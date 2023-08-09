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Славия - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Лига Европы - 10 августа 2023, 20:00 - Sinobo Stadium . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Славия
Прага
0 - 0
Обновить
9'
СК Днепр-1
Днепр
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Славия
23%
Ничья
27%
СК Днепр-1
50%
Интересные факты
  • Славия Прага не проигрывает в последних 11 играх.
  • Славия Прага не проигрывает в последних 20 домашних матчах.
  • Славия Прага забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.
  • Славия Прага выигрывает первый тайм в 44% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 31% матчей.
  • Славия Прага выигрывает первую половину матча в 44% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 31%.
  • Когда Славия Прага лидирует 1-0 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Славия Прага проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • Славия Прага забивает 3 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Славия Прага имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Прогноз на матч
Последние матчи - Славия
Лига конференций 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Славия 1 - 1 Завершен Сивасспор Н
Лига конференций 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Балкани 0 - 1 Завершен Славия В
Лига конференций 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Клуж 2 - 0 Завершен Славия П
Лига конференций 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Славия 0 - 1 Завершен Клуж П
Лига конференций 2022/2023
15.09.2022 - 19:45 Славия 3 - 2 Завершен Балкани В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье В
Лига Чемпионов 2023/2024
01.08.2023 - 20:30 Панатинаикос 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига Чемпионов 2023/2024
25.07.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Панатинаикос П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен Рух В
Показать больше
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Славия
23%
Ничья
27%
СК Днепр-1
50%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Колар, Ондрей
    Вратарь
  • 3
    Томаш Холеш
  • 5
    Огбу, Игох
    Защитник
  • 8
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 10
    Zafeiris, Christos
    Полузащитник
  • 14
    Мик ван Бурен
    Нападающий
  • 15
    Jurecka, Vaclav
    Нападающий
  • 17
    Provod, Lukas
    Нападающий
  • 19
    Dorley, Oscar
    Полузащитник
  • 26
    Александру Балута, Михаил
    Нападающий
  • 32
    Lingr, Ondrej
    Полузащитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 12
    Kinareykin, Yakiv
    Вратарь
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 23
    Blanco, Domingo
    Полузащитник
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 7
    Александр Филиппов
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Трпишовский, Индржих
  • Кучер, Александр
LIVE
Трансляция матча "Славия" - СК Днепр-1
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
5'
Гоооол!!!
3'
Сумбурное начало игры. Пока никто не захватил инициативу, но Днепр-1 больше владеет мячом.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Лоуренс Виссер (Бельгия).
Запасные: Мандоус (в), Сиротник (в), Усу, Валлем, Боржил, Влчек, Пудил, Тиджани, Томич, Хытил, Шевчик, Юрашек.
Инфо
Стартовый состав Славии (4-2-3-1): Коларж — Провод, Голеш (к), Огбу, Масопуст — Дорли, Зафирис — Юречка, Лингр, Шранц — ван Бюрен. Главный тренер — Йиндржих Трпишовский.
Запасные: Валеф (в), Билл, Горбунов, Горин, Каплиенко, Кивинда, Когут, Леднев, Пасич, Пихалёнок, Пурита.
Инфо
Стартовый состав Днепра-1 (4-2-3-1): Кинарейкин — Кравец, Сарапий, Сваток (к), Адамюк — Бланко, Бабенко — Третьяков, Рубчинский, Гуцуляк — Филиппов. Главный тренер — Александр Кучер.
Днепр-1, напомним, оказался на этой стадии после вылета из Лиги чемпионов от Панатинаикоса (общий счёт 3-5).
Славия уже провела несколько матчей в чемпионате, а в еврокубках стартует сегодня.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Славия – Днепр-1.
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Последние матчи
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Анонс матча "Славия" - СК Днепр-1 10.08.2023, Лига Европы

Противостояние между командой "Славия" (Прага) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч пройдет на стадионе Sinobo Stadium.

Дата проведения матча: 10.08.2023
Время начала матча: 20:00

Для одержания победы тренеры команд Трпишовский, Индржих и Кучер, Александр разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Славия" - СК Днепр-1 можно посмотреть 10.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Славия" - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия

Прошедший поединок команды "Славия" был сыгран против Сивасспор - 03.11.2022, в рамках турнира Лига конференций 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Полесье - 06.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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