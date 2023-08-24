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Славия - Заря онлайн трансляция матча

Лига Европы - 24 августа 2023, 20:00 - Sinobo Stadium . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Кристо Тохвер
Рейтинг матча:
Славия
Прага
0 - 0
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24'
Заря
Луганск
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Ход матча
7' Кирилл Дрышлюк
Кто победит?
101 Пользователей сделало свой выбор
Славия
33%
Ничья
28%
Заря
40%
Интересные факты
  • Славия Прага не проигрывает в последних 15 играх.
  • Славия Прага выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Славия Прага не проигрывает в последних 22 домашних матчах.
  • Славия Прага забивал хотя бы раз в последних 27 матчах.
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Славия Прага выигрывает первый тайм в 43% матчей, Заря Луганск выигрывает в 38% матчей.
  • Славия Прага выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Заря Луганск выигрывает в 38%.
  • Когда Славия Прага лидирует 1-0 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Славия Прага проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Славия Прага забивает 2.8 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Последние матчи - Славия
Лига Европы 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Славия Н
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Лига конференций 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Славия 1 - 1 Завершен Сивасспор Н
Лига конференций 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Балкани 0 - 1 Завершен Славия В
Лига конференций 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Клуж 2 - 0 Завершен Славия П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 16:00 Заря 1 - 2 Завершен Ружомберок П
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Главные события
7'
Кирилл Дрышлюк
Кто победит?
101 Пользователей сделало свой выбор
Славия
33%
Ничья
28%
Заря
40%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Колар, Ондрей
    Вратарь
  • 3
    Томаш Холеш
  • 8
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 10
    Zafeiris, Christos
    Полузащитник
  • 13
    Chytil Mojmir
  • 17
    Provod, Lukas
    Нападающий
  • 21
    Doudera, David
    Защитник
  • 23
    Петр Севчик
  • 26
    Александру Балута, Михаил
    Нападающий
  • 27
    Томаш Влчек
  • 35
    Jurasek, Matej
    Нападающий
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 15
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
    7
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Трпишовский, Индржих
  • Ненад Лалатович
Статистика матча
5
Штрафные
Офсайды
1
ЖК
1
2
Удары в створ
2
Удары мимо
3
Угловые
1
Сейвы
2
Фолы
4
LIVE
Трансляция матча "Славия" - Заря
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
20'
Снова паника в штрафной Зари возникает, но удалось вынести мяч на угловой защитникам.
16'
Провод открылся на одиннадцати метрах и спокойно пробил из этой зоны после паса с фланга. Хорошо, что мяч пошёл прямо по центру.
13'
Герреро заработал для своей команды угловой, но воспользоваться стандартным положением не удалось.
10'
Невероятно тяжело луганчанам в первые минуты. Уже можно сказать, что им повезло не пропустить. Тем не менее, активность Славии продлится еще 20 минут как минимум.
8'
Опасный момент
Масопуст вбежал в штрафную и головой замыкал подачу партнёра с углового. Был очень близок к голу, но не попал в дальний угол.
6'
Желтая карточка
Дрышлюк в подкате сбил соперника неподалёку от штрафной площадки и получил предупреждение.
5'
Снова с левого фланга приходит угроза. На этот раз Голеш головой пробивал, Турбаевскому не пришлось вступать в игру.
2'
Провод остался один на дальней штанге и даже нанёс удар. Без особой опасности.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Кристо Тохвер (Эстония).
Запасные: Мандоус (в), Сиротник (в), Боржил, Валлем, ван Бюрен, Громада, Онгубаи, Тиджани, Томич, Тоула, Усу, Юречка.
Инфо
Стартовый состав Славии (3-4-3): Коларж — Голеш (к), Влчек, Масопуст — Провод, Шевчик, Зеферис, Доудера — Шранц, Хытил, Юрашек. Главный тренер — Йиндржих Трпишовский.
Запасные: Жилкин (в), Сапутин (в), Алефиренко, Боль, Бугай, Волошин, Горбач, Гулько, Мичин, Нагнойный, Хахлёв, Чурко.
Инфо
Стартовый состав Зари (3-5-2): Турбаевский — Батагов, Джордан, Снурницын — Вантух, Мишнёв (к), Дрышлюк, Яцык, Кирюханцев — Герреро, Антюх. Главный тренер — Ненад Лалатович.
Луганчане сегодня открывают для себя евросезон. Славия уже одолела на своём пути к плей-офф Днепр-1 (4-1 по сумме двух встреч).
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы Славия – Заря.
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Анонс матча "Славия" - Заря 24.08.2023, Лига Европы

Противостояние между командой "Славия" (Прага) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч пройдет на стадионе Sinobo Stadium.

Дата проведения матча: 24.08.2023
Время начала матча: 20:00

Для одержания победы тренеры команд Трпишовский, Индржих и Ненад Лалатович разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Славия" - Заря можно посмотреть 24.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Славия" - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия

Прошедший матч команды "Славия" был сыгран против СК Днепр-1 - 17.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против ФК Александрия - 18.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Славия" - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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