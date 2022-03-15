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Владелец Mail.ru, Вконтакте и Одноклассников объявил о возможном дефолте

Новости
(1 голосов)

Чего и следовало ожидать

Владелец Mail.ru, Вконтакте и Одноклассников объявил о возможном дефолте

Новина українською

Холдингу VK грозит технический дефолт. Им не получается расплатиться с держателями его ценных бумаг. Их торги на бирже были остановлены еще в начале марта 2022 года из-за санкций и в настоящее время нет суммы, способной покрыть все обязательства. В аналогичной ситуации находятся интернет-гигант "Яндекс" и онлайн-магазин Ozon.

Российский интернет-холдинг VK, который назывался Mail.ru Group, находится на грани технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 г. под 1,625%. Вероятность этого возникла на фоне полной остановки торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) холдинга на Лондонской фондовой бирже.

"Если компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит событие дефолта в соответствии с условиями и положениями выпуска облигаций", –говорится в заявлении холдинга.

VK владеет многими крупными российскими веб-сервисами. В частности, ему принадлежат социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" и почтовый сервис Mail.ru

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
15.03.2022 в 20:39
Ожидаемо
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