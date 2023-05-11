Байер - Рома онлайн трансляция матча

Во время последних 6 встреч, команда Байер Леверкузен выиграла 1 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-12 в пользу команды Байер Леверкузен

В домашних матчах Байер Леверкузен не проигрывает Рома в последних 3 встречах.

Результат первой игры Рома - Байер Леверкузен 1-0.

Байер Леверкузен выигрывает первый тайм в 35% матчей, Рома выигрывает в 31% матчей.

Байер Леверкузен выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Рома выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).

Когда Байер Леверкузен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Байер Леверкузен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Байер Леверкузен% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Байер Леверкузен's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Из последних 5 встреч команда Байер Леверкузен выиграла 0, команда Рома выиграла 2, 3 ничьи.

Байер Леверкузен забивает 1.8 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 2.2 гола против команды Байер Леверкузен (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Байер Леверкузен и Рома - 4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Байер Леверкузен и Рома - 1.6.

Байер Леверкузен забивает 1.96 гола, играя дома, а Рома забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).

Команда Рома проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Байер Леверкузен (во всех соревнованиях).

Байер Леверкузен без побед в последних 4 играх.