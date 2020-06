Распределяя места. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

24 июня. 20:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Прямая трансляция: Setanta Sports

Главный судья: Энтони Тейлор

Все необходимые условия для бескомпромиссности битвы между двумя "Юнайтед" уже созданы – обе команды не слишком ярко вернулись после локдауна, но не выпали из гонки за еврокубки. "Дьяволы" (5-е место, 46 очков) продолжают дышать в спину лондонскому "Челси" даже несмотря на свою осечку в матче с "Тоттенхэмом" (1:1) и успех "синих" на выезде с "Астон Виллой" (1:2), а "Шеффилд" (7-я позиция, 44 балла) вполне имеет шансы на попадание в Лигу Европы по итогам сезона. Тем не менее, "МЮ" ждет отличный календарь из не самых сложных соперников, а в графике "ШЮ" можно найти "шпор", "пенсионеров" и "Арсенал".

7th with 8 to go ???? pic.twitter.com/KAawgnrxhT