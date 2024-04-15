  1. UA-Футбол ⚽
  2. Другие
  3. Новости
  4. Мартинес: Я пришел сюда мальчиком, а ушел мужчиной.
В тренде
Новости
Новости

Новости - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартинес: Я пришел сюда мальчиком, а ушел мужчиной.

Новости

Комментарий чемпиона мира о лондонском Арсенале

Мартинес: Я пришел сюда мальчиком, а ушел мужчиной.

Фото: https://twitter.com/ballondor

Новина українською

Комментарий чемпиона мира в составе сборной Аргентины и основной голкипер "Астон Виллы" Эмилиану Мартинеса об "Арсенале" - сообщает Фабрицио Романо.

"Думаю, я провел здесь, в Арсенале, 10-11 лет".

"Я пришел сюда парнем, а ушел мужчиной. Я всегда буду любить этот клуб".

"Я работал с Микелем и знаю, насколько он хорош".

Напомним, что в составе сборной Аргентины Мартинес победил на мундиале 2022 года. В финале турнира он отразил два удара в послематчевой серии пенальти и принес победу Аргентинцам

Аргентина Астон Вилла (Бирмингем) Эмилиано Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости