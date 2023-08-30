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Заря - Славия онлайн трансляция матча

Лига Европы - 31 августа 2023, 20:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Жером Брисар
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
2 - 0
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58'
Славия
Прага
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Ход матча
14' Снурницин, Игорь 32' Alefirenko, Daniil 41' Денис Антюх
46' Огбу, Игох Вышел: Петр Севчик 46' Doudera, David Вышел: Jurasek, Matej 46' Yatsyk, Oleksandr Вышел: Кирилл Дрышлюк
Кто победит?
83 Пользователей сделало свой выбор
Заря
42%
Ничья
25%
Славия
33%
П1: 16.80 Х: 2.93 П2: 1.55
Интересные факты
  • Заря Луганск сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Славия Прага не проигрывает в последних 17 играх.
  • Славия Прага не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Результат первой игры Славия Прага - Заря Луганск 2-0.
  • Славия Прага забивал хотя бы раз в последних 29 матчах.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 37% матчей, Славия Прага выигрывает в 41% матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Славия Прага выигрывает в 41%.
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Славия Прага лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Славия Прага проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Заря Луганск забивает 1.76 гола, играя дома, а Славия Прага забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Славия Прага.
  • В их последнюю встречу команда Славия Прага победила в 2 гол(а).
  • У команды Заря Луганск серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Славия
Лига Европы 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славия 2 - 0 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Европы 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славия 2 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс П
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Последние матчи - Славия
Лига Европы 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славия 2 - 0 Завершен Заря В
Лига Европы 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Славия Н
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Лига конференций 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Славия 1 - 1 Завершен Сивасспор Н
Лига конференций 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Балкани 0 - 1 Завершен Славия В
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Главные события
46'
Огбу, Игох
Вышел: Петр Севчик
46'
Doudera, David
Вышел: Jurasek, Matej
Yatsyk, Oleksandr
Вышел: Кирилл Дрышлюк
46'
ГООЛ! Денис Антюх
41'
ГООЛ! Alefirenko, Daniil
32'
Снурницин, Игорь
14'
Кто победит?
83 Пользователей сделало свой выбор
Заря
42%
Ничья
25%
Славия
33%
П1: 16.80 Х: 2.93 П2: 1.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
    46
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
    41
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 11
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
    32
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
    14
  • 1
    Колар, Ондрей
    Вратарь
  • 3
    Томаш Холеш
  • 5
    Огбу, Игох
    Защитник
    46
  • 8
    Лукаш Масопуст
    Полузащитник
  • 10
    Zafeiris, Christos
    Полузащитник
  • 14
    Мик ван Бурен
    Нападающий
  • 17
    Provod, Lukas
    Нападающий
  • 21
    Doudera, David
    Защитник
    46
  • 26
    Александру Балута, Михаил
    Нападающий
  • 27
    Томаш Влчек
  • 19
    Dorley, Oscar
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Младен Бартулович
  • Трпишовский, Индржих
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
8
Штрафные
10
10
Фолы
8
1
Удары мимо
3
Угловые
6
1
ЖК
Блокировано ударов
1
2
Удары в створ
3
3
Сейвы
LIVE
Трансляция матча Заря - "Славия"
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
56'
Замена
Еще одна ротация в составе Славии. Ван Бюрен покидает поле, а вместо него выходит Юречка
56'
Навес со штрафного от Мышнева в штрафную Славии, но заброс был слишком сильный и мяч выходит за пределы поля
52'
Что-то непонятное делают игроки Зари у своей штрафной ища себе лишние проблемы, держат мяч, вытаскивают на себя нападающих Славии, но потом сами себя загоняют в угол у флажка
