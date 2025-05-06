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Платформа Casino.ua присоединилось к инициативе по ответственной игре в Украине

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Платформа Casino.ua присоединилось к инициативе по ответственной игре в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Онлайн-платформа Casino.ua стала партнером Центра ответственной игры, подписав меморандум о сотрудничестве в целях развития прозрачных и безопасных стандартов в сфере азартных развлечений.

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Кроме этого, платформа присоединилась к инициативе Счетной палаты, которая проводит аудит рынка азартных игр в Украине. В рамках проекта открыт онлайн-опрос для игроков и представителей индустрии.

Ключевой акцент сотрудничества – формирование культуры ответственной игры, просветительские кампании и внедрение инструментов самоконтроля для пользователей.

Слово директору Casino.ua Александр Бабенко:

"Сфера азартных развлечений требует прозрачности и ответственного подхода. Мы считаем своим долгом поддержать инициативы, укрепляющие доверие пользователей", - сказал Бабенко.

Также следует отметить, что Casino.ua уже внедрило ряд функций ответственной игры: возрастную проверку, лимиты на игру, возможность самоограничения и полную конфиденциальность пользовательских данных.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.10.2023 года выдана на основании решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №307 от 13.10.2023 года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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