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В Хорватии арестовали яхту Медведчука
Надеемся, что вскоре её продадут и все вырученные средства от продажи пойдут в ЗСУ
Фото: Royal Romance/ V. KARUZA
В Хорватии арестовала яхту Медведчука Royal Romance. Она была пришвартована в порту хорватского города Риека.
По информации издания "Novi List", арест наложили в соответствии с санкциями Европейского Союза, введенными против политиков и чиновников, связываемых с Кремлем. Вместе с элитной яхтой кума Путина, на територии Риеки находится ещё несколько яхт российских чиновников.
Журналисты отмечают, что 92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.
Ранее на территории дворца Медведчука журналисты обнаружили железнодорожный перрон и вагон-ресторан.
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