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Casino.ua заключило партнерское соглашение с международным провайдером Mancala Games

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Что позволит украинским пользователям получить доступ к новым игровым решениям

Casino.ua заключило партнерское соглашение с международным провайдером Mancala Games

фото з відкритих джерел

Новина українською

Оператор онлайн-казино Casino.ua начал партнёрство с провайдером слотов Mancala Gaming. Сотрудничество предполагает интеграцию портфолио Mancala в платформу, что позволит украинским пользователям получить доступ к новым игровым решениям.

"Инновационный подход Mancala к созданию игр и увлекательные механики прекрасно дополняют нашу игровую коллекцию. Мы приветствуем Mancala в клубе Casino.ua. Вместе мы сможем предложить украинским геймерам непревзойденный опыт", - прокомментировал событие директор Casino.ua Александр Бабенко.

Mancala Gaming — разработчик с широким ассортиментом слотов по различным темам и с разными математическими моделями. Программное обеспечение компании сочетает проверенные механики с инновационными бонусными инструментами, что делает его привлекательным для игроков с разным опытом и интересами.

Коммерческий директор Mancala Эмилиано Санчес также положительно оценил начало сотрудничества.

"Мы очень рады начать сотрудничество с Casino.ua – сильной локальной платформой, которая быстро растет и делает акцент на качество. Это прекрасная возможность познакомить еще больше игроков с нашими креативными, увлекательными слотами. Украина перспективный рынок, и мы рады работать с таким надежным партнером. Мы верим, что это только начало долгосрочного сотрудничества, построенного на доверии и совместном развитии".

Платформа Casino.ua продолжает расширять список партнерских интеграций и укреплять свою позицию на украинском рынке онлайн-развлечений.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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