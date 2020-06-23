Распределяя места. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

24 июня. 20:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Прямая трансляция: Setanta Sports

Главный судья: Энтони Тейлор

Все необходимые условия для бескомпромиссности битвы между двумя "Юнайтед" уже созданы – обе команды не слишком ярко вернулись после локдауна, но не выпали из гонки за еврокубки. "Дьяволы" (5-е место, 46 очков) продолжают дышать в спину лондонскому "Челси" даже несмотря на свою осечку в матче с "Тоттенхэмом" (1:1) и успех "синих" на выезде с "Астон Виллой" (1:2), а "Шеффилд" (7-я позиция, 44 балла) вполне имеет шансы на попадание в Лигу Европы по итогам сезона. Тем не менее, "МЮ" ждет отличный календарь из не самых сложных соперников, а в графике "ШЮ" можно найти "шпор", "пенсионеров" и "Арсенал".

7th with 8 to go ???? pic.twitter.com/KAawgnrxhT — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 21, 2020

Подопечные Криса Уайлдера вернулись из Чемпионшипа по итогам прошлой кампании и неожиданно для всех закрепились в верхней десятке коллективов. "Клинки" не являются командой, исполнители в которой обладают сильными техническими данными. Скорее, главные фишки этого "Шеффилда" – желание исполнителей бороться на каждом участке поля и максимальная отдача. Интересно, что "клинки" забили в текущем розыгрыше 30 мячей, а пропустили 28 – схожая статистика у "Арсенала" (41-41). Правда, у "канониров" такие цифры вызваны кризисом, а у "Шеффилда" – отсутствием опыта выступлений в АПЛ.

Команда отлично выступала в этом году до карантина, чередуя ничьи с победами под стать середняку. В 2020-м у "ШЮ" только два поражения до паузы – от "Манчестер Сити" (0:1) и "Ливерпуля" (2:0). И вот "клинки" вернулись: в матче с "Астон Виллой" система фиксации голов "перенервничала" и отобрала у "Шеффилда" чистый гол, а в поединке с "Ньюкаслом" команда неожиданно сгорела со счетом 3:0. Во втором тайме подопечные Уайлдера потеряли контроль над игрой и Игана из-за красной карточки, после чего позволили хозяевам отличиться трижды. Самые настоящие проблемы дебютанта.

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"Манчестер Юнайтед" мог рассчитывать на победу в поединке с "Тоттенхэмом", но был вынужден довольствоваться лишь ничейным результатом. На протяжении всего матча "дьяволы" контролировали ход событий на поле, но пропустили гол из-за собственной ошибки. Было заметно, что Сульшер неплохо поработал во время локдауна – игра манкунианцев теперь еще сильнее завязана на Фернандеше, но теперь команде не хватает синхронного движения под действия португальца. Для повышения эффектности и эффективности Оле необходимо синхронизировать остальных игроков с Бруну. Его связка с Погба уже выглядит потенциально мощно.

We’ve got to work on a cooler celebration mates ???? @ManUtd pic.twitter.com/UpO92pubOd — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) June 22, 2020

К слову, о французе. Поля точно стоит ожидать в стартовом составе после прекрасного перформанса с лавки против "шпор". Учитывая нацеленность хавбека на острый пас вперед, а также постоянные перемещения Фернандеша по всему фронту атаки, в тандеме с Погба в опорной зоне можно будет увидеть Фреда или МакТоминея.

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Участие в поединке Фила Джонса, Виктора Линделефа и Акселя Туанзебе – под вопросом. С другой стороны, должен вернуться на поле Джек О'Коннелл, но Джон Иган не поможет своей команде из-за дисквалификации, а Дин Хендерсон не займет место в воротах "клинков", так как принадлежит "МЮ". Скорее всего, рамку "ШЮ" будет охранять Саймон Мур.

Прогноз. 2:1. Трибуны не смогут помочь "Манчестер Юнайтед" – сейчас домашние поля для всех хозяев выступают нейтральными. Тем не менее, фактор Фернандеша-Погба может стать ключевым в условиях хоть и боевого, но обескровленного состава "Шеффилд Юнайтед". Заряженности подопечных Уайлдера наверняка будет недостаточно при должном настрое со стороны "дьяволов".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.