Мартинес: Я пришел сюда мальчиком, а ушел мужчиной.

Комментарий чемпиона мира в составе сборной Аргентины и основной голкипер "Астон Виллы" Эмилиану Мартинеса об "Арсенале" - сообщает Фабрицио Романо.

"Думаю, я провел здесь, в Арсенале, 10-11 лет".

"Я пришел сюда парнем, а ушел мужчиной. Я всегда буду любить этот клуб".

"Я работал с Микелем и знаю, насколько он хорош".

????⚪️ Emi Martinez: “I think it was 10-11 years I was here at Arsenal”.



“I came here as a lad and left a man. I'll always love this club”.



“I've worked with Mikel and I know how good he is”. pic.twitter.com/RnfVtXkKye — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2024

Напомним, что в составе сборной Аргентины Мартинес победил на мундиале 2022 года. В финале турнира он отразил два удара в послематчевой серии пенальти и принес победу Аргентинцам