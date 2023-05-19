  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - Верес Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 мая 2023, 17:00 - Авангард . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 1
Обновить
90'+1
Верес
Ровно
Смотреть трансляцию
Ход матча
35' Александр Зубков 37' Gocholeishvili, Giorgi 38' Вовченко, Семен
47' Василий Курко 60' Александр Маткобожик 65' Дмитрий Топалов Вышел: Дмитрий Крыскив 68' Кльоц, Дмитрий Вышел: Александр Лебеденко 68' Роман Гагун Вышел: Sharaj, Vladislav 69' Михаил Шестаков Вышел: Gayduchyk, Mykola 74' Sharaj, Vladislav 75' Даниил Сикан Вышел: Kelsy, Kevin
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
41%
Ничья
31%
Верес
28%
П1: 3.38 Х: 1.34 П2: 14.00
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Верес Ровно 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 7 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 7 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-2 в пользу команды Шахтер Донецк
  • В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 19% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 29% голов между минутами 46-60?
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 10 играх.
  • Шахтер Донецк выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Верес Ровно без побед над Шахтер Донецк в последних 7 играх.
  • В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Верес Ровно в последних 4 встречах.
  • Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 5 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Шахтер Донецк в сезоне 10-3-0
  • Danylo Sikan лучший бомбардир Шахтер Донецк с 8 голами. Andrii Bliznichenko забил 5 раз за Верес Ровно
  • Georgiy Sudakov отдал больше всего передач в Шахтер Донецк с 6 передачами. Mykola Gayduchyk лучший распасовщик Верес Ровно (4 передач)
  • Lassina Franck Traore получил больше всего желтых карточек (5) в Шахтер Донецк. Gennady Pasich получил 8 в Верес Ровно.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 27 матчах.
  • Верес Ровно пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 35% матчей, Верес Ровно выигрывает в 20% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Верес Ровно выигрывает в 20%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 5, команда Верес Ровно выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк забивает 2.2 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 0.2 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Верес Ровно - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Верес Ровно - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Шахтер Донецк забивает 1.86 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 20% голов между минутами 76-90?
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
8
Побед
8
Игр
0
Побед
Верес
Премьер-лига 2022/2023
09.11.2022 - 15:15 Верес 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
13.05.2018 - 19:30 Шахтер 1 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтер 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Заря 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Верес 3 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Показать больше
Главные события
Даниил Сикан
Вышел: Kelsy, Kevin
75'
74'
Sharaj, Vladislav ГООЛ!
69'
Михаил Шестаков
Вышел: Gayduchyk, Mykola
68'
Кльоц, Дмитрий
Вышел: Александр Лебеденко
68'
Роман Гагун
Вышел: Sharaj, Vladislav
Дмитрий Топалов
Вышел: Дмитрий Крыскив
65'
60'
Александр Маткобожик
47'
Василий Курко
38'
Вовченко, Семен
Gocholeishvili, Giorgi
37'
ГООЛ! Александр Зубков
35'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
41%
Ничья
31%
Верес
28%
П1: 3.38 Х: 1.34 П2: 14.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
    35
  • 18
    Gocholeishvili, Giorgi
    Защитник
    37
  • 14
    Даниил Сикан
    75
  • 20
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
    65
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 44
    Ярослав Ракицкий
    Защитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 95
    Василий Курко
    Полузащитник
    47
  • 18
    Александр Маткобожик
    Защитник
    60
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
    38
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
    68
  • 7
    Андрей Близниченко
    Нападающий
  • 10
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
    68
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
    69
Запасные игроки
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Вирт, Юрий
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
6
Удары мимо
8
Штрафные
9
1
Офсайды
2
8
Угловые
3
8
Фолы
6
1
ЖК
3
3
Удары в створ
2
1
Сейвы
2
LIVE
Трансляция матча Шахтер - Верес
play-btn
play sound
В эфире
Setanta Sports
Трансляция
87'
Замена
Михайличенко и Тотовицкий заменили соответственно Ракицкого и Судакова.
84'
Замена
Дахновского бросает в игру Вирт. Пасич отправился отдыхать.
84'
Гоооол!!!
Шахтёр возвращает себе преимущество! Матвиенко подключился к атаке и безупречно пробил головой с подачи Ракицкого. Недолго продержались ровенчане.
80'
Гочолейшвили просит прощения у партнёров. Оригинально разыграл штрафной Зубков, но грузин не смог как следует подать.
78'
Опасный момент
Назарина отдавал Келси под удар по пустым, но Кевин не дотянулся до мяча. Отличный момент упущен.
75'
Замена
Йовичевич сразу же выпускает Келси вместо Сикана.
74'
Гоооол!!!
Сравнивает счёт Верес! Владислав Шарай идеально поймал мяч на ногу и поразил дальний угол ворот. Красивый гол!
73'
Близниченко здорово пробил с дальней дистанции, Трубин не без труда парировал удар.
68'
Замена
Владислав Шарай, Гайдучик и Лебеденко вышли на поле вместо Гагуна, Шестакова и Клёца.
68'
Зубков пробил из хорошей позиции, воспользовавшись прострелом Матвиенко. Рядом со штангой прошёл мяч.
65'
Замена
Топалов уступил место на поле Крыськиву.
64'
Снова Топалов угрожал воротам Вереса. Вышел на неплохую позицию и пробил на силу. Над перекладиной.
