Норвич - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Кубка Англии

Уже дважды в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Норвич" встречались между собой. "Красные дьяволы" оба раза без проблем разобрались с "канарейками" - 4:0 и 3:1. Но очевидно, что Кубок это другое соревнование, всегда непредсказуемое и особенное. Тут все возможно. Тем более, что относительно недавно – в декабре 2015-го – "Норвич" обыгрывал манкунианцев 2:1. Причем обыграл на "Олд Траффорде". Сейчас задача для хозяев даже в чем-то проще.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Норвич Сити 19:30 Ман Юнайтед

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Команда Сульшера в этом розыгрыше Кубка Англии уже прошла "Дерби Каунти" (3:0), "Транмир Роверс" (6:0) и "Вулверхэмптон" отстоял ничью 0:0, а в переигровке "МЮ" вырвал минимальную победу 1:0. Напомним, что "Ман Юнайтед" 12-кратный обладатель трофея, до рекорда "Арсенала" им не хватает одной победы. Последний раз "красные дьяволы" побеждали в Кубке в сезоне 2015/16.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Но главная забота сейчас у "Ман Юнайтед" - чемпионат Англии. В двух первых турах "красные дьяволы" сыграли вничью с "Тоттенхэмом" 1:1 и разгромили "Шеффилд Юнайтед" 3:0. Есть хороший шанс у них зацепиться за место в Лиге Чемпионов, возможно, стоит сосредоточиться на Премьер-лиге.

А вот "Норвичу" в АПЛ уже ничего не светит, явный аутсайдер "канарейки", на последнем месте и почти без шансов сохранить прописку в элите. Может, есть необходимость сосредоточиться на Кубке Англии и пройти как можно дальше, а может и выиграть турнир. Тем более, что имеются и свои козыри у хозяев. Сделаем смелое предположение, что очень сложно будет "МЮ", путевку в полуфинал они добудут только за счет опыта. Прогноз: победа Манчестер Юнайтед 2:1.