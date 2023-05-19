Ворскла - Кривбасс онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 19.05.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Ворскла в предыдущем футбольном матче 09.11.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 14.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Рух - 14.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Кривбасс.
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