51'
Опасный момент
Опасный удар от Юрашека из-за пределов штрафной, Турбаевский контролировал мяч и тот полетел мимо ворот
50'
Уголовой
Первый угловой во втором тайме и шестой в матче для Славии. Навес с левого фланга, игроки Зари выбивают мяч
49'
Славия заметно начала второй тайм первым номером и не отпускает мяч в поисках прохода к воротам украинской команды
48'
Опасный момент
Опасный момент от Славии, но Турбаевский выполняет отличный сейв и спасает ворота Зари
46'
Свисток
Второй тайм начался
Замена
Также после перерыва замена в составе Зари. Вместо Яцика Младен Бартулович выпускает на поле Дришлюка
Замена
Двойная замена от Индржиха Трпшовски в перерыве, замены нацелены на атаку. Вместо Огбу и Доудера на поле появились Шевчик и Юрашек
Первую половину тайма казалось, что повторяется предыдущая игра этих команд, только вот Славия играла более спокойно, чем на прошлой неделе. И возможно, именно это и помогло Алефиренко забить гол, а потом, на кураже Антюх забил и второй гол и луганчане смогли сравнять счет по сумме двух матчей. Вторую половину тайма игроки украинской команды выглядели уже гораздо лучше и контролировали мяч, создавая опасные моменты у ворот соперника, хотя и без ударов.По статистике, то ли грустно или наоборот хорошо, у луганцев стопроцентная реализация, два удара по воротам, два в створ ворот и два гола, а у Славии же пять ударов по воротам и из них два в рамку. Будут ли замены на второй тайм, особенно от Индржиха Трпшовски, будут ли изменения в тактике команд и чем закончится эта борьба за выход в групповой этап Лиги Европы, увидим уже через 15 минут
45+5'
Свисток
Навес на Зафейриса в штрафную Зори, Снурницын первый на мяче, выбивает его подальше от ворот и Жером Бризар дает свисток о завершении первого тайма. 2:0 в пользу Зари в этом матче
45+3'
Две минуты дополнительного времени Славия находится в атаке, но игроки Зари отлично защищаются и не дают возможности соперникам пробить по воротам
45'
Инфо
К первому тайму добавлено 4 минуты
45'
Опасный момент
Прострел от Масопуста к воротам Зари, Турбаевский на месте и забирает мяч
43'
Заря включила все свои силы и поверила в свои возможности и теперь контролирует мяч и ищет дыры в защите Славии, пока они немного шокированы после последних минут матча
40'
Гоооол!!!
Гооол!!! Антюх! Сам проходит к воротам соперника и с острого угла простреливает в ближний угол ворот и забивает чудесный и столь нужный Заре гол! 2:0 в этом матче и 2:2 по сумме двух матчей, теперь никто не имеет преимущества
37'
Офсайд
В атаке Славия, но Доудер забежал в положение вне игры
35'
Игроки Зари на волне эйфории после забитого гола начали свою игру и уже активно атакуют и пытаются найти пространство для еще одного гола или хотя бы удара
32'
Гоооол!!!
Гооол!!! Алефиренко, вот так удар! Получает пас за пределами штрафной и метров с 17-20 пробивает в правый верхний угол, Коларж хоть и прыгал туда, но был бессилен против такого удара! 1:0 в пользу Зари и 1:2 по сумме двух матчей
31'
И еще одна атака от Славии, полный контроль мяча на половине поля Зари, и хоть игроки украинской команды отбирают мяч, но потом сами его теряют на ошибках в пасах
28'
Заброс из аута в штрафную Зари, Мышнев борется за мяч и выбивает в центр поля
24'
После всех атак Славии Турбаевский достаточно быстро вводит мяч в игру, заметно, что игроки украинской команды надеются на контратаку
23'
Уголовой
И снова угловой выполняет Славия. На этот раз с правого фланга, навес и удар головой от Масопуста с отскоком от газона, Турбаевский на месте и мяч у него в руках
20'
Уголовой
Очередной угловой для Славии. Навес в штрафную после розыгрыша, но нормально пробить у игроков команды гостей не получилось, мяч выходит за боковую линию
16'
Опасный момент
И снова опасный прострел в штрафную Зори, рикошет от игрока украинской команды, и снова Турбаевский первый на мяче и забирает его в руки
15'
Опасный момент
Очень опасный прострел от Провода, Турбаевский первый на мяче и переводит его на угловой
16'
Уголовой
Еще один, уже третий угловой в Славии, и игроки Зари снова выбивают мяч
14'
Желтая карточка
Первая желтая карточка в матче, и именно в активе Зари. Снурницын очень жестоко в подкате сбивает с ног Дорли. Игрок чешской команды получает помощь от медиков
13'
Опасный момент
