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LG приостанавливает поставки техники в россию

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Компания может и вовсе уйти с российского рынка

LG приостанавливает поставки техники в россию

Фото: lgnewsroom.com

Новина українською

Корейская компания LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок в россию.

"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации.

Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей", - говорится в заявлении компании.

Напомним, что СНБО предупреждал о возможном ударе российских оккупантов по городской больнице Днепра.

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В статье: LG
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