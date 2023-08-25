ФК Александрия - Полесье онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Александрия - Полесье 26.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 26.08.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Полесье (Житомир):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Полесье в предыдущем футбольном матче 26.08.2023 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Полесье - 26.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)

Год основания Полесье (Житомир): 2016

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против ФК Александрия - 26.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

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