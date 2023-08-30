Заря - Славия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч начнется на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 31.08.2023
Время начала матча: 20:00
История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой "Славия" (Прага):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Славия", тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение "Славия" и Заря в предыдущем футбольном матче 24.08.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Младен Бартулович и Трпишовский, Индржих разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против ФК Минай - 27.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия
Прошедший поединок команды "Славия" был сыгран против Заря - 24.08.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".
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