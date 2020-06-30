Брайтон - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

На выходных "Ман Юнайтед" решил задачу выхода в полуфинал Кубка Англии, впрочем, только в дополнительное время на последних секундах манкунианцы дожали скромный "Норвич" (2:1). "Брайтон" соперник более искушенный, уже не обремененный турнирными задачами, а значит может играть в свое удовольствие. Хватит ли сил у подопечных Сульшера через три дня после сложного кубкового поединка на "чаек"?

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Главный судья: Андре Маринер (Бирмингем)

Брайтон энд Хоув Альбион 22:15 Манчестер Юнайтед

Телетрансляция – Setanta

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Пока "МЮ" решал свои вопросы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" обошел его в турнирной таблице. Перед встречей с "Брайтоном" манкунианцы оказались на шестом месте, что никак не может их устроить. Так можно остаться не только без Лиги Чемпионов, но и без еврокубков вообще. Еще и "Тоттенхэм" подпирает "МЮ". Три очка до "волков", а это значит, что в 32-м туре гостям на "Амексе" необходимо играть только на победу.

"Чайки" очень неплохо выглядят после карантинной паузы – пять очков в трех матчах у "Брайтона". Победа над "Арсеналом" 2:1, ничьи с "Вулверхэмптоном" и "Лестером" (оба раза 0:0). К тому же больше времени на отдых было у подопечных Грэма Поттера. Совсем не очевидный фаворит "Ман Юнайтед" в этой дуэли.

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В ноябре прошлого года команда Сульшера обыграла "Брайтон" на своем поле 3:1. Также три очка набрали манкунианцы во встрече чемпионата 2018/19, опять на "Олд Траффорд" (2:1). Однако на поле "чаек" два последних противостояния между этими соперниками завершились не в пользу гранда. Интересно, что последняя ничья между этими соперниками датирована аж 1992-м годом, а победителями неизменно становились хозяева. В этот раз, учитывая все обстоятельства, вполне вероятно восьмиматчевая серия без компромиссов прервется. Прогноз: ничья 1:1.