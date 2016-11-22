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Ювентус - Севилья онлайн трансляция матча

Лига Европы - 11 мая 2023, 22:00 - Альянц Стадиум . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 1
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39'
Севилья
Севилья
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Ход матча
26' Эн-Нэсури, Юссеф
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
39%
Ничья
28%
Севилья
33%
П1: 2.13 Х: 2.77 П2: 4.62
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Ювентус выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Cевилья выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-3 в пользу команды Ювентус
  • Cевилья не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 33% матчей, Cевилья выигрывает в 31% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Cевилья выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 3, команда Cевилья выиграла 1, 1 ничьи.
  • Ювентус забивает 1.4 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 0.6 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Cевилья - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Cевилья - 0.8.
  • Ювентус забивает 1.81 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Ювентус
2
Побед
4
Игр
1
Побед
Севилья
Лига Чемпионов 2016/2017
22.11.2016 - 21:45 Севилья 1 - 3 Завершен Ювентус
Лига Чемпионов 2016/2017
14.09.2016 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Севилья
Лига Чемпионов 2015/2016
08.12.2015 - 21:45 Севилья 1 - 0 Завершен Ювентус
Лига Чемпионов 2015/2016
30.09.2015 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Севилья
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2022/2023
07.05.2023 - 13:30 Аталанта 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2022/2023
03.05.2023 - 19:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Лечче В
Чемпионат Италии 2022/2023
30.04.2023 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2022/2023
26.04.2023 - 22:01 Интер 1 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2022/2023
23.04.2023 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершен Наполи П
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Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2022/2023
04.05.2023 - 20:30 Севилья 3 - 2 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Севилья 0 - 2 Завершен Жирона П
Чемпионат Испании 2022/2023
27.04.2023 - 23:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2022/2023
23.04.2023 - 22:00 Севилья 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Лига Европы 2022/2023
20.04.2023 - 22:00 Севилья 3 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Главные события
26'
Эн-Нэсури, Юссеф ГООЛ!
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
39%
Ничья
28%
Севилья
33%
П1: 2.13 Х: 2.77 П2: 4.62
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
19
Леонардо Бонуччи
6
Данило
17
Филип Костич
25
Адриен Рабио
5
Мануэль Локателли
47
Miretti, Fabio
11
Хуан Куадрадо
22
Анхель Ди Мария
18
Душан Влахович
13
Яссин Буну
16
Хесус Навас
44
Bade, Loic
8
Неманья Гудель
19
Акуна, Маркос
20
Фернандо
10
Иван Ракитич
55
Окампос, Лукаш
21
Оливер Торрес
25
Сальватьерра, Бриан
19
Эн-Нэсури, Юссеф
Стартовый состав
  • 18
    Душан Влахович
  • 22
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 17
    Филип Костич
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 5
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 47
    Miretti, Fabio
    Полузащитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 19
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
    26
  • 55
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 25
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 20
    Фернандо
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 44
    Bade, Loic
    Защитник
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча
2
Удары мимо
2
2
Штрафные
4
3
Угловые
1
2
Офсайды
2
Фолы
2
1
Удары в створ
4
3
Сейвы
2
Блокировано ударов
1
42%
Владение мячом
58%
LIVE
Трансляция матча Ювентус - "Севилья"
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
36'
34'
Замена
33'
31'
Дальний пас от центрального круга от Бонуччи головой на правом фланге штрафного сбрасывал Миретти, но соперники перевели на угловой.
29'
Завершающий удар от соперника Даниил блокировал ценой повреждения.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сандро оставил пустым фланг у себя за спиной, куда ускорился под передачу в контратаку Окампос, и затем прострелил в центр штрафного под удар Эн-Несири!
24'
Уголовой
Удивительным получился промах Окампоса по сбросу затылком от Эн-Несири подачи с правого фланга до предела вратарского.
23'
Рабио не удержал на ноге диагональ на правый фланг быстрой атаки.
21'
Из центральной зоны Акунья дальним выстрелом попал над перекладиной.
19'
Опасный момент
Прострел с левого фланга от Костича прошел мимо Влаховича и Буна, но в пустые чудом в прикосновение не попал Влахович.
18'
Офсайд
Тонкая передача из глубины от Ди Марии за спины защитникам в центр штрафного поймала Влаховича в офсайде.
17'
Уголовой
Серия отскоков, после подачи углового, на левом вратарском фланге завершилась ударом головой от Окампоса, который парировал Щесны.
16'
Угловой заработал Хиль прострелом с левого фланга в Миретти.
14'
Опасный момент
Щесны забрал в руки у дальней стойки удар головой от Окампоса с левого фланга на противоположный угол вратарского.
12'
Опасный момент
Влахович сыграл в пас на ход для Костича на левый фланг штрафной, откуда тот пробил в прикосновение мимо дальней стойки.
11'
Подача Рикитича со штрафного на левом фланге пошла на голову оппоненту.
10'
В аут на противоположной стороне поля улетела подача с правого фланга от Окампоса.
8'
Уголовой
Угловой с левого фланга пошел на дальний угол вратарского, но Рабио по борьбе пробить головой не сумел.
7'
Окампос ударил по ногам Сандро, когда тот продвигался по левому флангу атаки.
6'
Инфо
У Бонуччи 500 матч в футболке Ювентуса.
5'
Бонуччи в центре штрафной перехватил прострел с правого фланга от Окампоса.
4'
Локателли выполнил дальний выстрел из отскока на правом фланге атаки после борьбы Влаховича, но запустил мяч над воротами.
3'
Офсайд
Заброс из глубины фола к левому флангу атаки на Рабио пошел к офсайду.
2'
Фернандо на угловой перевел прострел от Костича с левого фланга.
1'
Севилья запустила передачу на правый фланг атаки, но Сандро просто выпустил ее за лицевую.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч был начат!
Запасные: Дмитриевич, Флорес, Монтиэль, Теллес, Рекик, Мир, Ламела, Гомес, Буэно.
Севилья: Буну - Навас, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо, Ракитич - Окампос, Торрес, Хиль - Эн-Несири.
Запасные: Пинсольо, Перин, Кьеза, Погба, Милик, Гатти, Кин, Ругани, Суле, Паредес, Иллинг, Фаджоли.
Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Алекс Сандро – Куадрадо, Рабьо, Локателли, Миретти, Костич – Ди Мария – Влахович.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэль Зиберт (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона Альянц Стэдиум (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и андалузская Севилья.
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Анонс матча Ювентус - "Севилья" 11.05.2023, Лига Европы

Матч между командой Ювентус (Турин) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2022/2023, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 11.05.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ювентус (Турин) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ювентус, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и Ювентус в предыдущем футбольном матче 22.11.2016 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ювентус - "Севилья" можно посмотреть 11.05.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Ювентус - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды Ювентус был сыгран против "Аталанта" - 07.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился победой команды Ювентус.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Эспаньол - 04.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча Ювентус - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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