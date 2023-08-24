Бешикташ - Динамо онлайн трансляция матча

Во время последних 9 встреч, Бешикташ выиграла 3 раз. также было 2 ничей, и Динамо Киев выиграла 4 раза.

Бешикташ не проигрывает в последних 26 играх.

Бешикташ не проигрывает в последних 26 домашних матчах.

Результат первой игры Динамо Киев - Бешикташ 2-3.

Бешикташ забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Динамо Киев пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Бешикташ выигрывает первый тайм в 55% матчей, Динамо Киев выигрывает в 38% матчей.

Бешикташ выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Динамо Киев выигрывает в 38%.

Когда Бешикташ лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Бешикташ проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Бешикташ's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Из последних 5 встреч команда Бешикташ выиграла 2, команда Динамо Киев выиграла 2, 1 ничьи.

Бешикташ забивает 1 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2 гола против команды Бешикташ (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бешикташ и Динамо Киев - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бешикташ и Динамо Киев - 1.2.

Бешикташ забивает 2.36 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Победителем прошлой встречи была команда Бешикташ.

В их последнюю встречу команда Бешикташ победила в 1 гол(а).