Заря - Славия онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - "Славия" 31.08.2023, Лига Европы

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч начнется на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 31.08.2023

Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой "Славия" (Прага):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Славия", тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение "Славия" и Заря в предыдущем футбольном матче 24.08.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Младен Бартулович и Трпишовский, Индржих разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Ненад Лалатович



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против ФК Минай - 27.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Славия" (Прага)

Год основания "Славия" (Прага): 1892

Страна: Чехия



Прошедший поединок команды "Славия" был сыгран против Заря - 24.08.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".

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