Жозе возвращается в Мадрид. Топ-7 самых громких тренерских камбэков в истории

Новость о возвращении Жозе Моуринью на "Сантьяго Бернабеу" в очередной раз доказала: в футболе нет ничего слаще ностальгии. Однако, чтобы по-настоящему оценить величие этих камбэков, нужно сравнить, какой именно фундамент эти тренеры закладывали во время своего первого прихода и что конкретно они делали во многих случаях после своего возвращения. Предлагаем вам 7 лучших возвращений тренеров в истории футбола:

7. Дэвид Мойес ("Эвертон")

Первый этап (2002–2013): Создание "гудисонских бандитов"

Мойес пришёл в "Эвертон", когда клуб боролся за выживание в АПЛ. За 11 лет шотландец сделал почти невозможное: превратил скромный коллектив в железобетонного бойца за еврокубковую зону, регулярного участника европейских турниров и даже вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов в 2005 году. Его "Эвертон" отличался жёстким, агрессивным и невероятно дисциплинированным британским стилем. Когда в 2013 году его позвал "Манчестер Юнайтед" на смену Алексу Фергюсону, Мойес оставлял в Ливерпуле готовую, сплочённую команду топ-уровня.

Камбэк (январь 2025): Тонущий корабль



Дэвид Мойес официально вернулся на "Гудисон Парк" в январе 2025 года. Клуб снова оказался в глубоком игровом и психологическом кризисе, погрузившись в борьбу за выживание. Мойес вспомнил свои старые конспекты: сразу взялся стабилизировать игру в обороне, вернул игрокам фирменную ментальность бойцов АПЛ и начал вытаскивать "ирисок" со дна таблицы, сейчас борясь за еврокубковую зону.

6. Юпп Хайнкес ("Бавария")

Золотой период (2011–2013): построение немецкого доминирования и требла

Именно этот этап стал абсолютной вершиной Хайнкеса в Мюнхене. Приняв команду в 2011 году, Юпп сначала пережил тяжёлый удар — "валидольный" сезон 2011/12, когда "Бавария" проиграла всё, включая драматичный домашний финал Лиги чемпионов против "Челси". Однако Хайнкес проявил характер и в сезоне 2012/13 построил, возможно, самую мощную машину в истории клуба. Мюнхенцы уничтожили "Барселону" с суммарным счётом 7:0 в полуфинале, выиграли Лигу чемпионов в Лондоне и оформили первый в истории клуба требл. После этого триумфа Юпп спокойно ушёл на заслуженную пенсию.

Камбэк (2017): выход из пенсии ради спасения

Осенью 2017 года в "Баварии" вспыхнул кризис после увольнения Карло Анчелотти. Руководство клуба снова обратилось к Хайнкесу. 72-летний Юпп оставил свой уютный частный дом и вернулся на мостик как временный тренер. Хайнкес мгновенно навёл порядок в раздевалке, вернул команде фирменный доминирующий стиль, где каждая деталь тактики работала на коллектив, и спокойно довёл её до очередного чемпионства в Бундеслиге, после чего окончательно ушёл на заслуженный отдых.

5.Мирон Маркевич ("Карпаты" Львов)

Предыдущий этап (2001–2003): стабилизация и воспитание нового поколения

Период начала 2000-х стал временем, когда Маркевич вернулся во Львов в условиях серьёзных кадровых изменений и перестройки команды. В сезонах 2001–2003 Мирон Богданович сделал ставку на привлечение талантливой молодёжи и местных воспитанников, выстраивая фирменный комбинационный и атакующий футбол "Карпат". Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы клуба в тот момент, его команда оставалась крепким орешком для лидеров Высшей лиги и демонстрировала характерный кубковый менталитет, заложив основу для многих будущих звёзд украинского футбола.

Камбэк (2023): возвращение легенды ради возрождения

Летом 2023 года Мирон Богданович Маркевич вернулся в родной клуб, который после лет банкротств и забвения пытался возродиться из пепла и выйти в Премьер-лигу. Он выстроил надёжную игровую модель, просчитал мельчайшие стратегические детали длинной дистанции сезона и уверенно выполнил задачу — вывел "Карпаты" во элитный дивизион, вернув Львову большое футбольное празднование.

