Ньюкасл - Манчестер Сити. Прогноз на матч Кубка Англии

После проигранного чемпионата Англии у "Ман Сити" остается еще два соревнования, в которых они могут добиться побед. Один из них старейший турнир Европы. Действующий обладатель Кубка Англии букмекерами считается фаворитом и в текущем сезоне, конечно, злые будут "горожане" и с особой ответственностью подойдут ко всем оставшимся матчам в турнире. На пути команды Гвардиолы оказался "Ньюкасл", который находится не в лучшем состоянии, но всегда опасный и непредсказуемый в родных стенах.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Ньюкасл Юнайтед 20:30 Манчестер Сити

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

"Сороки" осенью отобрали важные очки у "Ман Сити" в чемпионате – ничья 2:2. Возможно, именно эта потеря и стала решающей для "горожан", когда они отчаянно пытались догнать "Ливерпуль", но каждый следующий соперник оказывал им невероятное сопротивление. А как иначе – на чемпиона всегда настрой особенный. Более того, "Ньюкасл" обыграл подопечных Гвардиолы в прошлом сезоне – 2:1. Обе эти неудачи "Ман Сити" потерпел на "Сент-Джеймс Парк" - пришло ли время прервать эту серию неудач для "горожан"?

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Команда Стива Брюса после коронавирусной паузы в АПЛ успела сыграть два матча. Сначала "Ньюкасл" неожиданно легко разобрался с "Шеффилд Юнайтед" 3:0 – командой из лидирующей группы. А затем случилась невыразительная ничья с аутсайдером "Астон Виллой" - 0:0. В Премьер-лиге "сорокам" не угрожает вылет, но и подняться в лидирующую группу вряд ли получится. Поэтому можно рискнуть и поставить все на Кубок Англии.

Среди недели "Ман Сити" проиграл важнейший матч чемпионата "Челси" (1:2), а с ним и полностью утратил шанс вернуть себе первое место АПЛ. В плохом настроении будут манкунианцы, и при этом настроенными на убедительную победу над "Ньюкаслом", чтобы вернуть уверенность в собственных силах. Скорее всего, гости сломят отчаянное сопротивление хозяев. Прогноз: победа Манчестер Сити 3:1.