63'
Мяч после прострела Топалова зацепил Курко и едва не залетел в ближний угол.
60'
Опасный момент
Сикан блестяще разобрался на дриблинге с несколькими защитниками и шведой закручивал в дальнюю девятку. Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы забить!
60'
Желтая карточка
Маткобожик пошёл в подкат и не успел сыграть в мяч. Уже третий центральный защитник Вереса на жёлтой.
54'
Отличную комбинацию разыграли «горняки», но Близниченко вернулся в оборону и не дал Сикану нанести завершающий удар.
52'
Сикан ворвался в штрафную и готовил удар, но Маткобожик корпусом оттеснил соперника.
47'
Желтая карточка
Курко также получил жёлтую за свой фол.
47'
Незабитый пенальти
Сикан не реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки! Когут потащил мяч из нижнего угла.
46'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Вереса! Курко явно сыграл рукой в своей штрафной.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Индивидуальное мастерство Зубкова позволило Шахтёру уйти на перерыв с минимальным преимуществом. Больше качественных моментов не было ни у одной из команд.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
К первому тайму добавлено две минуты.
38'
Желтая карточка
Вовченко нарушил правила в борьбе со Степаненко, но вряд-ли это тянуло на предупреждение. Деревинский решил иначе.
42'
Офсайд
Сикан из офсайда пробил по воротам Вереса. В любом случае Когут справился с ударом, смотреть видеоповтор никто не будет.
37'
Желтая карточка
Гочолейшвили получил жёлтую за неоправданно грубый подкат в центре поля.
35'
Гоооол!!!
Шахтёр открывает счёт! Первый удар Зубкова после смещения в центр защитники заблокировали, а вторая попытка уже оказалась результативной. Воспользовались численным преимуществом «горняки».
34'
У Маткобожика неприятное повреждение, возможно понадобится замена.
33'
Неплохой удар с подачи Гочолейшвили нанёс Сикан, но всё таки выше ворот прошёл мяч.
29'
Сікан міг вибігати віч-на-віч, але Когут випередив форварда Шахтаря та накрив м'яч.
25'
Донетчане прижали соперника к воротам в последние несколько минут, но конкретики всё ещё очень мало.
23'
Гагун в предыдущем эпизоде столкнулся со своим же вратарём. Всё в порядке, защитник Вереса продолжит встречу.
22'
Опасный момент
«Горняки» отвечают своим моментом! Судаков выполнил идеальный навес на Степаненко, но капитан Шахтёра не смог акцентировано пробить по воротам.
18'
Опасный момент
Классный шанс упускает Верес! Сначала Вовченко, а потом и Балан мог замыкать подачу с углового, но оба пролетели мимо мяча.
15'
Не может подойти к воротам соперника Шахтёр. Вся борьба происходит в центре поля.
12'
Офсайд
Пасич выскочил на убойную позицию, но запустил мяч выше ворот. Не получился удар слёта. К тому же, был зафиксирован офсайд у Геннадия в этом эпизоде.
10'
Навес Топалова срезался прямо в руки Когуту. Сикан по инерции влетел в голкипера, предупреждение не получил.
9'
Ещё одна попытка передачи в центр от Гочолейшвили, в этот раз Вовченко пришлось перехватывать.
6'
Гочолейшвили выполнил неудачную подачу, даже Топалов на противоположном фланге не догнал мяч.
5'
Офсайд
Пасич залез в положение вне игры.
5'
Контроль игры за Шахтёром, но Верес пытается огрызаться. Уже было несколько перспективных выпадов у ровенчан.
2'
Судаков вошёл в штрафную и пробил с острого угла. Очень неточно, мяч свалился с ноги.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Алексей Деревинский.
Запасные: Пузанков (в), Пятов (в), Шевченко (в), Борячук, Джурасек, Келси, Корниенко, Крыськив, Тейлор, Михайличенко, Очеретько, Тотовицкий.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Трубин — Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолейшвили — Степаненко (к) — Топалов, Назарина, Судаков, Зубков — Сикан. Главный тренер — Игор Йовичевич.
Запасные: Коркодым (в), Вадовский, Гайдучик, Годя, Дахновский, Лебеденко, Поворознюк, Протасевич, Тишининов, Хондак, Владислав Шарай, Шух.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут (к) — Вовченко, Курко, Маткобожик — Гагун, Кучеров, Клёц, Балан — Пасич, Шестаков, Близниченко. Главный тренер — Юрий Вирт.
В первом круге Шахтёр добыл уверенную победу со счётом 0-2. Забивали Мудрик и Крыськив.
Обе команды максимально мотивированы: «горняки» продолжают бороться за чемпионство, а подопечные Вирта — за выживание.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го раунда УПЛ между Шахтёром и Вересом.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Ворскла Ворскла 1 Кривбасс Кривбасс 0 Завершен 14:00 - Сегодня СК Днепр-1 СК Днепр-1 2 Колос Колос 1 Завершен 22:03 - Вчера Байер Байер 0 Рома Рома 0 Завершен 22:00 - Вчера Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 5 Питерборо Питерборо 1 Завершен 22:00 - Вчера Базель Базель 1 Фиорентина Фиорентина 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Шахтер - Верес 19.05.2023, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 19.05.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Шахтер в предыдущем футбольном матче 09.11.2022 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Верес можно посмотреть 19.05.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 13.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Металлист 1925 - 14.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Верес.

Следите за результатами матча Шахтер - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.