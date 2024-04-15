Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мартинес: Я пришел сюда мальчиком, а ушел мужчиной.
Комментарий чемпиона мира о лондонском Арсенале
Фото: https://twitter.com/ballondor
Комментарий чемпиона мира в составе сборной Аргентины и основной голкипер "Астон Виллы" Эмилиану Мартинеса об "Арсенале" - сообщает Фабрицио Романо.
"Думаю, я провел здесь, в Арсенале, 10-11 лет".
"Я пришел сюда парнем, а ушел мужчиной. Я всегда буду любить этот клуб".
"Я работал с Микелем и знаю, насколько он хорош".
????⚪️ Emi Martinez: “I think it was 10-11 years I was here at Arsenal”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2024
“I came here as a lad and left a man. I'll always love this club”.
“I've worked with Mikel and I know how good he is”. pic.twitter.com/RnfVtXkKye
Напомним, что в составе сборной Аргентины Мартинес победил на мундиале 2022 года. В финале турнира он отразил два удара в послематчевой серии пенальти и принес победу Аргентинцам
Популярное сейчас
- Шахтер берет свое в меньшинстве, Полесье снова побеждает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Трубин впервые с октября не сыграет в стартовом составе за Бенфику
- Клопп о 0:1 от Кристал Пэлас: Вы могли бы стоять здесь в другой день и видеть те же самые мячи в воротах
- На войне погиб еще один болельщик Динамо
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО