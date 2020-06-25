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Саутгемптон - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 25 июня, начало встречи в 20:00

Саутгемптон - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

"Канониры" провалили первых два матча после карантина – сначала "Ман Сити" разгромил подопечных Артеты 3:0, а затем скромный "Брайтон" обыграл лондонцев 2:1. Явные проблемы в команде, возникают странные ошибки в обороне, а атака показывает совершенно беззубую игру. Возможно, что-то изменилось у "Арсенала" за три дня после матча с "чайками". При том, что "Саутгемптон" еще более сложный соперник.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон 20:00 Арсенал

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Святые" в 30-м туре разгромили "Норвич" 3:0, укрепив свои позиции в средней части турнирной таблицы. Команде Хазенхюттля не угрожает понижение в классе в этом сезоне, но с другой стороны они могут подняться в верхнюю часть табеля о рангах. А если очень повезет – даже включится в борьбу за еврокубки.

Если "Саутгемптон" обыграет "Арсенал" в 31-м туре, сравняется по очкам с лондонцами. Такой вариант вполне вероятен. Для подопечных Артеты эта неудача может стать решающей, поскольку полностью выбьет из колеи (третье поражение подряд) и лишит надежд вернуться в группу лидеров.

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Сложный календарь для "Арсенала" после карантинной паузы – третья игра на выезде. Впрочем, при пустых трибунах преимущество своего поля абсолютно нивелируется. Знают ли об этом "канониры"?

Последнее свидание "Саутгемптона" и "Арсенала" получилось боевым и зрелищным, прошлой осенью они расписали ничью 2:2. В феврале 2019-го в Лондоне "канониры" обыграли "святых" 2:0, а вот на "Сент-Мэри" последнее свидание соперников завершилось победой хозяев 3:2. Повторения такого сценария исключать не стоит. Однако сделаем осторожный прогноз, позорного третьего поражения подряд команда Артеты не допустит. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Арсенал (Лондон) "Саутгемптон" Прогнозы
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