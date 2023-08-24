Славия - Заря онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Славия" (Прага) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч пройдет на стадионе Sinobo Stadium.
Дата проведения матча: 24.08.2023
Время начала матча: 20:00
Для одержания победы тренеры команд Трпишовский, Индржих и Ненад Лалатович разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия
Прошедший матч команды "Славия" был сыгран против СК Днепр-1 - 17.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 18.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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