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ФК Александрия - Полесье онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 августа 2023, 17:00 - КСК Ника Стадион . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 3
Матч завершен
Полесье
Житомир
Ход матча
36' Евгений Смирный 45' Smoliakov, Artem Hennadiiovych
46' Savchenko, Roman 46' Кирилл Ковалец Вышел: Plaksa, Rodion 51' Артём Шабанов 51' Siheiev, Kyrylo 58' Shulianskyi, Artem Вышел: Skorko, Danil 59' Krushynskyi, Borys Вышел: Богдан Кушниренко 59' Козак, Артём Вышел: Александр Назаренко 65' Вячеслав Танковский Вышел: Владислав Огиря 70' Кулаков, Андрей 80' Makouana, Beni 81' Евгений Смирный Вышел: Иван Калюжный
Кто победит?
91 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
35%
Ничья
23%
Полесье
42%
Интересные факты
  • Александрия выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • FC Polissya получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • В домашних играх Александрия не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Год назад, Александрия была на 8 месте в таблице с 5 очками. Сейчас они на 4 месте с 7 очками.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 34% матчей, FC Polissya выигрывает в 61% матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 34% случаев, FC Polissya выигрывает в 61%.
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда FC Polissya лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Александрия в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Polissya.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya's.
  • Александрия забивает 2 гола, играя дома, а FC Polissya забивает 1.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Полесье
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс В
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Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 Агробизнес 0 - 2 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полесье 0 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье П
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Главные события
Евгений Смирный
Вышел: Иван Калюжный
81'
80'
Makouana, Beni ГООЛ!
Кулаков, Андрей
70'
65'
Вячеслав Танковский
Вышел: Владислав Огиря
59'
Krushynskyi, Borys
Вышел: Богдан Кушниренко
59'
Козак, Артём
Вышел: Александр Назаренко
Shulianskyi, Artem
Вышел: Skorko, Danil
58'
51'
Артём Шабанов
Siheiev, Kyrylo
51'
Savchenko, Roman
46'
Кирилл Ковалец
Вышел: Plaksa, Rodion
46'
45'
Smoliakov, Artem Hennadiiovych
Евгений Смирный
36'
Кто победит?
91 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
35%
Ничья
23%
Полесье
42%
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
    46
  • 10
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    70
  • 18
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Защитник
    46
  • 77
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
    58
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
    51
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
    81 36
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 99
    Galvao, Arielson Sampaio
    Полузащитник
  • 59
    Козак, Артём
    Полузащитник
    59
  • 5
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
    59
  • 18
    Makouana, Beni
    Нападающий
    80
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
    51
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
    45
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
    65
Запасные игроки
Тренеры
  • Руслан Ротань
  • Kalitvintsev, Yuriy
Статистика матча
Блокировано ударов
3
14
Штрафные
13
13
Фолы
13
4
Удары мимо
4
5
Угловые
4
Офсайды
1
2
ЖК
2
Удары в створ
3
1
Сейвы
Трансляция
Достаточно спокойный и равный матч. Полесье выглядело лучше соперника, что и привело к трем забитым мячам и победе гостей. Статистика говорит сама за себя, у Полесья 11 ударов по воротам, из которых 4 в створ ворот и соответственно три гола, а у Александрии 4 удара и из них ноль в рамку ворот. Казалось, что посреди недели не Полесье играло в Кубке Украины, а Александрия, ведь именно игроки команды хозяев выглядели уставшими и не доигрывали много моментов. В ожесточенной борьбе выиграла команда Калитвинцева старшего и его команда пока поднимается во вторую строчку турнирной таблицы
90+3'
Свисток
90+2'
Очень опасно играет Логинов в защите, отдает пас на Шевченко, но чуть не закатывает мяч в свои ворота
90'
Инфо
Арбитр добавляет ко второму тайму 3 минуты
90'
Нет, положения вне игры не было, это окончательно гол!
89'
Арбитр ожидает просмотр VAR на предмет офсайда
88'
Гоооол!!!
Гооол!!! Навес со штрафного, удар головой от Будковского и мяч в воротах! Буквально минуту назад, пока была пауза в игре Будковский общался и шутил с Шевченко, а теперь забивает мяч в его ворота и теперь Полесье выигрывает 3:0!
86'
Очередная пауза в игре. Кушниренко оказывается на газоне и получает помощь от врачей, а арбитр разговаривает с только что нарушившим правила Погорелым
84'
Опасный момент
Назаренко выполняет опасный навес со штрафного в штрафную Александрии, но Шевченко совсем немного опережает игрока команды соперника
83'
Полесье хоть и ведет в счете, однако продолжает активно атаковать ворота соперника, два гола для них не предел
81'
Замена
И теперь после пропущенного гола последняя замена в составе Александрии. Калюжный сменяет на поле Смирного
80'
Гоооол!!!
Гооол!!! Макуана забивает великолепный гол! Получает мяч в штрафной после навеса, обыгрывает защиту Александрии и точным ударом отправляет мяч в ворота! Красота и только!
