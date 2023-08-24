Славия - Заря онлайн трансляция матча

Славия Прага не проигрывает в последних 15 играх.

Славия Прага выиграл 4 домашних матчей подряд.

Славия Прага не проигрывает в последних 22 домашних матчах.

Славия Прага забивал хотя бы раз в последних 27 матчах.

Заря Луганск пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Славия Прага выигрывает первый тайм в 43% матчей, Заря Луганск выигрывает в 38% матчей.

Славия Прага выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Заря Луганск выигрывает в 38%.

Когда Славия Прага лидирует 1-0 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Славия Прага проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.

Славия Прага забивает 2.8 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).