LG приостанавливает поставки техники в россию

Корейская компания LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок в россию.

"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации.

Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей", - говорится в заявлении компании.