77'
Гоооол!!!
Гооол!!! Замена Калитвинцева сработала! Назаренко с правого фланга проходит в центр поля и из-за пределов штрафной мощным выстрелом пробивает в дальний угол, Шевченко не дотягивается до мяча. 1:0 в пользу Полесья
76'
Очень многие ошибаются игроки обеих команд, отдают неточные передачи, производят слишком сильные навесы и прострелы в никуда
75'
И снова в атаке Александрия, но снова без замыкания
73'
Опасный момент
Скоро с правого фланга выполняет опасный прострел к воротам Полесья, но замыкать прострел было некому
72'
Затяжная атака от Александрии, несколько прострелов и навесов, но ни разу мяч так и не дошел до игрока, который бы пробил по воротам
70'
Замена
Очередная, предпоследняя замена от Руслана Ротаня. Поле покинул Кулаков, а вышел Погорелый
67'
Последние минуты активнее игроки Полесья, но входа в штрафную соперника так и нет
65'
Замена
Еще одна ротация от Юрия Калитвинцева. На поле появляется Огиря вместо Танковского
62'
Опасный момент
Скоро после навеса Копыны пробивает по воротам головой с нескольких метров, однако не попадает в ворота
61'
Опасный момент
Ариэлсон получает мяч за пределами штрафной, пробивает по воротам, тот летит мимо ворот, но очень близко
60'
Уголовой
Угловой у Александрии с левого фланга. Навес на ближнюю, а там Будковский выбивает мяч
58'
Замена
Теперь двойная замена от Юрия Калитвинцева. Вместо Крушинского и Казака на поле выходят Кушниренко и Назаренко
58'
Замена
Еще одна замена от Руслана Ротаня. Вместо Шулянского на поле выходит Скорко
57'
После очередной атаки Александрии Крушинский оказывается на газоне и просит помощи врачей команды. А в это время в Александрии начинается дождь, газон был и так скользким, а сейчас, возможно, будет еще хуже
55'
Уголовой
Угловой с правого фланга для Александрии, навес в сторону ворот, защитники Полесья выбивают мяч
54'
Опасный момент
Ошибка в защите у Полесья, Шулянский пробивает по воротам, после рикошета мяч летит выше ворот
53'
Очередной прострел от Александрии в штрафную Полесья, но защитники гостей снова первые на мяче
51'
Желтая карточка
А теперь уже четыре желтых, по две у каждой из команд. Сигеев получает предупреждение за нарушение в центре поля против Ариэлсона
51'
Желтая карточка
Шабанов получает желтую за срыв атаки в центре поля. Вторая желтая карточка у Полесья и третья в матче
49'
Опасный момент
Будковский пробивает по воротам Шевченко из-за пределов штрафной, выше ворот
48'
Опасный момент
Еще один опасный прострел в штрафную житомирян, но Чоботенко был первым на мяче и выбил кожаного подальше от ворот
46'
Опасный момент
На первых же секундах игроки Александрии в атаке. но Бойко на месте и удара не последовало
46'
Свисток
Максим Козыряцкий дает свисток о начале второго тайма
Замена
Двойная замена от Руслана Ротаня после перерыва. На поле появились Хернандес и Плакса, а покинули поле Савченко и Ковалец
Игроки возвращаются на поле
Нельзя назвать этот матч интересным. Игроки Полесья выглядят лучше соперника, больше атакуют и создают опасные и интересные моменты, у них даже по статистике ударов больше, 4 против 2 у Александрии. Александрия же больше играет на контроль мяча и ищет тот самый момент, когда путь к воротам Бойко будет открыт. Но если команды желают победы, то им необходимо что-то менять по перерыву, а точнее их тренерам, поэтому увидим, что будет происходить во втором тайме
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен. Счет в матче не открыт
45+1'
Калитвинцев выполняет штрафной, но попадает прямо в стенку
45'
Инфо
К первому тайму добавлено 2 минуты
45'
Желтая карточка
Теперь горчичник есть и у игроков Полесья. Смоляков сфолил против Калитвинцева у своей штрафной. У Александрии будет право выполнить достаточно опасный штрафной в конце первого тайма
44'
За две минуты до окончания основного времени заметно, как игроки обеих команд устали. Возможно, усталость, возможно жара, но игроки доигрывают тайм на последних силах
41'
Опасный момент
Еще одна попытка атаки от Полесья, мяч доходит до Макуана, но тот не смог пробить по воротам, отдал пас прямо в ноги игроку команды соперника
39'
Уголовой
Теперь угловой для Александрии, уже третий. Розыгрыш у флажка, но Сигеев фолит при попытке прохода к воротам
37'
Уголовой
Четвертый угловой для игроков Полесья. Прострел от правого флажка, но поле однозначно очень скользкое, ведь игрок Полесья подскользнулся прямо в момент удара и защитники Александрии выбили мяч
36'
Желтая карточка
За нарушение правил в центре поля, Смирный получает предупреждение от арбитра. Первая желтая в матче в активе Александрии
35'
Опасный момент
Шевченко ошибается с мячом у своих ворот, Будковский прессингует, голкиперу Александрии удалось вернуть мяч в свои руки. Это ошибка могла быть очень серьезной и с последствиями для команды Руслана Ротаня
