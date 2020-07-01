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Арсенал - Норвич. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 1 июля, начало встречи в 20:00
За семь туров до окончания чемпионата "Арсенал" замыкает первую десятку команд АПЛ, времени, чтобы вернуть утраченные позиции, все меньше. В этот мид-уик "канониры" встречаются с вполне приемлемым соперником (насколько это возможно). "Норвич" имеет лишь теоретические шансы сохранить прописку в элите, и по игре видно, что у "канареек" большие проблемы.
Чемпионат Англии. 32-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)
Арсенал 20:00 Норвич
Телетрансляция – Setanta
За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>
Серия "Норвича" из поражений составляет три матча. В прошлом туре подопечные Даниэля Фарке проиграли "Эвертону" (0:1). Последний раз "канарейки" выигрывали еще в феврале у "Лестера" (1:0), но затем была трехмесячная пауза без футбола, которая явно не пошла на пользу "Норвичу".
"Арсенал" проиграл в первых двух июньских матчах – "Ман Сити" был сильнее 3:0, "Брайтон" - 2:1. Однако в последнем туре Премьер-лиги подопечные Эмери разобрались с "Саутгемптоном" 2:0, а также в четвертьфинале Кубка Англии на прошлых выходных прошли "Шеффилд Юнайтед" 2:1. Постепенно "канониры" приходят в себя.
В декабре прошлого года встречались между собой "Арсенал" и "Норвич", тогда в Норидже команды расписали боевую, интересную ничью 2:2. А вот в Лондоне две последних встречи соперников завершились в пользу "канониров". Конечно, сейчас хозяева выглядят предпочтительнее и, скорее всего, добудут три очка, что поможет им вплотную приблизиться к группе лидеров. Терять очки подопечным Артеты больше нельзя. Прогноз: победа "Арсенала" 2:0.