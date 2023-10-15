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Transfermarkt: Ламин Ямал - самый дорогой шестнадцатилетный игрок

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(1 голосов)

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих 16-летних футболистов

Transfermarkt: Ламин Ямал - самый дорогой шестнадцатилетный игрок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих 16-летних футболистов в истории и оценки их рыночной стоимости. Первое место досталось воспитаннику "Барселоны" нападающему Ламину Ямалу.

1. Ламин Ямал («Барселона», 2023/2024, € 50 млн);
2. Ансу Фати («Барселона», 2019/2020, € 25 млн);
3. Эндрик («Палмейрас», 2022/2023, € 20 млн);
4. Райан Шерки («Лион», 2019/2020, € 20 млн);
5. Эдуарду Камавинга («Ренн», 2019/2020, € 20 млн);
6. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, 2020/2021, € 18 млн);
7. Джуд Беллингем («Бирмингем», 2019/2020, € 12 млн);
8. Анжело Габриэл («Сантос», 2021/2022, € 10 млн);
9. Ромелу Лукаку («Андерлехт», 2009/2010, € 10 млн);
10. Пьетро Пеллегри («Дженоа», 2017/2018, € 8 млн).

Напомним, что 16-летний Ямаль - пятый среди самых молодых авторов гола в истории топ-лиг.

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В статье: Барселона transfermarkt Ламин Ямал
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
15.10.2023 в 16:23
белігем у Реалі грає, розумники
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-1
andyua (Kyiv)
15.10.2023 в 16:39
читай/дивись уважно
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