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Битва за последнюю путевку в ЛЕ. Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии

Битва за последнюю путевку в ЛЕ. Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

2 июля. 20:00. Шеффилд. "Брэмолл Лейн"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Плотный график матчей в АПЛ после камбэка регулярно радует нас интересными вывесками – с какой-то точки зрения поединок между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", который начнется сразу после встречи "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэма", будет даже менее интересным, чем битва главных претендентов на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Именно оно гарантирует право сыграть во втором по значимости клубном европейском соревновании – Лиге Европы.

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Следовательно, ставки очной встречи достаточно высоки – хозяева находятся на 9-й позиции в рейтинге с 44 очками, гости же впереди лишь на один пункт (7-е место). В предыдущих материалах мы уже отмечали, что "Шеффилд Юнайтед" вернулся на поле после локдауна крайне неуспешно – твердый характер дебютанта АПЛ как ветром сдуло после паузы, ему на смену пришла безликость и отсутствие желания бороться.

В рамках одного из выпуска подкастов у нас возникла гипотеза, что именно ошибка системы фиксации голов Hawk-Eye надломила моральный дух "клинков" в матче с "Астон Виллой": таким образом, после нулевой ничьи с аутсайдером, команда Уайлдера с треском влетела "Ньюкаслу" и "Манчестер Юнайтед" с одинаковым счетом (3:0). С "сороками" механизм Криса дал сбой после 2/3 матча, а на фоне манкунианцев "Шеффилда" на поле просто не было.

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"Тоттенхэм" же напротив оформил удачный камбэк: справедливая ничья по игре с "красными дьяволами" (1:1) и уверенная победа над "Вест Хэмом" (2:0). Если "Шеффилду" мешают травмы, спад физической формы и неуверенность, то из проблем "шпор" можно выделить лишь якобы конфликт между менеджером команды Жозе Моуриньо и хавбеком Танги Ндомбеле. Португалец продолжает заигрывать с прессой, уклончиво отвечая на вопросы журналистов касательно игрового времени француза. Тем не менее, на фоне неплохих результатов и возвращения в строй Кейна, заковырка с Танги просто немного щекочет нервы фанатов лондонской команды.

Джон Ландстрем, главный читер Fantasy EPL до локдауна, не сыграет с "Тоттенхэмом" из-за травмы плеча – также в лазарете "клинков" пребывает Джек О'Коннелл, у него повреждено колено. Ориентировочно Уайлдер заменит своих лидеров с помощью Берге и Робинсона соответственно. Потери Моуриньо незначительны: Танганга, Парротт и Фойт продолжают восстановление.

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Прогноз. 0:2. "Шеффилд" не забивает уже два матча подряд и выглядит неуверенно, в то время как "Тоттенхэм" действует отлично на контрасте с "клинками" и забил 3 мяча в двух играх. Хозяева, безусловно, будут стараться выбраться из мини-кризиса, но нет никакой уверенности, что текущее состояние "шпор" и их аналогичное желание добыть победу позволит это сделать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер
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