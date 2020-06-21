Эвертон - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Две победы необходимы "Ливерпулю" в оставшихся девяти матчах АПЛ, чтобы гарантировать себе историческую победу в чемпионате. "Эвертон", без сомнений, горит желанием усложнить задачу "красным", к тому же необходимо решать свои турнирные задачи. Если для команды Клоппа этот сезон обещает стать настоящим триумфом, то подопечным Анчелотти необходимо сделать маленький подвиг, чтобы выбраться из нижней части турнирной таблицы, и может даже вмешаться в борьбу за еврокубки. Теоретические шансы спасти сезон у "ирисок" еще остаются.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Гудиссон Парк (Ливерпуль)

Главный арбитр – Майкл Дин

Эвертон 21:00 Ливерпуль

Телетрансляция на канале Сетанта

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Все помнят, что на карантинный перерыв "Ливерпуль" уходил обессиленный, испытывая проблемы на поле и вне его, после поражений от "Атлетико" (2:3), "Челси" (0:2) и "Уотфорда" (0:3). Тогда могло случиться все что угодно, вплоть до провала, скорее всего, пауза пойдет на пользу "красным". Можно ожидать яркую концовку от подопечных Юргена Клоппа.

У "Эвертона" в марте дела шли также не лучшим образом. В трех последних матчах чемпионата "ириски" набрали всего одно очко – поражения от "Челси" (0:4) и "Арсенала" (2:3), а также ничья с "Ман Юнайтед" (1:1). Это время должно пойти на пользу новому наставнику команды, Карло Анчелотти переехал в Ливерпуль в декабре прошлого года, по ходу сезона, в насыщенный боксинг-дей. Теперь же итальянский специалист может построить именно свою команду, что скрывает определенные сложности для "Ливерпуля", который встретится с обновленным, непредсказуемым соперником.

В этом сезоне мерсисайдское дерби состоялось дважды, в Кубке Англии полурезервным составом "красные" минимально обыграли "ирисок" 1:0. А в чемпионате, когда "Ливерпуль" находился еще в своей лучшей форме, "Эвертон" уступил 2:5. В двух этих матчах уже Анчелотти руководил синей командой Мерсисайда, так что специалист изучил соперника и имеет прекрасное представление о лидере АПЛ.

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Последний раз не проиграть "Ливерпулю" "ириски" смогли в марте прошлого года, довольно невыразительную ничью расписали команды 0:0. Тогда эта потеря очков стоила команде Клоппа чемпионства.

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Серия без побед над принципиальным соперником у "Эвертона" составляет 21 матч. С октября 2010-го года "ириски" не могут отпраздновать победу во встречах с "Ливерпулем". В этом десятилетии значительно отличаются в классе эти когда-то равные соперники, "красные" решают самые высокие задачи, а "ириски" загрузли в середине турнирной таблице и в редкий случаях включаются в борьбу за еврозону. Сейчас все надежды на возрождение дерби связывают с приходом опытного элитного специалиста Карло Анчелотти, вот только есть ли у него игроки для того, чтобы навязать "Ливерпулю" полноценную борьбу?

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 233 матча;

66 побед Эвертона, 74 ничья, 93 победы Ливерпуля

Общий счет – 260:324

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У гостей предстоящего противостояния две серьезных потери, из-за травм не сыграют Клайн и Шакири, впрочем, есть кому их заменить. А вот у хозяев больше травмированных – Делф, Мина, Уолкотт, Тосун и Гбамен. Тренерам придется поломать голову, чтобы выставить оптимальный состав, благо больше трех месяцев было у "Эвертона" чтобы разобрать соперника и выбрать необходимую тактику на матч.

Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Кин, Динь, Сидибе, Сигурдссон, Гомеш, Дэвис, Бернард, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Ливерпуль: Алисон, Фабиньо, ван Дейк, Гомез, Александер-Арнольд, Вейналдум, Милнер, Окслэйд-Чемберлен, Фирмино, Мане, Салах.

ПРОГНОЗ

С большой долей вероятности, матч начнется очень осторожно, команды будут присматриваться друг к другу и беречь себя. Однако постепенно дерби станет настоящим дерби, все может произойти в таком матче, тем более, когда игроки соскучились по футболу. Если не будет быстрого мяча, то второй тайм превратиться в зрелищное шоу, хотя теоретически ничья может устроить соперников. При этом "Ливерпулю" не хочется откладывать дело с чемпионством в долгий ящик. Прогноз: победа гостей 1:2.