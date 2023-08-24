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Бешикташ - Динамо онлайн трансляция матча

Лига конференций - 31 августа 2023, 21:00 - Vodafone Park . Трансляция: 2+2
Главный судья: Жуан Пиньейру
Рейтинг матча:
Бешикташ
Стамбул
0 - 0
Обновить
17'
Динамо
Киев
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Ход матча
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Бешикташ
29%
Ничья
26%
Динамо
45%
П1: 1.91 Х: 3.18 П2: 4.77
Интересные факты
  • Во время последних 9 встреч, Бешикташ выиграла 3 раз. также было 2 ничей, и Динамо Киев выиграла 4 раза.
  • Бешикташ не проигрывает в последних 26 играх.
  • Бешикташ не проигрывает в последних 26 домашних матчах.
  • Результат первой игры Динамо Киев - Бешикташ 2-3.
  • Бешикташ забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Динамо Киев пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Бешикташ выигрывает первый тайм в 55% матчей, Динамо Киев выигрывает в 38% матчей.
  • Бешикташ выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Динамо Киев выигрывает в 38%.
  • Когда Бешикташ лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Бешикташ проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Бешикташ's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Из последних 5 встреч команда Бешикташ выиграла 2, команда Динамо Киев выиграла 2, 1 ничьи.
  • Бешикташ забивает 1 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2 гола против команды Бешикташ (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бешикташ и Динамо Киев - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бешикташ и Динамо Киев - 1.2.
  • Бешикташ забивает 2.36 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Бешикташ.
  • В их последнюю встречу команда Бешикташ победила в 1 гол(а).
  • Недавнее выступление команды Бешикташ в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Киев.
Личные встречи
Бешикташ
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Динамо
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Динамо 2 - 3 Завершен Бешикташ
Лига Чемпионов 2016/2017
06.12.2016 - 21:45 Динамо 6 - 0 Завершен Бешикташ
Лига Чемпионов 2016/2017
28.09.2016 - 21:45 Бешикташ 1 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Бешикташ
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Динамо 2 - 3 Завершен Бешикташ В
Чемпионат Турции 2023/2024
20.08.2023 - 21:45 Бешикташ 1 - 1 Завершен Пендикспор Н
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 Бешикташ 2 - 1 Завершен Нефтчи В
Чемпионат Турции 2023/2024
14.08.2023 - 21:00 Фатих Карагюмрюк 0 - 1 Завершен Бешикташ В
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Нефтчи 1 - 3 Завершен Бешикташ В
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Последние матчи - Динамо
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Динамо 2 - 3 Завершен Бешикташ П
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Динамо П
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 20:00 Динамо 3 - 1 Завершен Арис В
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:15 Арис 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо В
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Новости команд
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Бешикташ
29%
Ничья
26%
Динамо
45%
П1: 1.91 Х: 3.18 П2: 4.77
Составы команд
Стартовый состав
  • 34
    Мерт Гунок, Феми
    Вратарь
  • 24
    Розье, Валантен
    Защитник
  • 20
    Уйсал, Нецип
    Полузащитник
  • 6
    Омар Колли
  • 4
    Онур Булут
    Полузащитник
  • 19
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
  • 8
    Укан, Салих
    Полузащитник
  • 83
    Жедсон
    Полузащитник
  • 11
    Милот Рашица
    Полузащитник
  • 40
    Muleka, Jackson
    Нападающий
  • 10
    Абоубакар, Винцент
    Нападающий
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 44
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 91
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Сенол Гунес
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
1
Удары в створ
3
Штрафные
Сейвы
1
Фолы
3
LIVE
Трансляция матча Бешикташ - Динамо
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play sound
В эфире
2+2
Live Zone
Трансляция
15'
10'
После стартового давления киевляне немного отодвинули игру от своих ворот. Сейчас пытаются организовывать собственные атаки подопечные Луческу.
5'
Абубакар хитро пропустил на Фернандеша, но португалец не смог обработать мяч и создать опасный момент.
2'
Бущану приходится спасать свою команду уже в самом начале встречи. Георгий парировал удар Мулеки головой с близкого расстояния.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Жуан Пиньейро (Португалия).
Запасные: Дестаноглу (в), Ювакуран (в), Акгун, Делибаш, Зайнутдинов, Йылмаз, Мераш, Окслейд-Чемберлен, Онана, Ребич, Тикназ, Тосун.
Инфо
Стартовый состав Бешикташа (4-3-3): Гюнок — Булут, Колли, Уйсал, Розье — Фернандеш, Хаджиахметович, Учан — Рашица, Абубакар, Мулека. Главный тренер — Шенол Гюнеш.
Запасные: Нещерет (в), Андриевский, Бенито, Биловар, Бражко, Вивчаренко, Диалло, Дячук, Пэррис, Рамадани, Царенко, Шепелев.
Инфо
Стартовый состав Динамо (4-2-3-1): Бущан — Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик — Шапаренко, Сидорчук (к) — Волошин, Буяльский, Караваев — Ванат. Главный тренер — Мирча Луческу.
В первом поединке, который прошёл в Бухаресте, Бешикташ победил со счётом 2-3.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ — Динамо.
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Анонс матча Бешикташ - Динамо 31.08.2023, Лига конференций

Противостояние между командой Бешикташ (Стамбул) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч начнется на стадионе Vodafone Park.

Дата проведения матча: 31.08.2023
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Бешикташ (Стамбул) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Бешикташ, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Бешикташ в предыдущем футбольном матче 24.08.2023 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Сенол Гунес и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бешикташ (Стамбул)
Год основания Бешикташ (Стамбул): 1903
Страна: Турция

Прошедший поединок команды Бешикташ был сыгран против Динамо - 24.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Бешикташ.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Бешикташ - 24.08.2023, в рамках турнира Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Бешикташ.

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