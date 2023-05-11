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Байер - Рома онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 мая 2023, 22:00 - Бай-Арена . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Байер
Леверкузен
0 - 0
Обновить
2'
Рома
Рим
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Байер
35%
Ничья
24%
Рома
41%
П1: 2.38 Х: 2.40 П2: 4.00
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Байер Леверкузен выиграла 1 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-12 в пользу команды Байер Леверкузен
  • В домашних матчах Байер Леверкузен не проигрывает Рома в последних 3 встречах.
  • Результат первой игры Рома - Байер Леверкузен 1-0.
  • Байер Леверкузен выигрывает первый тайм в 35% матчей, Рома выигрывает в 31% матчей.
  • Байер Леверкузен выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Рома выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).
  • Когда Байер Леверкузен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Байер Леверкузен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Байер Леверкузен's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Из последних 5 встреч команда Байер Леверкузен выиграла 0, команда Рома выиграла 2, 3 ничьи.
  • Байер Леверкузен забивает 1.8 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 2.2 гола против команды Байер Леверкузен (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Байер Леверкузен и Рома - 4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Байер Леверкузен и Рома - 1.6.
  • Байер Леверкузен забивает 1.96 гола, играя дома, а Рома забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Команда Рома проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Байер Леверкузен (во всех соревнованиях).
  • Байер Леверкузен без побед в последних 4 играх.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Байер Леверкузен's.
Личные встречи
Байер
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Рома
Лига Европы 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Байер
Лига Чемпионов 2015/2016
04.11.2015 - 21:45 Рома 3 - 2 Завершен Байер
Лига Чемпионов 2015/2016
20.10.2015 - 21:45 Байер 4 - 4 Завершен Рома
Последние матчи - Байер
Чемпионат Германии 2022/2023
14.05.2023 - 16:30 Штутгарт 1 - 1 Завершен Байер Н
Лига Европы 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2022/2023
05.05.2023 - 21:30 Байер 1 - 2 Завершен Кёльн П
Чемпионат Германии 2022/2023
29.04.2023 - 16:30 Унион 0 - 0 Завершен Байер Н
Чемпионат Германии 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Байер 2 - 0 Завершен РБ Лейпциг В
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2022/2023
14.05.2023 - 19:00 Болонья 0 - 0 Завершен Рома Н
Лига Европы 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Байер В
Чемпионат Италии 2022/2023
06.05.2023 - 19:00 Рома 0 - 2 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Монца 1 - 1 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2022/2023
29.04.2023 - 19:00 Рома 1 - 1 Завершен Милан Н
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Байер
35%
Ничья
24%
Рома
41%
П1: 2.38 Х: 2.40 П2: 4.00
LIVE
Трансляция матча Байер - Рома
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Трансляция
Свисток
Матч начался! Ожидаем интересного футбола!
Инфо
"Рома" (стартовый состав): Патрисиу – Кристанте, Манчини, Ибаньес – Челик, Бове, Матич, Спинаццола – Пеллегрини, Абрахам, Белотти
Инфо
"Байер" (стартовый состав): Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Демирбай, Паласиос, Баккер – Вирц, Диаби, Азмун
Для Моуриньо это 12-й полуфинал еврокубков в карьере, включая пять победных кампаний. Отметим, что у нынешнего тренера римлян не лучшая статистика против команд Бундеслиги (8 побед, 3 ничьи, 11 поражений)
Приглашаем вас на текстовую трансляцию второго матча полуфинала Лиги Европы между "Байером" и "Ромой". Игра начнется в 22:00. Неделю назад победили римляне – 1:0.
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Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Фенербахче Фенербахче 3 Трабзонспор Трабзонспор 1 Завершен 05:30 - Сегодня Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1 Остин Остин 2 Завершен 05:30 - Сегодня Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1 Завершен 04:30 - Сегодня Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0 Завершен 03:30 - Сегодня Даллас Даллас 2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1

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Анонс матча Байер - Рома 18.05.2023, Лига Европы

Матч между командой Байер (Леверкузен) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2022/2023, матч начнется на стадионе Бай-Арена.

Дата проведения матча: 18.05.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Байер (Леверкузен) и командой Рома (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение Рома и Байер в предыдущем футбольном матче 11.05.2023 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Байер - Рома можно посмотреть 18.05.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Байер - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Прошедший матч команды Байер был сыгран против Штутгарт - 14.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды Рома был сыгран против Болонья - 14.05.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился ничьей.

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