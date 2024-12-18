Проваленный допинг-тест Мудрика, лучший игрок года по версии ФИФА, новый спортдиректор Полесья. Главные новости за 17 декабря

Словно гром среди ясного неба раздалась новость о том, что Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Свой крайний матч за "Челси" Михаил отыграл еще 28 ноября против "Гайденгайма", после чего последовало сообщение о его болезни. Как оказалось, Мудрик отсутствовал из-за положительной первой пробы на допинг. Если и вторая проба окажется положительной, вингеру "Челси" грозит 4-летняя дисквалификация. Это будет большая потеря для сборной Украины, ведь потенциально Михаил пропустит ближайшие чемпионаты Мира и Европы.

Бразилец опередил в голосовании обладателя "Золотого мяча" Родри, Дани Карвахаля, Эрлинга Голанда, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Ламина Ямаля, Лионеля Месси и других. Это довольно распространенная практика, когда ФИФА вручает награду лучшему игроку футболисту, не получившему "Золотой мяч". В частности, награду от ФИФА дважды получил Роберт Левандовски, так и не получивший "Золотой мяч".

Украинцу придется покинуть Сандерленд уже в январе, ведь тренерский штаб на него совсем не рассчитывает. В текущем сезоне Русин принял участие в семи матчах за основную команду "Сандерленда" во всех турнирах, проведя на поле суммарно всего 145 минут. Причем большинство сыгранного времени приходится на кубковые турниры, которые не являются приоритетными для "черных котов" в этом сезоне.

В 2024 году в этой номинации интриги не было совсем. Безальтернативным вариантом стал нападающий "Спортинга" и национальной сборной Швеции Виктор Дьокереш. Швед в текущем календарном году отличился уже 65 раз, забивая в среднем более 1 гола за игру.

Виктор Скрипник летом покинул "Металлист 1925" и с тех пор находится без работы. В услугах тренера заинтересованы польский "Шленск" из Вроцлава и кипрский "Аполлон". Ранее была информация, что Скрипник может вернуться в “Зарю, с которой в свое время завоевал бронозные медали УПЛ.

Геннадий Буткевич рассматривает две кандидатуры на должность спортивного директора своего клуба. На этот пост претендуют легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич и бывший игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук. Сейчас функции спортивного директора исполняет Дарио Друди, также исполняющий роль руководителя молодежной академии. В будущем испанец сосредоточится именно на работе с молодежью.

Киевляне серьезно настроены вернуть себе чемпионский титул и используют для достижения цели все возможные средства. За победу над "Шахтером" его соперники получают 3 миллиона гривен, за ничью – 1,5 миллиона гривен. Подобная практика была достаточно распространена в прошлом, но с текущего сезона стимулирование третьей стороной запрещено УАФ.