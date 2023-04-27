Эвертон - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ньюкасл" (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2022/2023, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 27.04.2023
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой "Ньюкасл" (Ньюкасл):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ньюкасл", тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение "Ньюкасл" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 19.10.2022 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Кристал Пэлас - 22.04.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился ничьей.
Название: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Год основания "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Предыдущий матч команды "Ньюкасл" был сыгран против "Тоттенхэм" - 23.04.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился победой команды "Ньюкасл".
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