34'
Попытка пробить издалека по воротам Александрии от Танковского, но мяч летит очень далеко от ворот
33'
Еще одна пауза в игре из-за травмы игроков Полесья. Макуана на газоне получает помощь от медиков команды
30'
Офсайд
Первый офсайд у Полесья и в матче в целом во время навеса со штрафного
28'
Уголовой
Третий угловой для Полесья. Навес с правого фланга, защитник Александрии в падении выбивает мяч головой за пределы штрафной
26'
Небольшая пауза в игре. Крушинский оказывается на газоне после столкновения с игроком команды соперника
25'
Последние минут 5 мяч у Александрии совсем не задерживается и в основном они получают мяч только после атак Полесья и выхода мяча за пределы поля
23'
Снова в атаке Полесья, выход три в три, однако Макуана отдает неточный пас
20'
Опасный момент
Защитники Александрии ошибаются в защите, Макуана ворует мяч у Бабогло, отдает пас на Ариэлсона, но тот пробивает мимо ворот
17'
Кажется перед матчем стадион в Александрии было слишком сильно полито, ведь очень часто игроки подскользаются на газоне и падают, иногда это даже срывает какие-никаие атаки
15'
Уголовой
Очередной угловой у Полесья. По угловым уже 2:2. Навес в штрафную с левого фланга, но защитники Александрии оказались первыми на мяче
13'
Уголовой
Еще один угловой для Александрии от того же флажка, но теперь слишком сильно, мяч перелетает всех игроков
13'
Уголовой
Первый угловой для Александрии. Навес с левого фланга в штрафную, удар головой от Логинова, но мяч выходит за пределы поля от защитника Полесья
11'
Пока без особо интересных моментов на поле игроки обеих команд пытаются идти в атаку на ворота соперника, но выполнить последнюю передачу пока не могут
9'
Уголовой
Угловой с левого фланга для Полесья, Танковский простреливает на ближнюю, мяч выходит за пределы поля еще до того, как дошел до ворот
7'
Опасный момент
Первый опасный момент в игре. Игроки Полесья в атаке, Макуана навешивает с левого фланга, Шевченко выбивает мяч, но не в поле, а дальше на правый фланг, где был пробивавший по пустым воротам Будковский, однако он не попал в ворота
5'
Мяч контролируют гости, но хозяева поля высоко прессингуют защитников, в том числе голкипера Полесья
3'
Первые минуты Александрия больше контролировала мяч, пока инициатива у Полесья, но сейчас игроки играют без фанатизма, пока игроки присматриваются друг к другу
1'
Свисток
Максим Козыряцкий дает свисток о начале матча
Игроки Александрии начнут этот матч с центра поля
Сегодня нас ждет увлекательная дуэль. В стартовом составе Александрии выходит Владислав Калитвинцев, сын Юрия Калитвинцева, тренера Полесья. Кто же сегодня победит, отец или сын, или возможно, они разойдутся ничьей? Увидим уже совсем скоро
Инфо
На матче будет присутствовать система VAR. Арбитр VAR Андрей Коваленко
Инфо
Арбитр матча: Максим Козыряцкий
Главный тренер Александрии: Руслан Ротань
На скамейке запасных: Долгий, Эрнандес, Андрейчук, Белошевский, Плакса, Ващенко, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Шостак, Погорелый, Ермаков
Инфо
Стартовый состав Александрия (4-4-2): Шевченко – Бабогло, Савченко, Логинов – Ковалец (с), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Копина, Смирный
Главный тренер Полесья: Юрий Калитвинцев
На скамье запасных: Огиря, Янаков, Шастал, Гитченко, Назаренко, Кушниренко, Грицук, Мустафаев, Кудрик, Поспелов, Чечер, Джасим
Инфо
Стартовый состав Полесья (4-3-3): Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко – Крушинский, Танковский, Козак (с) – Макуана, Сампайо, Будковский
Матч пройдет в культурно-спортивном комплексе «Ника» в Александрии и начнется в 17:00
После четырех туров Александрия имеет в своем активе 7 очков и занимает 5 строчку турнирной таблицы, а Полесье, хоть и новичок в УПЛ, но отстает от своего соперника только на 1 очко и занимает 8 строчку в таблице
Добрый день, уважаемые читатели. Вашему вниманию текстовая трансляция матча 5-го тура Украинской Премьер-Лиги Александрия - Полесье
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Анонс матча ФК Александрия - Полесье 26.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 26.08.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Полесье (Житомир):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Полесье в предыдущем футбольном матче 26.08.2023 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Руслан Ротань и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Полесье можно посмотреть 26.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Полесье - 26.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против ФК Александрия - 26.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

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