Золотой мяч в Украине, матчи УПЛ, уверенная победа Реала, хорошая игра Ярмолюка, завершение карьеры Мораеса. Главные новости за 7 декабря

Андрей Шевченко привез в Украину главный индивидуальный футбольный трофей планеты в честь годовщины его получения. До 15 декабря Золотой мяч будет находиться в Киеве в парке имени Тараса Шевченко. Затем награду можно будет увидеть в Краматорске, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и родном городе Андрея Шевченко Яготине (Киевская область).

Победы "Левого Берега", "Кривбасса" и "Карпат"

В субботу в УПЛ было сыграно 3 матча. "Левый Берег" одержал вторую домашнюю победу в сезоне, одержав "ЛНЗ" со счетом 3:1. Киевляне первыми пропустили, однако сумели ответить 3 забитыми мячами. Кривбасс тоже проигрывал по ходу матча в Одессе Черноморцу, однако сумел переломить ход встречи и победил с таким же счетом. В западноукраинском дерби интриги не было, ведь уже к 20 минуте "Карпаты" вели 2:0, а на 28 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник "Вереса" Яго Сикейра. Как следствие – закономерная победа львовян – 5:0.

Мадридский "Реал" разгромил на выезде Жирону со счетом 3:0. У гостей отличились Беллингем, Гюллер и Мбаппе. Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных, а вот Цыганков восстанавливается от травмы, поэтому в заявку не попал. Королевский клуб сократил отставание от Барселоны в турнирной таблице до 2 очков, имея игру в запасе, а вот Жирона осталась на 8 месте.

После четырех подряд поражений в АПЛ подопечные Гвардиолы в прошлом туре разгромили "Ноттингем". Выезд в "Кристалл Пелас" должен был дать ответ на вопрос, на правильном ли пути "горожане". Игра и результат показали, что у "Сити" до сих пор есть проблемы. Нет, футболисты не забыли играть в футбол, но, кажется, они утратили веру в свои силы. Пеп ни в одной из своих предыдущих команд не сталкивался с подобным кризисом, поэтому будет интересно, как испанец выйдет из этой ситуации.

Украинец впервые в этом сезоне вышел в основе своей команды на матч АПЛ против "Ньюкасла" и очень хорошо себя показал. Брентфорд победил, а Егор получил высокие оценки от различных статистических порталов. Команда украинца занимает 7 место в турнирной таблице, которая, при определенных условиях, может быть еврокубковой.

"Манчестер Юнайтед" и под руководством нового тренера продолжает показывать нелестные результаты. Если поражение в прошлом туре от "Арсенала" было воспринято с пониманием, то фиаско против "Ноттингема" уже вызывает недовольство болельщиков. Манкунианцы больше владели мячом, больше создавали моментов, однако гости реализовали все 3 удара в створ ворот. После этого поражения Манчестер опустился на 13 место, а вот Ноттингем неожиданно находится на 5 месте в АПЛ.

Экс-форвард донецких "Металлурга" и "Шахтера", а также киевского "Динамо" Журниор Мораес объявил о завершении карьеры игрока. Последней командой натурализованного украинца был бразильский "Коринтианс", который Жуниор покинул летом. Мораес дважды был лучшим бомбардиром УПЛ в сезонах-2018/19 и 2019/20 гг., выигрывал чемпионат как с "Динамо", так и с "Шахтером". В составе сборной Украины форвард провел 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.