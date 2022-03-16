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В Хорватии арестовали яхту Медведчука

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Надеемся, что вскоре её продадут и все вырученные средства от продажи пойдут в ЗСУ

В Хорватии арестовали яхту Медведчука

Фото: Royal Romance/ V. KARUZA

Новина українською

В Хорватии арестовала яхту Медведчука Royal Romance. Она была пришвартована в порту хорватского города Риека.

По информации издания "Novi List", арест наложили в соответствии с санкциями Европейского Союза, введенными против политиков и чиновников, связываемых с Кремлем. Вместе с элитной яхтой кума Путина, на територии Риеки находится ещё несколько яхт российских чиновников.

Журналисты отмечают, что 92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.

Ранее на территории дворца Медведчука журналисты обнаружили железнодорожный перрон и вагон-ресторан.

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В статье: война с Россией
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