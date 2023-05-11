Байер - Рома онлайн трансляция матча

Матч между командой Байер (Леверкузен) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2022/2023, матч начнется на стадионе Бай-Арена.
Дата проведения матча: 18.05.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Байер (Леверкузен) и командой Рома (Рим):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Байер осталась с поражением. Столкновение Рома и Байер в предыдущем футбольном матче 11.05.2023 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо
Прошедший матч команды Байер был сыгран против Штутгарт - 14.05.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2022/2023 и закончился ничьей.
Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды Рома был сыгран против Болонья - 14.05.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился ничьей.
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