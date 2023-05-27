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Металлург - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 июня 2023, 17:00
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Металлург
Запорожье
0 - 0
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18'
Верес
Ровно
Ход матча
5' Вовченко, Семен
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Металлург
42%
Ничья
18%
Верес
40%
П1: 3.09 Х: 2.37 П2: 2.74
Интересные факты
  • Верес Ровно проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • ГФК Металлург Запорожье выигрывает первый тайм в 27% матчей, Верес Ровно выигрывает в 17% матчей.
  • ГФК Металлург Запорожье выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Верес Ровно выигрывает в 17%.
  • Когда ГФК Металлург Запорожье лидирует 1-0 дома, они побеждают в ГФК Металлург Запорожье% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда ГФК Металлург Запорожье проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ГФК Металлург Запорожье% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • ГФК Металлург Запорожье's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • ГФК Металлург Запорожье забивает 1 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Металлург
Первая лига Украины 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Нива 1 - 1 Завершен Металлург Н
Первая лига Украины 2022/2023
22.05.2023 - 14:00 Металлург 1 - 0 Завершен Эпицентр В
Первая лига Украины 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Карпаты 0 - 1 Завершен Металлург В
Первая лига Украины 2022/2023
07.05.2023 - 16:00 Металлург 0 - 1 Завершен Полесье П
Первая лига Украины 2022/2023
30.04.2023 - 15:30 Металлург 1 - 1 Завершен Нива Н
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Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:03 Верес 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
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Главные события
5'
Вовченко, Семен
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Металлург
42%
Ничья
18%
Верес
40%
П1: 3.09 Х: 2.37 П2: 2.74
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Sydorov, Oleksii
    Нападающий
  • 8
    Sad, Valerii
    Полузащитник
  • 25
    Krapyvnyi, Dmytro
    Полузащитник
  • 97
    Fakhriyovych, Eitkhalilov Suleiman
  • 12
    Bayda, Nazar
    Вратарь
  • 3
    Богдан Сокол
    Защитник
  • 87
    Сергей Басов
    Защитник
  • 44
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 14
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 6
    Шалфиев, Егор
    Полузащитник
  • 10
    Belotserkovets, Vladimir
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 18
    Александр Маткобожик
    Защитник
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
    5
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 10
    Кльоц, Дмитрий
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Близниченко
    Нападающий
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Полузащитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Mikitin, Volodimir
  • Вирт, Юрий
Статистика матча
1
Штрафные
3
3
Фолы
1
КК
1
2
Удары в створ
1
1
Удары мимо
1
1
Угловые
1
1
Сейвы
2
55%
Владение мячом
45%
Блокировано ударов
1
Трансляция
17'
15'
13'
Опасный момент
Пасич закрутил издалека с левого фланга в противоположный угол ворот, а Байда умудрился перевести прямо на ногу Близниченко на дальнем углу вратарского, однако Полевой не пустил добивание в ворота.
13'
Опасный момент
Несильный удар Белоцерковца низом из центральной зоны перед штрафным пошел в руки Когута.
11'
Белоцерковец на левом фланге атаки заработал аут в борьбе против Кучерова.
9'
Фол против Шарая в центре поля от Крапивного.
8'
Металлург перехватил инициативу и контролирует мяч на чужой половине.
6'
Опасный момент
Белоцерковец пробил со штрафного в центр ворот под вратаря, но Когут отбил в волейбольном стиле, а Клец выбил на угловой головой.
5'
Красная карточка
Удаление! Вовченко получил прямую красную карточку за фол против Сидорова, который во время контратаки левым флангом врывался в штрафную.
4'
Опасный момент
Клец со штрафного закрутил чуть выше левой девятки.
3'
Штрафной заработали гости за фол Векляка против Гайдучика со спины перед собственным штрафным.
1'
Верес контролирует мяч на старте встречи.
1'
Инфо
Правило выездного гола в матчах плей-офф ДЕЙСТВУЕТ. Вот так откопали динозавров.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч был начат!
Инфо
Металлург ЗП занял четвертое место в Первой лиге по итогам сезона.
Инфо
Верес занял третье с конца место в УПЛ по итогам сезона.
Запасные: Коркодим, Хондак, Квасный, Лебеденко, Шух, Дахновский, Годя, В. Шарай, Шестаков, Вадовский, Паворознюк.
Верес: Когут — Балан, Маткобожик, Вовченко, Гагун — С. Шарай, Кучеров — Близниченко, Клец, Г. Пасич — Гайдучик.
Запасные: Николаенко, Дворовенко, Воробей, Палюх, Могильный, Снежко, Страдс, Близнюк, Толок, Хусин, Куралех.
Металлург Зп: Байда — Сокол, Векляк, Басов, Полевой — Шалфеев, Крапивный, Сейтхалилов — Сад, Белоцерковец — Сидоров.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка переходного поединка Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Украина (Львов, Украина) сыграют запорожский МФК Металлург и ровенский Верес.
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Анонс матча Металлург - Верес 10.06.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Металлург (Запорожье) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023.

Дата проведения матча: 10.06.2023
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Mikitin, Volodimir и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлург - Верес можно посмотреть 10.06.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлург - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлург (Запорожье)
Год основания Металлург (Запорожье): 2017
Страна: Украина
Тренер: Владимир Микитин

Предыдущий матч команды Металлург был сыгран против Нива - 27.05.2023, в рамках турнира Первая лига Украины 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Ингулец - 04.06.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Верес.

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