4. Зинедин Зидан ("Реал Мадрид")

Первый этап (2016–2018): три Лиги чемпионов подряд

Возглавив Мадрид посреди сезона после Рафаэля Бенитеса, неопытный Зидан создал главную европейскую гегемонию XXI века. Он стал первым и единственным тренером, который выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018). Зизу не ломал игру тактическими революциями — он стал гениальным психологом, который объединил Роналду, Модрича, Крооса, Рамоса и других в единый монолит. Выиграв третью ЛЧ в Киеве, француз ушёл на абсолютном пике.

Камбэк (2019): тушение пожара

Уже через 10 месяцев "Реал" без Криштиану полностью развалился, вылетев из ЛЧ от "Аякса". Флорентино Перес лично умолял Зидана вернуться. Камбэк стал сугубо антикризисным: Зидан перестроил команду, сделал ставку на железобетонную оборону (наименьшее количество пропущенных в лиге) и сразу выиграл чемпионат 2019/20, доведя детали оборонительных действий до идеала.

3. Жозе Моуринью ("Челси")

Первый этап (2004–2007): рождение "синей" империи

Придя в "Челси" в статусе "Особенного", Моуринью изменил историю английского футбола. В сезоне 2004/05 он выиграл АПЛ, пропустив за весь чемпионат всего 15 голов (исторический рекорд, который держится до сих пор). Жозе построил жёсткую, атлетичную и психологически несгибаемую команду с Дрогба, Лэмпардом, Терри и Чехом, взяв два чемпионства подряд.

Камбэк (2013): возвращение "The Special One"

После Мадрида Жозе вернулся в Лондон заметно более спокойным. Скептики не верили в успех, но португалец методично обновил состав, пригласил Диего Косту и Сеска Фабрегаса и в сезоне 2014/15 снова эффектно выиграл Премьер-лигу и Кубок английской лиги. Жозе продумал мельчайшие детали в ключевых противостояниях, и хотя третий сезон по классике закончился токсичным конфликтом, он снова доказал всем, почему он особенный.

2. Карло Анчелотти ("Реал Мадрид")

Первый этап (2013–2015): долгожданная "Десима"

Анчелотти пришёл в "Реал" после изнурительной эпохи Моуринью, чтобы вернуть в раздевалку спокойствие. Именно Карло в 2014 году принёс Мадриду долгожданный десятый Кубок Лиги чемпионов ("Десиму"), который клуб не мог завоевать 12 лет. Его команда с тройкой BBC (Бэйл, Бензема, Роналду) показывала фантастический контратакующий футбол, но после одного сезона без крупных трофеев Карло был уволен.

Камбэк (2021): вторая золотая молодость

Когда Карло Анчелотти вернулся из "Эвертона" в 2021 году, это воспринималось как компромиссный вариант для клуба. Однако Карло выдал шедевр: выиграл ещё две Лиги чемпионов. Он раскрыл Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, обратив внимание на психологические детали работы с молодёжью, благодаря чему его второй этап оказался даже более величественным, чем первый.

1. Валерий Лобановский ("Динамо" Киев)

Первые этапы (1973–1982, 1984–1990): мировой авангард и европейское признание

Во время своих первых двух приходов Лобановский создал две разные, но одинаково гениальные команды. В 70-х его "Динамо" с Блохиным выиграло Кубок кубков и Суперкубок УЕФА-1975, шокировав Европу прессингом и научным подходом к физподготовке. В 80-х новое поколение с Белановым и Заваровым повторило успех в Кубке кубков-1986. Лобановский закрепил за Киевом статус футбольной столицы Восточной Европы.

Камбэк (1996): создание третьего шедевра

Вернувшись с Ближнего Востока в конце 1996 года, Мастер застал разрушенный постсоветским хаосом клуб. То, что он сделал дальше — чистая магия. Лобановский собрал молодых украинских ребят, объединил Шевченко и Реброва в машину для забивания голов и заставил весь мир снова содрогнуться. Разгромы "Барселоны" (3:0 и 4:0), вылет мадридского "Реала" — Лобановский вывел современный украинский футбол на мировую карту.

