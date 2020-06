Встреча соседей по таблице. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча ¼ Кубка Англии

Кубок Англии, ¼ финала.

28 июня. 18:00. Лестер. "Кинг Пауэр"

Просто представьте, какой бы принципиальный характер носила встреча сегодняшних соперников, происходи она не в Кубке страны, а в рамках тура Английской Премьер-лиги. "Челси" почти догнал "Лестер" в таблице, коллективы разделяет лишь один зачетный пункт. Все дело в том, что "лисы" неудачно вернулись на футбольное поле после локдауна – команда Роджерса только под занавес спаслась от поражения в поединке с "Уотфордом" (1:1), а с "Брайтоном" голы никто и не увидел (0:0). Отметим Шмайхеля – не будь Каспера в воротах, "Лестер" рисковал и этих двух баллов не досчитаться. Пока что игра команды слабо напоминает мощные выступления до перерыва.

Совсем другое дело "Челси" – подопечные Лэмпарда подходят к выезду в Лестер с отличным настроением: "Астон Вилла" капитулировала после прекрасного второго тайма в исполнении "синих" (1:2), "Манчестер Сити" также не был готов к планам Фрэнка Лэмпарда (2:1). "Пенсионеры" сейчас однозначно на ходу, демонстрируют гибкость и желание побеждать.

