Шеффилд Юнайтед - Арсенал. Прогноз на матч Кубка Англии

Может ли себе позволить "Арсенал" сражения в двух турнирах? Только "канониры" поправили свое положение в чемпионате – победа над "Саутгемптоном" после поражений от "Брайтона" и "Ман Сити", - как новое испытание ждет подопечных Артеты. "Шеффилд Юнайтед" считают открытием этого сезона в Англии, команда Криса Уилдера в этом сезоне уже обыгрывала "Арсенал" и умеет преподносить сюрпризы любому сопернику.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Шеффилд Юнайтед 15:00 Арсенал Лондон

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Для "клинков" сезон продолжился неудачно, явно карантинная пауза пошла в минус "Шеффилду". Результаты говорят сами за себя – скромная ничья с "Астон Виллой" 0:0 и синхронные поражения от "Ньюкасла" и "Ман Юнайтед" (оба раза 0:3). В Кубке Англии "Юнайтед" ранее прошел "Рединг", "Миллуолл" и "Филд" - далеко не самые сильные соперники, в отличие от "Арсенала".

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Напомним, что "канониры" самый титулованный клуб в Кубке Англии – 13 побед. Вполне возможно, лондонцы замахнутся на 14-й трофей, что может стать единственным шансом спасти сезон и получить путевку в еврокубки. Ранее "Арсенал" прошел "Портсмут" 2:0, "Бортмут" 2:1, "Лидс" 1:0.

Дважды в чемпионате 2019/20 успели сыграть "Шеффилд Юнайтед" и "Арсенал", осенью "клинки" на своем поле обыграли "канониров" 1:0, а зимой соперники разошлись миром 1:1. Можно смело предположить, что в этих дуэлях будет полный набор результатов после третьего свидания. Прогноз: победа Арсенала 1:0.