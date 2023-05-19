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Ворскла - Кривбасс онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 мая 2023, 15:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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57'
Кривбасс
Кривой Рог
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Ход матча
21' Сулейманов, Таулянт 28' Dibango, Yvan 34' Максим Задерака 42' Pavlyuk, Evgen
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
48%
Ничья
26%
Кривбасс
26%
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.92
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог 0-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 4 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Кривбасс Кривой Рог. Разница голов 9-4 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Во время последних 17 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 5 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-15 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 32% голов между минутами 61-75?
  • Ворскла Полтава без побед над Кривбасс Кривой Рог в последних 3 играх.
  • Ворскла Полтава не забивает в 3 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 5 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Artem Chelyadin получил больше всего желтых карточек (8) в Ворскла Полтава. Yevhen Banada получил 5 в Кривбасс Кривой Рог.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 27% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 12% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 12%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.
  • В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 1 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • У команды Кривбасс Кривой Рог серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 1, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Ворскла Полтава забивает 0.8 гола за матч против команды Кривбасс Кривой Рог, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.2 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог - 0.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Ворскла Полтава забивает 1.33 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Taulant Seferi Sulejmanov лучший бомбардир Ворскла Полтава с 12 голами. Rifet Kapic забил 5 раз за Кривбасс Кривой Рог
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбасс 1 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
14.05.2023 - 13:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2022/2023
22.04.2023 - 13:00 Ворскла 3 - 2 Завершен Металлист В
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Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
14.05.2023 - 15:20 Кривбасс 1 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбасс 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбасс 2 - 3 Завершен Черноморец П
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Главные события
Pavlyuk, Evgen
42'
34'
Максим Задерака
28'
Dibango, Yvan
Сулейманов, Таулянт
21'
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
48%
Ничья
26%
Кривбасс
26%
П1: 2.75 Х: 2.30 П2: 3.92
Составы команд
Стартовый состав
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 3
    Василий Кравец
    Защитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 5
    Ramires, Lucas
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 16
    Сулейманов, Таулянт
    Полузащитник
    21
  • 29
    Андрей Бацула
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
    42
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 2
    Вячеслав Рябов
    Полузащитник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
    28
  • 8
    Рифет Капич
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
    34
  • 9
    Sosah, Daniel
    Нападающий
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 27
    Роман Дебелко
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матча
4
Удары мимо
4
13
Штрафные
12
3
Угловые
2
10
Фолы
13
3
ЖК
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
Офсайды
LIVE
Трансляция матча Ворскла - Кривбасс
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Setanta Sports
Трансляция
54'
52'
Желтая карточка
51'
Желтая карточка
50'
Опасный момент
48'
Офсайд
Степанюк снова в офсайде, но уже ближе к центру поля.
48'
Передача Лунева на ход Дебелко к левому флангу штрафной была слишком сильной.
46'
Офсайд
Офсайд у Степанюка во время сброса головой от партнера к левому флангу штрафной.
Свисток
Был начат второй тайм!
В первой половине игры команды не продемонстрировали ничего особенного. Спокойный футбол и никто ни к чему не стремится. Ворскла ломается через фланги, а Кривбасс бьет издалека, однако успехов не имеет ни одна из сторон.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Лунев со штрафного на правом фланге подкрутил мяч в руки вратаря. Первый удар в створ ворот.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит не менее чем через 2 мин.
45'
Лунева на левом фланге защиты сбил Стецьков поблизости в штрафную.
43'
Стецьков со штрафного на правом фланге закрутил мяч над воротами.
42'
Желтая карточка
Павлюк у ног Дебелку на левом фланге защиты совершил подкат, когда соперник отдал пас.
39'
Пердута пробежался по правому флангу атаки, где его толкнул в спину Дебелко, но арбитры этого не увидели.
37'
Ворскла пытается поднять скорости, но ничего не выходит.
35'
Много борьбы в воздухе в эти минуты между командами.
33'
Желтая карточка
Задерака в борьбе у центрального круга сыграл в ноги Челядина.
30'
Стецьков от центральной линии запускал Сосу на левый фланг штрафной, но Рамирес перевел на угловой в подкате.
28'
Желтая карточка
Дибанго у левого угла штрафной руками держал Кане, который обошел его на скорости.
26'
Подачу от Бацулы с левого фланга над штрафным перехватил Стецьков головой, после чего Рамирес с отскока пробил через себя над воротами.
24'
Задерака с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, где Дибанго толкнул в спину Кане.
22'
Прострел Хомченовского с правого фланга не пустил в штрафную Челядин.
20'
Желтая карточка
Понедельника в силовом броске пустил через бедро Сефери в центре поля.
19'
Опасный момент
С отскока на правом фланге Лунев неожиданно выстрелил мимо ближней девятки.
18'
Заброс на левый фланг штрафной в направлении Сефери перехватил защитник.
16'
Неторопливое развитие событий в нашей игре в это время.
14'
Задерака выполнил неудачную подачу с левого фланга.
12'
Челядин и Соса жестко влетели друг в друга в центральном круге.
11'
Бацула в борьбе за мяч на левом фланге штрафной заработал угловой.
9'
Дибанго случайно срезал подачу с левого фланга со штрафного от соперников в сторону собственных ворот, но Клищук забрал в руки.
7'
Лунев из зоны перед штрафным пробил мимо правой стойки из-под Кравца.
5'
Хомченовский сфолил против Сефери у центральной линии.
3'
Понедельник положил на газон Сефер в центре поля.
2'
Капич передачей с левого фланга в штрафную в защитника заработал угловой.
1'
Сефери сместился с левого фланга, но пробил над воротами.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч был начат!
Инфо
Кривбасс идет шестым с 10 победами, 5 ничьими и 11 поражениями — 35 очков.
Инфо
Ворскла идет восьмой с 9 победами, 6 ничьими и 11 поражениями — 33 очка.
Запасные: Сарнавский, Фома, Опанасенко, Семотюк, Карпусь, Кораблин, Шевченко, Килевый, Виливальд.
Кривбасс: Клищук - Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго - Хомченовский, Лунев, Капич - Задерака, Дебелко, Соса.
Запасные: Домолега, Крупский, Яворский, Нестеренко, Черныш, Изотов, Олийнык, Кулаковский, Лопес.
Ворскла: Исенко — Пердута, Рамирес, Павлюк, Кравец, Бацула — Кане, Скляр, Челядин, Сефери — Степанюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Шандор (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Ворскла им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и криворожский Кривбасс.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
19.05.2023 в 14:34
Кри выиграет
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Анонс матча Ворскла - Кривбасс 19.05.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 19.05.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Ворскла в предыдущем футбольном матче 09.11.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Кривбасс можно посмотреть 19.05.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 14.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Рух - 14.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча Ворскла - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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