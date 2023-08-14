Шахтер - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - ФК Александрия 14.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Stadium Livyi Bereh.

Дата проведения матча: 14.08.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Шахтер в предыдущем футбольном матче 07.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Van Leeuwen, Patrick и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против "Тоттенхэм" - 06.08.2023, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Металлист 1925 - 05.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

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