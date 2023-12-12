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Копенгаген - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Во время последнего тура все будут смотреть онлайн-таблицу именно этой группы

Копенгаген - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - ФК Копенгаген / автор невідомий

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Группа А манит всех своей интригой до самого конца. "Копенгаген", "Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед" претендуют на место в плей-офф Лиги Чемпионов. Датчане и турки сойдутся в очном бескомпромиссном поединке.

Стартовый свисток матча прозвучит во вторник, 12 декабря, в 22:00.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

Групповой этап Лиги Чемпионов

Группа А, 6 тур

"Копенгаген" 22:00 "Галатасарай"

12 декабря, 22:00. "Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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