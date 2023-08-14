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Шахтер - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 августа 2023, 17:00 - Stadium Livyi Bereh . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Shurman, Denys
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
2 - 1
Обновить
72'
ФК Александрия
Александрия
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Ход матча
7' Даниил Сикан 31' Траоре, Лассина Франк 45' Юрий Копина
46' Траоре, Лассина Франк Вышел: Kelsy, Kevin 46' Иван Калюжный Вышел: Skorko, Danil 46' Даниил Сикан Вышел: V'Yunnik, Bogdan
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
33%
ФК Александрия
33%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Александрия 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 13 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Александрия. Разница голов 21-11 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Во время последних 28 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 18 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 48-27 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Игры прошлого года: 2-2 (Шахтер Донецк дома) и 1-1 (Александрия дома).
  • Шахтер Донецк выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Александрия имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Александрия не проигрывает в последних 6 играх.
  • Александрия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Mykola Matvienko лучший бомбардир Шахтер Донецк с 2 голами. Artem Shulyanskyi забил 2 раз за Александрия
  • Шахтер Донецк пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Александрия забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 40% матчей, Александрия выигрывает в 37% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Александрия выигрывает в 37%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 1, команда Александрия выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Команда Шахтер Донецк выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Шахтер Донецк забивает 1.2 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.6 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Александрия - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Александрия - 1.4.
  • Шахтер Донецк забивает 1.92 гола, играя дома, а Александрия забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
17
Побед
27
Игр
3
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
07.05.2023 - 15:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
06.08.2023 - 16:00 Тоттенхэм 5 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 15:00 Утрехт 2 - 4 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 15:05 Шахтер 0 - 3 Завершен Аякс П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Александрия 5 - 1 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Заря П
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Главные события
Траоре, Лассина Франк
Вышел: Kelsy, Kevin
46'
46'
Иван Калюжный
Вышел: Skorko, Danil
Даниил Сикан
Вышел: V'Yunnik, Bogdan
46'
45'
Юрий Копина
ГООЛ! Траоре, Лассина Франк
31'
ГООЛ! Даниил Сикан
7'
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
33%
Ничья
33%
ФК Александрия
33%
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 2
    Траоре, Лассина Франк
    Нападающий
    46 31
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Защитник
  • 14
    Даниил Сикан
    46 7
  • 19
    Дмитрий Чигринский
    Защитник
  • 20
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 77
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 10
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 18
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 19
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 20
    Vashchenko, Daniil
    Полузащитник
  • 25
    Иван Калюжный
    46
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
    45
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Руслан Ротань
Статистика матча
7
Штрафные
10
10
Фолы
6
4
Удары в створ
1
Угловые
Сейвы
2
3
Удары мимо
4
1
Блокировано ударов
1
ЖК
1
58%
Владение мячом
42%
Офсайды
1
LIVE
Трансляция матча Шахтер - ФК Александрия
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
64'
62'
Замена
60'
Гоооол!!!
58'
56'
Опасный момент
55'
52'
49'
Кулаков с левого фланга выполнил прострел, но на грани вратарского мяч перехватил Топалов.
47'
Офсайд
Кулакову в офсайд перевел мяч Калитвинцев передачей в касание с правого фланга.
46'
Замена
Скоро будет играть вместо Калюжного.
46'
Замена
Келси вышел вместо Траоре.
46'
Замена
Вьюнник заменил Сикана.
Свисток
Начался второй тайм!Был начат второй тайм!
В первой половине игры Шахтер выглядел просто как сплошная неуязвимая стена для Александрии. Два точечных удара в атаке завершились двумя голами, а в защите удавалось выходить даже из-под мощного давления без намеков на опасность. Если так пойдет дальше, то команда Ротаня может и не поднять голову.
Свисток
Идем на перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме будет продолжаться еще как минимум 2 мин.
45'
Желтая карточка
Жесткая игра от Копыны перед чужим штрафным против Матвиенко.
44'
Ризнык без существенного давления ошибся с переводом на левый фланг атаки.
42'
Ризнык за пределами штрафной сыграл в участке ради перехвата заброса на ход Кулакову от Бабогла.
40'
Борьба Калюжного и Топалова на правом фланге защиты Александрии завершилась фолом первого из них.
38'
Фолом от Траоре в центре поля завершилась его борьба против Логинова.
36'
Гости вышли к контратаке через правый фланг, но Калитвинцев завершил ее дальним ударом над воротами.
35'
Смирный на левом фланге чужого штрафного запрессинговал Чигринского до фола.
33'
Александрия все так же находится в прессинге на чужой половине.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мощный удар головой от Траоре из центра штрафной в завершение подачи Гочолеишвили с правого фланга.
29'
Зубков издалека с левого фланга приложился в ноги Калитвинцева.
25'
Опасный момент
Сикан пробивал от левого вратарского угла, но попал в Бабогло.
24'
Опасный момент
Кулаков нанес удар головой в завершение подачи штрафной с левого фланга, но направил мяч мимо дальней штанги.
23'
Шулянский получил удар в ноги от подката Гочолеишвили на левом фланге атаки.
21'
Удар от Зубкова с правого угла штрафной пошел на трибуны.
19'
Назарина выполнил мощный дальний удар прямо в спину Сикана. Бывает и такое.
18'
Траоре не прочитал возможность паса пяткой от Очеретько на правом фланге штрафного.
16'
В чем-то паническая игра от Шахтера в пас у собственных ворот.
14'
Немного спустил мяч. Пришлось заменить.
12'
Мимо ближней стойки направил мяч Зубков дальним ударом еще правого фланга.
11'
Не смог зацепиться Сикан за дальний пас на левый фланг атаки.
9'
Команда ван Леувена сегодня выглядит просто монолитной.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Красивый удар головой в падении от Сикана в завершение подачи Гочолеишвили с правого фланга на дальнюю стойку.
6'
Перехвачено заброс Чигринского из центрального круга в направлении Траоре.
4'
Уголовой
Подачу углового с левого фланга завершал в центре штрафного удар головой от Траоре. В руки Шевченко.
3'
Опасный момент
Шевченко грудью закрыл ближний угол от выстрела Криськива с острого угла на правом фланге штрафной.
2'
Неудачно выполнил прострел с левого фланга Шулянского.
1'
"Горняки" держат мяч у себя.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Александрия одолела Кривбасс и Металлист 1925 года (дважды по 1:0).
Инфо
Шахтер до этого обыграл Металлист 1925 года (2:1) и сыграл вничью против Вереса (1:1).
Запасные: Долгий, Мельник, Ковалец, Андрейчук, Базаев, Скорко, Джевани, Мартынюк, Матюшенко, Шостак, Погорелый, Ермаков.
Александрия: Шевченко – Смирный, Бабогло, Логинов, Копина – Ващенко – Калитвинцев, Плакса, Калюжный, Шулянский – Кулаков.
Запасные: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Конопля, Фарина, Козик, Кастилло, Глущенко, Невертон, Кащук, Вьюник, Келси.
Шахтер: Ризнык — Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов — Очеретько, Назарина — Зубков, Криськив, Сикан — Траоре.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Левый берег (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и Александрия.
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Анонс матча Шахтер - ФК Александрия 14.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Stadium Livyi Bereh.

Дата проведения матча: 14.08.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Шахтер в предыдущем футбольном матче 07.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Van Leeuwen, Patrick и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Александрия можно посмотреть 14.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против "Тоттенхэм" - 06.08.2023, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Металлист 1925 - 05.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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