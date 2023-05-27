Металлург - Верес онлайн трансляция матча

Верес Ровно проиграл 3 выездных матчей подряд.

Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

ГФК Металлург Запорожье выигрывает первый тайм в 27% матчей, Верес Ровно выигрывает в 17% матчей.

ГФК Металлург Запорожье выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Верес Ровно выигрывает в 17%.

Когда ГФК Металлург Запорожье лидирует 1-0 дома, они побеждают в ГФК Металлург Запорожье% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда ГФК Металлург Запорожье проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ГФК Металлург Запорожье% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

ГФК Металлург Запорожье's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.