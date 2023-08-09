Славия - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Славия Прага не проигрывает в последних 11 играх.

Славия Прага не проигрывает в последних 20 домашних матчах.

Славия Прага забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.

Славия Прага выигрывает первый тайм в 44% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 31% матчей.

Славия Прага выигрывает первую половину матча в 44% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 31%.

Когда Славия Прага лидирует 1-0 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Славия Прага проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.

Славия Прага забивает 3 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.