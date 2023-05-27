Металлург - Верес онлайн трансляция матча

Поединок между командой Металлург (Запорожье) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023.
Дата проведения матча: 10.06.2023
Время начала матча: 17:00
Для одержания победы тренеры команд Mikitin, Volodimir и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлург (Запорожье)
Год основания Металлург (Запорожье): 2017
Страна: Украина
Тренер: Владимир Микитин
Предыдущий матч команды Металлург был сыгран против Нива - 27.05.2023, в рамках турнира Первая лига Украины 2022/2023 и закончился ничьей.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Ингулец - 04.06.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Верес.
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