон без побед в последних 5 играх.

Эвертон не забивает в 4 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ньюкасл Юнайтед не забивает в 6 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Alex Iwobi отдал больше всего передач в Эвертон с 6 передачами. Kieran Trippier лучший распасовщик Ньюкасл Юнайтед (6 передач)

Amadou Onana получил больше всего желтых карточек (7) в Эвертон. Joelinton получил 11 в Ньюкасл Юнайтед.

Эвертон выигрывает первый тайм в 25% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 36% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 36%.

Победителем прошлой встречи была команда Ньюкасл Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Ньюкасл Юнайтед победила в 1 гол(а).

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Ньюкасл Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 1, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Ньюкасл Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Команда Эвертон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Эвертон забивает 0.6 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Ньюкасл Юнайтед - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Ньюкасл Юнайтед - 0.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Эвертон забивает 1.1 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).