Челси - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча

В четырех последних матчах чемпионата "Челси" не проигрывает, многими специалистами рассматривается как фаворит встречи с "Ман Сити" и вполне может помочь "Ливерпулю" стать чемпионом. Команда Лэмпарда пока сама не способна бороться за лидерство, но таким образом может повлиять на распределение самых высоких мест. Да и шансы "синих" по итогам турнира подняться в тройку призеров вполне приемлемые.

А вот для "горожан" станет провалом поражение от лондонцев в 31-м туре, что приведет к полной потере теоретических шансов сохранить свой титул. Даже ничья сегодня не может устроить команду Гвардиолы.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Челси Лондон 22:15 Манчестер Сити

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"Ман Сити" после карантинной паузы провел два матча и показал себя с самой лучшей стороны. Команда Гвардиолы без шансов разгромила крепкий "Арсенал" (3:0), а затем откровенно поиздевалась над "Бернли" (5:0). Единственное, что может помешать "горожанам" продолжить эту серию – плотный календарь соревнований. Судите сами, каждые три дня играют манкунианцы, на выходных у них кубковый поединок с "Ньюкаслом", затем матч чемпионата с "Ливерпулем", а также "Саутгемптоном" и опять с "Ньюкаслом" (уже в АПЛ).

После карантина у "Челси" пока всего одна игра. С "Астон Виллой" лондонцы провели непростой матч, добыв волевую победу в гостях 2:1. Есть вопросы к подопечным Лэмпарда (особенно, по игровым связям и взаимопониманием футболистов), но очевидно, что с "Ман Сити" будет совсем другой настрой. Кроме "Стэмфорд Бриджа" у хозяев еще один козырь, более свежие игроки и почти нет травмированных, больше времени имели "синие", чтобы подготовиться к этому важному противостоянию.

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Последнее свидание этих команд завершилось победой "Ман Сити" 2:1. В ноябре прошлого года состоялась та игра и началась с гола Канте. Но еще в первом тайме "Ман Сити" проявил волю к победе и отыгрался, а затем забил решающий гол. Де Брюйне и Марез принесли победу "горожанам".

Встречи "Челси" и "Ман Сити" часто превращаются в настоящее шоу, игры выходят зрелищные и интригующие, впрочем, обобщить их невозможно. Например, в феврале 2019-го со счетом 6:0 манкунианцы разгромили лондонцев, а затем был финал Кубка лиги, который завершился вничью 0:0 и только в серии пенальти команде Гвардиолы повезло добыть очередной трофей. Сложно прогнозировать ход событий в матчах этих соперников.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 162 матча;

65 побед Челси, 40 ничьих, 57 побед Ман Сити

Общий счет – 221:208

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев встречи только Хадсон-Одои может пропустить игру из-за травмы, хотя и он может успеть восстановиться. Ван Гинкел и Томори травмированы у "синих", но игроками основы назвать их невозможно. А вот у "Ман Сити" точно не сыграют Агуэро (вчера его прооперировали), Гарсия и Фоден, а также Браво и Стоунз под вопросом. Ожидаем ротацию от Гвардиолы, Зинченко все 90 минут отыграл в прошлом матче, поэтому сегодня украинец останется в запасе.

Челси: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт, Канте, Баркли, Пулишич, Виллиан, Жиру.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Менди, Родри, Гюндоган, Д. Силва, Стерлинг, де Брюйне, Марез, Жезус.

ПРОГНОЗ

Первым номером будут играть гости, они же создадут больше голевых моментов и будут доминировать. Но для "Челси" такой сценарий вполне приемлемый, на контратаках они чувствуют себя как рыба в воде и способны подловить "Ман Сити". Есть основания предполагать, что забьют обе команды, но на один точный удар больше нанесут все же подопечные Гвардиолы, скорее всего конец встречи нас ожидает очень интересный. А чемпионская интрига продолжится до следующего тура. Прогноз: победа Ман Сити 2:1.