Шахтер - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Stadium Livyi Bereh.
Дата проведения матча: 14.08.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Шахтер в предыдущем футбольном матче 07.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Van Leeuwen, Patrick и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против "Тоттенхэм" - 06.08.2023, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Металлист 1925 - 05.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ФК Александрия.
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