Еще одна, на этот раз затяжная атака Славии, снова удар Зафейриса, игроки Зари снова отбились
11'
Опасный момент
Удар от Зафейриса из-за пределов штрафной, мимо ворот, но первые попытки от Славии появились
10'
Уголовой
Второй угловой для Славии, и снова первые на мяче защитники украинской команды
10'
Опасный момент
Опасный прострел от Славии в штрафную на ван Бюрена, но Мишнев успел первым на мяч и переводит его на угловой
8'
Первые минуты матча более или менее равны, игроки обеих команд идут в атаку, пока безуспешно и ни один опасный удар не был выполнен
7'
Уголовой
Первый угловой в матче. Игроки Славии навешивают от левого флажка, Заря отбивается, мяч в поле
6'
Штрафной удар выполняют игроки Зари, заброс в штрафную, но защитники Славии выбили мяч, а добивание от Зари было неточным
4'
Небольшая задержка в матче. На половине поля гостей столкнулись головами Герреро и Огбу. Пока они получают помощь от врачей своих команд
3'
Первая атака Зари, но соперники отобрали мяч
1'
Игроки Славии очень активно начали этот матч, уже выполнили несколько забросов в штрафную Зари и активно прессингуют соперника на их половине поля
1'
Свисток
Матч начался
Этот матч с центра поля начнут игроки чешской команды
Футболисты уже на поле и готовятся начать матч
Инфо
Судит матч французский арбитр Жером Бризар
Исполняющий обязанности главного тренера Зари: Младен Бартулович
Запасные игроки: Боль, Бугай, Волошин, Головкин, Горбач, Гулько, Дришлюк, Жилкин, Мичин, Нагнойный, Сапутин, Чурко
Инфо
Стартовый состав Зари (5-4-1): Турбаевский – Вантух, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Антюх, Яцик, Мишнев, Герреро – Алефиренко
Главный тренер Славии: Индржих Трпшовски
Запасные игроки: Боржил, Валлем, Громада, Мандоус, Огунгбаи, Сиротник, Тиджани, Томич, Хитил, Шевчик, Юрашек, Юречка
Инфо
Стартовый состав Славии (4-2-3-1): Коларж - Провод, Влчек, Огбу, Массопуст - Дорли, Голеш, Шранц, Зафейрис, Доудера - ван Бюрен
Матч пройдет в городе Люблин на стадионе "Арена Люблин" и начнется в 20:00 по Киеву
На прошлой неделе в первом матче представители из Чехии смогли одолеть украинский клуб со счетом 2:0, создав себе более комфортный результат перед сегодняшним матчем. Напомним, что команда, которая одержит победу по сумме двух встреч попадет в групповой этап Лиги Европы, а проигравшая команда получит путевку в групповой этап Лиги Конференций
Добрый день, всем поклонникам футбола! Сегодня Ua-Football проведет текстовую трансляцию второго матча плей-офф отбора в Лигу Европы Заря - Славия
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Комментарии(5)
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Djibouti (Djibouti)
31.08.2023 в 21:03
Дніпро «чудово» розпочав
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0
0
Djibouti (Djibouti)
31.08.2023 в 20:59
Нормально тренер чехів склад змінив, можна виносити Славію
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
31.08.2023 в 20:46
Вперед Зоря
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
31.08.2023 в 20:46
Ух молодці
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
31.08.2023 в 20:18
Задача пройти далі архіскладна, але є запасний варіант - група ЛК.
Ответить
0
0

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Анонс матча Заря - "Славия" 31.08.2023, Лига Европы

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч начнется на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 31.08.2023
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Заря (Луганск) и командой "Славия" (Прага):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Славия", тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение "Славия" и Заря в предыдущем футбольном матче 24.08.2023 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Младен Бартулович и Трпишовский, Индржих разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - "Славия" можно посмотреть 31.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Заря - "Славия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против ФК Минай - 27.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия

Прошедший поединок команды "Славия" был сыгран против Заря - 24.08.2023, в рамках чемпионата Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".

Следите за результатами матча Заря - "Славия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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