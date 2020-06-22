Манчестер Сити - Бернли. Прогноз на матч АПЛ

Поединок в свете борьбы за чемпионство. "Ливерпуль" в 30-м туре подарил "Ман Сити" возможность потянуть интригу, хоть пропасть в очках между двумя первыми командами невероятная, но про досрочное чемпионство "красных" пока можно не вспоминать. У команды Гвардиолы сохраняются шансы догнать лидера, тем более, что скоро запланирована их очная встреча. Но для начала "горожанам" необходимо обыграть середняка "Бернли".

Чемпионат Англии. 30-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Манчестер Сити 22:00 Бернли

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

До перерыва "Бернли" показывал очень убедительный футбол, добывая очки с такими командами, как "Тоттенхэм" (1:1), "Арсенал" (0:0), и даже на поле соперника обыграл "Ман Юнайтед" (2:0). Последний раз в АПЛ "бордовые" проигрывали еще в январе, "Челси" разгромил подопечных Шона Дайча 3:0. Но серия без поражений у "Бернли" составляет семь матчей, манкунианцам легко не будет.

Команда Гвардиолы после трех месяцев карантина уже провела официальный поединок, разобравшись с "Арсеналом" 3:0. Судя по всему, "Манчестер Сити" находится в неплохой форме, готов до последнего бороться и отстаивать титул лучшей команды АПЛ.

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Все лидеры команд в строю, только Гарсия не сыграет у "горожан", а также Барнс у "бордовых". Должна получиться интересная встреча с акцентом на атакующий футбол, как это было в предыдущих противостояниях. "Бернли" обычно не закрывается во встречах с "Ман Сити", не ставит автобус, а именно играет, хотя уступил в четырех последних встречах с общим счетом 15:1.

В этот раз "Бернли" может играть без чувства ответственности за результат, и это станет главной проблемой для хозяев. Вряд ли стоит ждать разгрома в 30-м туре, викторию хозяева добудут в экономном режиме. Календарь у "горожан" сложный – в чемпионате в следующих турах ожидают игры с "Челси" и "Ливерпулем", плюс матч в четвертьфинале Кубка Англии с "Ньюкаслом". Прогноз: победа хозяев 0:1.