Ювентус - Севилья онлайн трансляция матча

Анонс матча Ювентус - "Севилья" 11.05.2023, Лига Европы

Матч между командой Ювентус (Турин) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2022/2023, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 11.05.2023

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ювентус (Турин) и командой "Севилья" (Севилья):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ювентус, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и Ювентус в предыдущем футбольном матче 22.11.2016 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший матч команды Ювентус был сыгран против "Аталанта" - 07.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился победой команды Ювентус.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)

Год основания "Севилья" (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Хорхе Сампаоли



Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Эспаньол - 04.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2022/2023 и закончился победой команды "Севилья".

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