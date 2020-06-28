Встреча соседей по таблице. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча ¼ Кубка Англии

Кубок Англии, ¼ финала.

28 июня. 18:00. Лестер. "Кинг Пауэр"

Просто представьте, какой бы принципиальный характер носила встреча сегодняшних соперников, происходи она не в Кубке страны, а в рамках тура Английской Премьер-лиги. "Челси" почти догнал "Лестер" в таблице, коллективы разделяет лишь один зачетный пункт. Все дело в том, что "лисы" неудачно вернулись на футбольное поле после локдауна – команда Роджерса только под занавес спаслась от поражения в поединке с "Уотфордом" (1:1), а с "Брайтоном" голы никто и не увидел (0:0). Отметим Шмайхеля – не будь Каспера в воротах, "Лестер" рисковал и этих двух баллов не досчитаться. Пока что игра команды слабо напоминает мощные выступления до перерыва.

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Совсем другое дело "Челси" – подопечные Лэмпарда подходят к выезду в Лестер с отличным настроением: "Астон Вилла" капитулировала после прекрасного второго тайма в исполнении "синих" (1:2), "Манчестер Сити" также не был готов к планам Фрэнка Лэмпарда (2:1). "Пенсионеры" сейчас однозначно на ходу, демонстрируют гибкость и желание побеждать.

Роджерс не сможет рассчитывать в этой встрече на своего правого защитника Рикарду Перейру – у "Челси" же до сих пор травмирован Фикайо Томори. Уже в среду "лисы" встретятся с "Эвертоном", а "синие" сыграют с "Вест Хэмом". Учитывая плотность между 3-м и 4-м местом, а также дыхание "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед" в спину, наставникам нужно будет расставлять приоритеты и однозначно проводить ротацию.

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Наверняка Лэмпард выпустит Жоржиньо и Ковачича – итальянец не вышел на поле против "Сити", а Матео появился лишь со скамейки. Перес, Барнс и Тилеманс в матче с "Брайтоном" вышли не сразу – сегодня стоит ожидать их старте.

Прогноз. 1:2. Кубковые встречи традиционно тяжело поддаются предварительным оценкам. Вряд ли стоит ожидать открытого футбола, особенно в первом тайме. Тем не менее, во второй половине встречи команды вынуждены будут раскрыться, если не хотят играть экстра-тайм (в сегодняшних условиях он не нужен ни проигравшему, ни победителю). Рискнем предположить, что "Челси" вновь добьется своего любимого счета образца двух предыдущих встреч.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.