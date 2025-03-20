Умер бывший премьер-министр Украины.

В возрасте 92-х лет из жизни ушел первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, как сообщает Суспільне Новини со ссылкой на внучку бывшего государственного деятеля Марию Фокина.

Напомним, что Витольд Фокин занимал должность премьер-министра Украины с 23 октября 1990 по 1 октября 1992 года. Также он был народным депутатом Украины первого созыва в период с 1991 по 1994 годы.

Также отметим, что Витольд Фокин был внесен в базу украинского сайта "Миротворец" 31-го августа 2020 года за сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, отрицание российской агрессии и участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.