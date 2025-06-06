Глобальный рынок азартных игр вырастет в 2025 году до 619 миллиардов долларов

Глобальный рынок азартных игр стремительно растет — по прогнозам The Business Research Company, его объем достигнет 618,69 млрд долларов уже в 2025 году. Для сравнения, в 2024 году эта цифра составляла 572,55 млрд долларов. Поэтому темп роста — 8,1% ежегодно.

Цифровизация спорта, легализация ставок во многих странах, рост интереса к киберспорту, а также, что немаловажно, популяризация live-форматов — все это меняет игорную индустрию. В частности, наиболее заметно развитие спортивных ставок и интеграция гемблинга в цифровую спортивную среду.

"Игроки все чаще выбирают live-игры — особенно во время просмотра спортивных трансляций. Персонализированные интерфейсы, быстрые выплаты и новые технологии задают тренд для индустрии", — комментирует директор Casino.ua Александр Бабенко.

Среди ключевых векторов роста — AR/VR-гемблинг, криптовалюты для прозрачных транзакций, смарт-приложения для часов и мобильные ставки. Также в ближайшее время ожидается рост участия женщин в ставках и активная урбанизация рынка в Восточной Европе.

На фоне этих изменений украинские платформы также адаптируются к новым потребностям аудитории, в частности спортивной.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.10.2023 года, выдана на основании решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №307 от 13.10.2023 года.