Ворскла - Кривбасс онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Кривбасс 19.05.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 19.05.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Ворскла в предыдущем футбольном матче 09.11.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 14.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Рух - 14.05.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Кривбасс.

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