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LG приостанавливает поставки техники в россию
Компания может и вовсе уйти с российского рынка
Фото: lgnewsroom.com
Корейская компания LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок в россию.
"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации.
Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей", - говорится в заявлении компании.
Напомним, что
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