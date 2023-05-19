Шахтер - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Верес 19.05.2023, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 19.05.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Шахтер в предыдущем футбольном матче 09.11.2022 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 13.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Металлист 1925 - 14.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Верес.

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