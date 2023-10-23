Герой футбольного дня: Михаил Мудрик

Можно сколько угодно иронизировать над "десяткой" лондонского "Челси", которого постоянно обвиняют в несоответствии выложенной за него сумме. Да, он совсем не отличается стабильной игрой как за клуб, так и за национальную сборную. Однако после удачного поединка против Мальты Михаила Мудрика, кажется, прорвало. Дерби с "Арсеналом" он запомнит навсегда, и не только благодаря забавным угрозам Александра Зинченко.

Хотя, разбирая выступление Мудрика, отметим сначала его индивидуальные дуэли с Зинченко, в которых выигрывал именно Михаил. Далее вспомним заработанный пенальти для Коула Палмера после удара головой в руку Салиба. Смог бы забить в этом моменте десятый номер "пенсионеров" — уже не узнает никто. Но судьба уготовила ему гораздо лучшую ситуацию: Зинченко не вышел на второй тайм. Далее забегание за Палмера, передача, заброс за спину Райи... Остальное и объяснять не стоит.

Сам игрок после матча рассказал, что это было нечто среднее между навесом и ударом. Также он вспомнил о совете от тренера вратарей "Челси", что надо смотреть на вратаря "канониров", потому что иногда он пытается что-то прочитать и может просто потерять ворота. Поэтому он знал это и держал в голове, оформляя свой первый гол на "Стэмфорд Бридж" и второй в целом в футболке "синих".

Пусть даже "Челси" не смогли удержать преимущество (героя матча заменили на 66-й минуте), но, похоже, Мудрик возвращает себе уверенность и находит свою лучшую игру. Надеемся, что это положительно повлияет не только на полузащитника, но и на всю команду Маурисио Почеттино.