Ливерпуль - Кристал Пэлас. Прогноз на матч АПЛ

Возобновление чемпионата показало, что у команды Клоппа есть проблемы, по крайней мере, не настолько уверенно выглядят мерсисайдцы, как это было осенью и в начале зимы. С "Эвертоном" не удалось справиться "Ливерпулю" - ничья 0:0. "Кристал Пэлас" находится выше в турнирной таблице, чем "ириски" и претендует на еврокубковую зону. Не менее сложный соперник у "красных" в этот мид-уик.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Мартин Аткинсон

Ливерпуль 22:15 Кристал Пэлас

Телетрансляция – Setanta

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"Кристал Пэлас" одержал победу в 30-м туре АПЛ, без особых проблем справившись с "Борнмутом" 2:0. Таким образом, победная серия "орлов" в чемпионате продолжилась до четырех поединков. Очень крепкая команда у Ходжсона, единственная проблема – мало забивают они, старясь сосредоточиться на обороне.

В первом круге чемпионата мерсисайдцы лишь на последних минутах матча вырвали победу у лондонцев. На гол Мане ответил Заха, и на 85-й минуте Фирмино забил решающий мяч – 2:1. Причем из-за ВАР был отменен гол Томпсона, иначе все могло завершиться потерей очков "Ливерпулем".

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Последний раз "Кристал Пэлас" обыгрывал "Ливерпуль" в апреле 2017-го (2:1), причем успеха "орлы" добились на "Энфилде". Всего победная серия "красных" в очных матчах со столичной командой составляет пять матчей. Может показаться, что довольно удобный соперник у лидера чемпионата и можно подопечным Клоппа сделать еще один шаг (возможно, предпоследний) к титулу. Но ни одна из этих побед не может считаться простой, скорее наоборот, они выстраданы кровью и потом. Как в январе 2019-го – 4:3. Также в голове хозяева встречи будут держать поединок 32-го тура, центральный матч всего чемпионата – второго июля с "Ман Сити" придется сыграть "Ливерпулю".

В экономном режиме без лишнего риска (травмированных у мерсисайдцев и так хватает – Клайн, Матип, Милнер, Шакири, Робертсон) хозяева обыграют "орлов". Прогноз: победа "Ливерпуля" 1:0.